HLV Carrick muốn Mainoo ở lại MU, chứng minh Amorim sai lầm

Trận derby Manchester vừa qua là lần đầu tiên Mainoo đá chính tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 5 năm ngoái. Anh cũng thi đấu trọn vẹn 90 phút lần đầu tiên kể từ trận thua nhục nhã của MU ở vòng hai League Cup trước Grimsby Town vào cuối tháng 8.

Mainoo nhanh chóng trở lại đội hình dưới thời Darren Fletcher và hiện nay là dưới trướng Carrick. Anh đã có 2 trận đá chính liên tiếp.

Tờ The Mirror tiết lộ Carrick đã thông báo với Mainoo rằng anh sẽ nằm trong kế hoạch của ông cho phần còn lại của mùa giải. Thông điệp này đi kèm chỉ đạo: tập trung lấy lại vị trí tại MU và chứng minh Amorim sai lầm khi từng gạt anh ra rìa.

Mainoo chơi hay trong ngày MU thắng Man City 2-0

Do đó, Napoli có thể quên ý định mượn Mainoo trong tháng 1. Những cuộc đàm phán kéo dài hàng tuần giữa Mainoo và đội bóng thành Naples nay trở nên vô nghĩa sau khi tư tưởng của Mainoo thay đổi dưới thời Carrick.

Carrick từng đánh giá cao Mainoo trước khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt MU. Trong cuộc phỏng vấn với Rio Ferdinand mùa hè năm ngoái, Carrick nói:

“Tôi nghĩ đội một MU cần có cầu thủ từ lò đào tạo, hiểu rõ CLB và cảm nhận được nó. CLB phải xây dựng lối chơi xung quanh họ. Luôn như vậy, nên như vậy và phải như vậy. Cần đảm bảo có chỗ cho Mainoo.

Cậu ấy thiên về tấn công hơn. Tôi không thấy cậu ấy là tiền vệ trụ. Có lẽ cậu ấy phù hợp ở tuyến trên, với chút tự do trong phong cách thi đấu. Có nhiều cách phòng ngự khác nhau. Bạn có thể pressing cao hơn một chút, nhưng lùi sâu quanh trung vệ lại là chuyện khác. Tôi thấy cậu ấy chơi cao hơn, tự do sáng tạo và nhận bóng.

Mainoo có tương lai xán lạn. Tôi rất thích cậu ấy, chỉ cần chút kiên nhẫn và cơ hội nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ làm nên khác biệt. Cậu ấy có tố chất và đã chứng minh. Cách cậu ấy nhận bóng, chơi hướng lên, thu hút đối thủ, rê bóng, chuyền bóng, đó là luồng gió mới. Những phẩm chất đó không mất đi, chỉ có lúc lên lúc xuống theo thời gian. Tôi đã thấy điều đó nhiều lần".