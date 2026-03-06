Tin mới nhất bóng đá trưa 6/3: Atletico sẽ không để Alvarez ra đi

Atletico sẽ không để Alvarez ra đi

Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico Madrid đã đích thân nhấn mạnh CLB sẽ không bán Julian Alvarez dưới bất cứ hình thức nào. Giữa lúc Alvarez bị đồn sẽ chuyển sang Barcelona, Cerezo nói: “Julian vẫn đang cùng đồng hành với chúng tôi và anh ấy đáng giá hơn bất cứ mức phí nào. Chúng tôi sẽ không bán Julian, và tin đồn tôi bàn về tương lai anh ấy với Barcelona hôm trước là không có thật”.

Julian Alvarez

Lewandowski nghĩ Rashford luôn cần sự ủng hộ

Robert Lewandowski mới đây cho biết qua sự quan sát của anh trong các buổi tập, hay thậm chí cả các trận bóng bàn, Marcus Rashford là kiểu cầu thủ anh nghĩ luôn cần sự ủng hộ từ những người xung quanh để chơi tốt. “Cậu ấy có tất cả, từ tài năng cho tới sự chăm chỉ. Nếu cậu ấy được tin yêu và trông cậy, cậu ấy sẽ thể hiện tốt 200%”, Lewandowski nói.

Lý do Casemiro mắt thâm quầng

Tờ The Sun cho biết Casemiro đã thi đấu với bên mắt trái thâm quầng trong trận thua của MU trước Newcastle. Nguyên nhân được tiết lộ là do anh đã bị đau trong pha va chạm cuối trận thắng Crystal Palace trước đó, và vết sưng đã nổi rõ khi trận gặp Newcastle diễn ra.

De Bruyne tái xuất

2 sự vắng mặt lâu dài của Napoli là cặp tiền vệ Kevin De Bruyne & Frank Zambo Anguissa đều đã bình phục chấn thương và được xác nhận sẽ góp mặt ở trận tiếp theo của CLB này. Trận đấu đêm nay giữa Napoli và Torino sẽ có cả 2 cầu thủ trong danh sách đăng ký nhưng trước mắt mới chỉ trên ghế dự bị.

Thủ môn Lammens cảm thấy "rất tồi tệ" sau trận thua Newcastle

Trả lời phỏng vấn MUTV, thủ môn Senne Lammens thừa nhận không khí trong phòng thay đồ của MU sau trận thua Newcastle 1-2 "rất tồi tệ". Ở trận này, "Quỷ đỏ" nhận thất bại dù hơn chơi người sau hiệp đấu đầu tiên.

"HLV đã cảnh báo chúng tôi rằng trận đấu sẽ không dễ dàng, chỉ một cơ hội thôi là mọi thứ có thể thay đổi. Chúng tôi chơi không tốt chút nào về mọi mặt và cần rút kinh nghiệm từ trận đấu này. Đây thực sự là nỗi thất vọng và cảm giác rất tồi tệ. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ có vài ngày, thậm chí vài tuần nữa để cùng nhau suy nghĩ về cách phản ứng sau thất bại".

Senne Lammens cùng MU thua đau Newcastle

Bale hé lộ sốc về Real thời Zidane

Trên chương trình "The Overlap", cựu tiền đạo Gareth Bale đã gây bất ngờ khi hé lộ về cách tiếp cận chiến thuật của Real Madrid dưới thời HLV Zinedine Zidane. Theo Bale, huyền thoại người Pháp hầu như chẳng dùng bài vở nào đặc biệt, ngoại trừ khi đối đầu những đối thủ lớn:

"Ông ấy không làm quá nhiều. Bạn biết đấy, nếu đối đầu với Barca hay Bayern, đội sẽ tập chiến thuật một chút, còn với những trận khác thì rất ít. Trong những trận đấu lớn, chúng tôi chỉ sử dụng chiến thuật phòng ngự trong 15 phút thay vì tấn công, và thế là xong".

Sao Chelsea bị FA buộc tội, nguy cơ dính thêm án treo giò

Thông qua Twitter chính thức, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã cáo buộc tiền đạo Pedro Neto có hành vi rời sân chậm và dùng lời lẽ xúc phạm trọng tài chính ở trận đấu giữa Arsenal và Chelsea cuối tuần trước (Arsenal thắng 2-1). Ở trận này, Neto bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng và phải nghỉ ở trận thắng Aston Villa 4-1.

Với việc FA công bố những lỗi mới, cầu thủ người Bồ Đào Nha gần như chắc chắn sẽ nhận thêm án treo giò. Trước mắt, Neto có thời hạn đến thứ Hai (9/3) để kháng cáo.

Huyền thoại Arsenal không muốn Tottenham xuống hạng

Bình luận trên "The Overlap", huyền thoại Arsenal, Ian Wright khẳng định ông muốn đại kình địch Tottenham xuống hạng, trong bối cảnh đội bóng này ngập nghé nhóm "cầm đèn đỏ" Ngoại hạng Anh. Thậm chí, ông thừa nhận "chưa bao giờ ghét Tottenham" và khi còn trẻ, ông luôn hâm mộ cựu HLV trưởng "Gà trống" Glenn Hoddle.