Tin mới nhất bóng đá sáng 11/3: Messi được yêu cầu giải thích vụ về Barcelona "hụt"

Galatasaray vs Liverpool 11/03/26 - Trực tiếp
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 11/3: Messi được yêu cầu giải thích vụ về Barcelona "hụt"

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Lionel Messi Manchester United

Ứng viên chủ tịch Barcelona kêu gọi Messi làm rõ thông tin liên quan tới thương vụ trở lại Barcelona bất thành cách đây 3 năm.

Messi được yêu cầu giải thích vụ về Barcelona "hụt"

Trên AS, ứng cử viên chủ tịch Barcelona, ​​Victor Font, đã thách thức Lionel Messi tiết lộ sự thật về thương vụ trở lại câu lạc bộ thất bại vào năm 2023: "Tôi nghĩ Messi sẽ không lên tiếng từ giờ đến Chủ nhật, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm vậy. Hãy giải thích sự thật - về việc cậu ấy rời câu lạc bộ và nỗ lực trở lại vào năm 2023 - để các thành viên không bỏ phiếu cho Laporta trong sự lừa dối và dưới màn khói ảo tưởng mà Hansi Flick và những người trẻ tuổi đang tạo ra cho chúng ta".

Thông tin này được chính cựu HLV trưởng Barca, Xavi tiết lộ trên truyền thông mới đây rằng Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta ngăn cản thương vụ này xảy ra.

Tin mới nhất bóng đá sáng 11/3: Messi được yêu cầu giải thích vụ về Barcelona "hụt" - 1

Barca từng thất bại trong việc tái hợp Messi vào năm 2023

Dù vậy, phía Laporta phản bác rằng chính Messi từ chối trở lại vào tháng 5/2023, thời điểm anh vừa chia tay PSg để gia nhập Inter Miami: "Messi nói với tôi rằng điều đó không thể xảy ra vì cậu ấy sẽ chịu quá nhiều áp lực ở Barcelona và cậu ấy muốn đến Miami hơn. Và tôi nói với cậu ấy rằng tôi tôn trọng điều đó".

Huyền thoại chưa hết sốc vì MU bán McTominay

Bình luận trên Goal, huyền thoại bóng đá Scotland, Gary McAllister khẳng địnhh quyết định bán Scott McTominay của MU vào năm 2024 vẫn là bất ngờ lớn: "Tôi không biết liệu đó là vì lý do tài chính hay quy định của Ngoại hạng Anh gì đó, nhưng đối với tôi, điều gây bất ngờ lớn nhất là MU lại để một trong những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình ra đi.

Họ có lịch sử hào hùng về những cầu thủ trẻ được đào tạo tại câu lạc bộ và những người sau này trở thành những huyền thoại. Đối với tôi, việc cậu ấy được phép ra đi là điều rất bất ngờ".

Kvaratskhelia thích được so sánh với huyền thoại MU hơn Maradona

Trong bài phỏng vấn cho tờ Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia thừa nhận anh từng được người hâm mộ đội bóng cũ Napoli so sánh với Diego Maradona, thậm chí đặt biệt danh là "Kvaradona". Dù vậy, ngôi sao thuộc biên chế PSG thích được so sánh với huyền thoại MU, George Best vì cho rằng "việc so sánh với Maradona là gánh nặng quá lớn:

"Ở Napoli, họ nói rằng tôi giống George Best. Ông ấy là cầu thủ đặc biệt, một trong những người giỏi nhất. Có lẽ ông ấy còn có thể vĩ đại hơn nữa nếu đời tư không quá phức tạp. Nhưng tôi thừa nhận, tôi thích kiểu so sánh này. Được so sánh với Maradona rõ ràng là gánh nặng lớn. Không ai có thể so sánh được với ông ấy. Nhưng khi người hâm mộ gọi tôi là Kvaradona, tôi rất hạnh phúc vì điều đó cho thấy họ yêu mến tôi đến mức nào".

"Harry Kane được fan Bayern thích hơn Lewandowski"

Trả lời phỏng vấn BoyleSports, cựu tiền vệ Dietmar Hamann cho rằng lối chơi đồng đội của Harry Kane là lí do giúp tiền đạo người Anh được fan Bayern Munich yêu mến, thậm chí hơn cả Robert Lewandowski: "Harry Kane được người hâm mộ Munich yêu mến vì Robert Lewandowski luôn bị gắn mác ích kỷ, bất chấp cậu ấy đã thay đổi một chút vào cuối sự nghiệp tại Bayern Munich.

Nhưng Kane là cầu thủ vì tập thể, cậu ấy lùi xuống tuyến giữa, lùi về phòng ngự khi cần thiết. Cậu ấy thực hiện những pha tắc bóng sát vòng cấm, điều mà Lewandowski chưa bao giờ làm. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cậu ấy được người hâm mộ yêu mến đến vậy".

Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD
Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD

Lionel Messi được cho là nhận tổng thu nhập lên tới 70–80 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami khi tính cả lương, thưởng và quyền sở hữu cổ phần trong...

