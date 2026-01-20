Carrick giúp MU thắng Man City vẫn khó giữ ghế, thầy Greenwood sáng cửa dẫn "Quỷ đỏ"

📰 De Zerbi là ứng viên số 1 cho ghế nóng MU

Việc Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Manchester United không chỉ đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp, mà còn mở ra cuộc thảo luận nghiêm túc về người kế nhiệm dài hạn của Ruben Amorim tại Old Trafford.

HLV Amorim rời đi chóng vánh

Carrick và ban huấn luyện hiện tại sẽ dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, song nội bộ MU không loại trừ khả năng cựu tiền vệ 44 tuổi có thể tự mở ra cơ hội cho chính mình – kịch bản từng xảy ra với Ole Gunnar Solskjaer. Tuy vậy, bất chấp những gì Carrick thể hiện trong ngắn hạn, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn đang âm thầm xây dựng danh sách ứng viên chiến lược cho mùa giải tới.

Theo nguồn tin của Confidential, cái tên nhận được nhiều thiện cảm nhất ở thời điểm hiện tại là Roberto De Zerbi. Sau khi “canh bạc Ruben Amorim” không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, MU đang ưu tiên một HLV đã được kiểm chứng tại Premier League, thay vì tiếp tục đặt cược vào những thử nghiệm rủi ro.

De Zerbi từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong hai mùa giải dẫn dắt Brighton, không chỉ bởi triết lý kiểm soát bóng táo bạo mà còn nhờ khả năng nâng tầm cầu thủ và xây dựng bản sắc rõ ràng trong điều kiện ngân sách hạn chế. Đó chính là những yếu tố khiến nhiều nhân vật chủ chốt tại Old Trafford đánh giá cao chiến lược gia người Ý.

Thực tế, De Zerbi từng là một trong những ứng viên hàng đầu khi MU cân nhắc thay thế Erik ten Hag. Ông đã được Ineos phỏng vấn vào tháng 5/2024 và được xem là lựa chọn phù hợp với định hướng dài hạn của tập đoàn này. Tuy nhiên, khi Ten Hag bị sa thải vào tháng 10, De Zerbi đã chuyển sang Marseille, khiến MU buộc phải rẽ theo hướng khác.

HLV De Zerbi đang dẫn Greenwood ở Marseille

Tại Pháp, De Zerbi tiếp tục khẳng định năng lực khi giúp Marseille cán đích ở vị trí á quân Ligue 1 mùa trước, chỉ sau Paris Saint Germain. Ở mùa giải hiện tại, đội bóng thành phố cảng vẫn duy trì vị thế cạnh tranh, xếp trong nhóm đầu. Dù còn hợp đồng đến năm 2027, De Zerbi được cho là vẫn nuôi tham vọng trở lại Premier League, nơi ông tin rằng triết lý của mình có thể phát huy tối đa.

🎯 Những phương án “thực dụng” hơn

Bên cạnh De Zerbi, MU cũng đang xem xét một số lựa chọn khác mang tính ổn định và kiểm soát rủi ro. Đáng chú ý là bộ ba HLV Premier League sẽ hết hợp đồng vào mùa hè: Oliver Glasner, Marco Silva và Andoni Iraola.

Cả ba đều được đánh giá cao về khả năng tổ chức lối chơi, thích nghi với môi trường khắc nghiệt của giải đấu và làm việc trong khuôn khổ tài chính chặt chẽ. Điều ngày càng quan trọng với MU ở giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, những phương án này được xem là ít tạo đột phá hơn so với De Zerbi, người mang đến kỳ vọng về một cuộc “tái thiết bản sắc” rõ ràng.

🌍 Các lựa chọn sau World Cup

Một số cái tên lớn khác có thể bước vào cuộc đua sau World Cup. Thomas Tuchel – HLV trưởng đội tuyển Anh – từng là ứng viên hàng đầu khi MU tìm người thay Ten Hag, và mối quan hệ của ông với môi trường Premier League vẫn được đánh giá rất cao.

Ngoài ra, hai HLV ĐTQG giàu kinh nghiệm khác là Mauricio Pochettino và Carlo Ancelotti cũng có thể trở thành lựa chọn khả thi, tùy thuộc vào diễn biến hợp đồng và định hướng cá nhân sau giải đấu lớn nhất hành tinh.

Giới chủ MU đang chịu sức ép cực lớn

⚠️ Bài học Amorim và áp lực không được sai nữa

Quyết định bổ nhiệm Ruben Amorim từng được xem là bước đi táo bạo của MU, nhưng thực tế cho thấy CLB đã đánh giá chưa đầy đủ mức độ rủi ro khi đưa một HLV chưa có kinh nghiệm tại Premier League vào môi trường khắc nghiệt bậc nhất nước Anh.

Chính vì vậy, lần lựa chọn tới đây mang ý nghĩa sống còn với dự án tái thiết của United. Dù Carrick có thể giúp đội bóng ổn định trong ngắn hạn, ban lãnh đạo hiểu rằng họ cần một HLV phù hợp về triết lý, kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực, nếu muốn tránh lặp lại vòng xoáy sai lầm đã kéo dài nhiều năm qua.

Cuộc đua ghế nóng Old Trafford vì thế không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là phép thử lớn nhất cho năng lực hoạch định chiến lược của MU trong kỷ nguyên mới.