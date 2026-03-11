Tin mới nhất bóng đá sáng 11/3: Messi được yêu cầu giải thích vụ về Barcelona "hụt"

Messi được yêu cầu giải thích vụ về Barcelona "hụt"

Trên AS, ứng cử viên chủ tịch Barcelona, ​​Victor Font, đã thách thức Lionel Messi tiết lộ sự thật về thương vụ trở lại câu lạc bộ thất bại vào năm 2023: "Tôi nghĩ Messi sẽ không lên tiếng từ giờ đến Chủ nhật, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm vậy. Hãy giải thích sự thật - về việc cậu ấy rời câu lạc bộ và nỗ lực trở lại vào năm 2023 - để các thành viên không bỏ phiếu cho Laporta trong sự lừa dối và dưới màn khói ảo tưởng mà Hansi Flick và những người trẻ tuổi đang tạo ra cho chúng ta".

Thông tin này được chính cựu HLV trưởng Barca, Xavi tiết lộ trên truyền thông mới đây rằng Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta ngăn cản thương vụ này xảy ra.

Barca từng thất bại trong việc tái hợp Messi vào năm 2023

Dù vậy, phía Laporta phản bác rằng chính Messi từ chối trở lại vào tháng 5/2023, thời điểm anh vừa chia tay PSg để gia nhập Inter Miami: "Messi nói với tôi rằng điều đó không thể xảy ra vì cậu ấy sẽ chịu quá nhiều áp lực ở Barcelona và cậu ấy muốn đến Miami hơn. Và tôi nói với cậu ấy rằng tôi tôn trọng điều đó".

Huyền thoại chưa hết sốc vì MU bán McTominay

Bình luận trên Goal, huyền thoại bóng đá Scotland, Gary McAllister khẳng địnhh quyết định bán Scott McTominay của MU vào năm 2024 vẫn là bất ngờ lớn: "Tôi không biết liệu đó là vì lý do tài chính hay quy định của Ngoại hạng Anh gì đó, nhưng đối với tôi, điều gây bất ngờ lớn nhất là MU lại để một trong những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình ra đi.

Họ có lịch sử hào hùng về những cầu thủ trẻ được đào tạo tại câu lạc bộ và những người sau này trở thành những huyền thoại. Đối với tôi, việc cậu ấy được phép ra đi là điều rất bất ngờ".

Kvaratskhelia thích được so sánh với huyền thoại MU hơn Maradona

Trong bài phỏng vấn cho tờ Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia thừa nhận anh từng được người hâm mộ đội bóng cũ Napoli so sánh với Diego Maradona, thậm chí đặt biệt danh là "Kvaradona". Dù vậy, ngôi sao thuộc biên chế PSG thích được so sánh với huyền thoại MU, George Best vì cho rằng "việc so sánh với Maradona là gánh nặng quá lớn:

"Ở Napoli, họ nói rằng tôi giống George Best. Ông ấy là cầu thủ đặc biệt, một trong những người giỏi nhất. Có lẽ ông ấy còn có thể vĩ đại hơn nữa nếu đời tư không quá phức tạp. Nhưng tôi thừa nhận, tôi thích kiểu so sánh này. Được so sánh với Maradona rõ ràng là gánh nặng lớn. Không ai có thể so sánh được với ông ấy. Nhưng khi người hâm mộ gọi tôi là Kvaradona, tôi rất hạnh phúc vì điều đó cho thấy họ yêu mến tôi đến mức nào".

"Harry Kane được fan Bayern thích hơn Lewandowski"

Trả lời phỏng vấn BoyleSports, cựu tiền vệ Dietmar Hamann cho rằng lối chơi đồng đội của Harry Kane là lí do giúp tiền đạo người Anh được fan Bayern Munich yêu mến, thậm chí hơn cả Robert Lewandowski: "Harry Kane được người hâm mộ Munich yêu mến vì Robert Lewandowski luôn bị gắn mác ích kỷ, bất chấp cậu ấy đã thay đổi một chút vào cuối sự nghiệp tại Bayern Munich.

Nhưng Kane là cầu thủ vì tập thể, cậu ấy lùi xuống tuyến giữa, lùi về phòng ngự khi cần thiết. Cậu ấy thực hiện những pha tắc bóng sát vòng cấm, điều mà Lewandowski chưa bao giờ làm. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cậu ấy được người hâm mộ yêu mến đến vậy".