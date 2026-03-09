Tin mới nhất bóng đá sáng 9/3: Trung vệ người Ecuador thừa nhận muốn về Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Milan vs Inter Milan 09/03/26 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
1
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 9/3: Trung vệ người Ecuador thừa nhận muốn về Liverpool

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Trung vệ người Ecuador cho biết anh rất hào hứng khi biết Liverpool để mắt tới mình.

Trung vệ người Ecuador thừa nhận muốn về Liverpool

Trung vệ Joel Ordonez của Club Brugge thừa nhận anh rất hào hứng khi biết Liverpool có quan tâm tới mình trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên báo tại Bỉ. "Premier League là giải đấu ưa thích của tôi và khi còn bé tôi đã là fan của Liverpool. Nếu cơ hội đến, tôi sẽ rất vui lòng được thử sức", cầu thủ người Ecuador chia sẻ.

Joel Ordonez

Joel Ordonez

Real Madrid không theo đuổi Rodri

Tờ Marca cho biết mặc dù đã có nhiều tin đồn về việc Rodri là mục tiêu của Real Madrid, thực tế cầu thủ này không còn trong chiến dịch tuyển mộ cầu thủ của đội bóng thủ đô TBN. Lý do là bởi Rodri đã 29 tuổi và phong độ chưa tốt trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Real Madrid thay vào đó nhắm những lựa chọn trẻ hơn.

Fermin Lopez dè chừng sân St. James Park

Mặc dù Barcelona được đánh giá mạnh hơn trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, Fermin Lopez cho biết anh và các đồng đội rất dè chừng bởi bầu không khí căng thẳng, thù địch hay được tạo ra trên sân St. James Park. “Chúng tôi đã đến đó ở đầu mùa giải và rất chật vật ở đầu trận, Newcastle là đội đá giàu thể lực và các khán đài của họ cổ vũ rất nhiệt. Chúng tôi may là có Marcus (Rashford) để giành chiến thắng, nhưng lần này chắc chắn cũng sẽ khó như trận trước”, Fermin nói.

Carlos Augusto có cơ hội lên tuyển Brazil

Hậu vệ trái Carlos Augusto của Inter Milan đang có cơ hội được gọi lên tuyển Brazil trong đợt triệu tập tháng này. Caio Henrique của Monaco đã bị chấn thương bắp chân nên sẽ không thể lên tuyển, mở ra cơ hội cho Augusto được HLV Carlo Ancelotti triệu tập. Bên cạnh Augusto, Alex Sandro và Douglas Santos là 2 hậu vệ trái khác cũng có thể được gọi.

Real Madrid kỳ vọng kiếm 300 triệu euro/năm từ áo đấu

Theo tờ AS, Real Madrid đang đặt mục tiêu bán được áo đấu mỗi năm thu về 300 triệu euro. Con số này cũng bao gồm cả số tiền Real hy vọng kiếm về từ các bản hợp đồng tài trợ áo đấu. Doanh thu hàng năm từ áo đấu của Real hiện ở mức 260 triệu euro và CLB này đang chuẩn bị gia hạn với hãng Emirates để tăng số tiền nhận hàng năm từ tài trợ.

