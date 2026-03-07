Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 7/3: Napoli gấp rút giữ chân McTominay, MU hết cửa mua lại

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Manchester United S.S.C Napoli

Napoli đang đẩy nhanh kế hoạch gia hạn hợp đồng với Scott McTominay trong bối cảnh nhiều ông lớn Ngoại hạng Anh bắt đầu quan tâm đến tiền vệ người Scotland, trong đó có đội bóng cũ MU.

Napoli gấp rút giữ chân McTominay, MU hết cửa mua lại

Napoli đang đẩy nhanh kế hoạch gia hạn hợp đồng với Scott McTominay trong bối cảnh nhiều đội bóng Premier League bắt đầu quan tâm đến tiền vệ người Scotland.

McTominay nhiều khả năng sẽ gia hạn với Napoli

McTominay nhiều khả năng sẽ gia hạn với Napoli

Gia nhập Napoli từ Manchester United vào mùa hè năm 2024, McTominay nhanh chóng trở thành phát hiện đáng chú ý tại Serie A. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, tiền vệ 29 tuổi đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng và được người hâm mộ Partenopei đặc biệt yêu mến.

Hiện McTominay đang trong quá trình hồi phục thể lực sau chấn thương gân gặp phải vào ngày 7/2. Tuy nhiên, sự vắng mặt của anh trong thời gian qua càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn đối với lối chơi của Napoli.

Trước kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần, ban lãnh đạo Napoli muốn sớm dập tắt sự quan tâm từ các CLB Anh bằng cách đề nghị một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ tốt hơn, phản ánh đúng vị thế của McTominay như một trong những tiền vệ nổi bật nhất Serie A hiện tại.

Kvaratskhelia bị cho là gặp vấn đề trong phòng thay đồ PSG

Tiền vệ cánh Khvicha Kvaratskhelia được cho là đang rơi vào tình thế khó khăn trong phòng thay đồ của Paris Saint Germain. Theo một số nguồn tin, ngôi sao người Georgia cảm thấy bị cô lập giữa bối cảnh nội bộ đội bóng xuất hiện nhiều tranh cãi.

Phong độ của Kvaratskhelia cũng chưa đạt kỳ vọng như giai đoạn cuối mùa trước. Một số ý kiến trong đội cho rằng lối chơi cá nhân của vài cầu thủ đang gây ảnh hưởng đến tập thể, và tiền vệ 24 tuổi được cho là một trong những người bị nhắc đến trong các chỉ trích này.

HLV Farke bị FA treo quyền chỉ đạo một trận

LĐBĐ Anh đã quyết định treo quyền chỉ đạo một trận đối với HLV Daniel Farke của Leeds United, đồng thời phạt ông 8.000 bảng. Án phạt được đưa ra sau sự cố trong trận đấu với Manchester City tuần trước.

Chiến lược gia người Đức bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng gay gắt với trọng tài bên ngoài khu kỹ thuật. FA cho rằng hành vi của Farke là không đúng mực và vi phạm quy tắc ứng xử. Nhà cầm quân này đã chấp nhận án phạt và sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo của Leeds.

Real Madrid nhắm Konate để gia cố hàng thủ

Real Madrid đang lên kế hoạch tăng cường hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và đã xác định trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool FC là mục tiêu ưu tiên. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá cao sức mạnh, tốc độ và khả năng không chiến của tuyển thủ Pháp.

Bên cạnh Konate, ban tuyển trạch của Real Madrid cũng theo dõi sát trung vệ Nico Schlotterbeck thuộc biên chế Borussia Dortmund. Hai cái tên này được xem là phương án tiềm năng để củng cố hệ thống phòng ngự cho mùa giải tới.

Vicario có thể rời Tottenham, Juventus sẵn sàng chi 17 triệu bảng

Thủ môn Guglielmo Vicario đứng trước khả năng chia tay Tottenham khi xuất hiện tin đồn về việc trở lại Serie A với mức phí chỉ khoảng 17 triệu bảng. Người gác đền 29 tuổi, gia nhập "Spurs" từ Empoli năm 2023, được cho là sẵn sàng ra đi sau chuỗi phong độ đáng thất vọng của đội bóng Bắc London.

Tottenham hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, khiến tương lai nhiều trụ cột trở nên bất ổn. Juventus đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Vicario khi muốn cải tổ vị trí thủ môn, đặc biệt sau hàng loạt sai lầm của người gác đền số một Michele Di Gregorio. Theo Tuttosport, đội bóng thành Turin đã bước đầu liên hệ với đại diện của Vicario để thảo luận khả năng chuyển nhượng vào mùa hè.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 02:00 AM (GMT+7)
