Tin mới nhất bóng đá sáng 9/3: Trung vệ người Ecuador thừa nhận muốn về Liverpool

Trung vệ người Ecuador thừa nhận muốn về Liverpool

Trung vệ Joel Ordonez của Club Brugge thừa nhận anh rất hào hứng khi biết Liverpool có quan tâm tới mình trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên báo tại Bỉ. "Premier League là giải đấu ưa thích của tôi và khi còn bé tôi đã là fan của Liverpool. Nếu cơ hội đến, tôi sẽ rất vui lòng được thử sức", cầu thủ người Ecuador chia sẻ.

Joel Ordonez

Real Madrid không theo đuổi Rodri

Tờ Marca cho biết mặc dù đã có nhiều tin đồn về việc Rodri là mục tiêu của Real Madrid, thực tế cầu thủ này không còn trong chiến dịch tuyển mộ cầu thủ của đội bóng thủ đô TBN. Lý do là bởi Rodri đã 29 tuổi và phong độ chưa tốt trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Real Madrid thay vào đó nhắm những lựa chọn trẻ hơn.

Fermin Lopez dè chừng sân St. James Park

Mặc dù Barcelona được đánh giá mạnh hơn trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, Fermin Lopez cho biết anh và các đồng đội rất dè chừng bởi bầu không khí căng thẳng, thù địch hay được tạo ra trên sân St. James Park. “Chúng tôi đã đến đó ở đầu mùa giải và rất chật vật ở đầu trận, Newcastle là đội đá giàu thể lực và các khán đài của họ cổ vũ rất nhiệt. Chúng tôi may là có Marcus (Rashford) để giành chiến thắng, nhưng lần này chắc chắn cũng sẽ khó như trận trước”, Fermin nói.

Carlos Augusto có cơ hội lên tuyển Brazil

Hậu vệ trái Carlos Augusto của Inter Milan đang có cơ hội được gọi lên tuyển Brazil trong đợt triệu tập tháng này. Caio Henrique của Monaco đã bị chấn thương bắp chân nên sẽ không thể lên tuyển, mở ra cơ hội cho Augusto được HLV Carlo Ancelotti triệu tập. Bên cạnh Augusto, Alex Sandro và Douglas Santos là 2 hậu vệ trái khác cũng có thể được gọi.

Real Madrid kỳ vọng kiếm 300 triệu euro/năm từ áo đấu

Theo tờ AS, Real Madrid đang đặt mục tiêu bán được áo đấu mỗi năm thu về 300 triệu euro. Con số này cũng bao gồm cả số tiền Real hy vọng kiếm về từ các bản hợp đồng tài trợ áo đấu. Doanh thu hàng năm từ áo đấu của Real hiện ở mức 260 triệu euro và CLB này đang chuẩn bị gia hạn với hãng Emirates để tăng số tiền nhận hàng năm từ tài trợ.