MU - Chelsea được dự đoán dắt tay nhau giành vé C1, cục diện NHA đảo lộn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

MU - Chelsea được dự đoán dắt tay nhau giành vé C1, cục diện NHA đảo lộn

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester United

Siêu máy tính cho rằng MU và Chelsea sẽ bứt phá, đồng thời tạo nên diễn biến bất ngờ trong giai đoạn còn lại của Ngoại hạng Anh 2025/26.

   

👑 Arsenal được dự đoán vô địch, Man City bạo chi vẫn về nhì

Mới đây, trang Sun Sports đã đưa ra dự đoán về bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/26 dựa theo một siêu máy tính. Cụ thể, Arsenal sẽ trụ vững ở ngôi đầu bảng và đoạt chức vô địch với 86 điểm, kiếm thêm 36 điểm trong 16 vòng còn lại. Siêu máy tính cho rằng “Pháo thủ” sẽ duy trì phong độ ổn định để bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cũng theo siêu máy tính, các vị trí trong top 3 không thay đổi so với thời điểm hiện tại. Dù mạnh tay chi tiền chiêu mộ 2 tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi, Man City vẫn ngậm ngùi về nhì, kém Arsenal 7 điểm và chỉ hơn đội xếp sau Aston Villa 3 điểm.

MU - Chelsea sẽ tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới

MU - Chelsea sẽ tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới

🔥 MU - Chelsea "thay tướng đổi vận"

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Siêu máy tính dự đoán, Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4, qua đó có mùa thứ 2 liên tiếp góp mặt tại Champions League. Trong khi đó, MU được dự đoán xếp thứ 5.

Cụ thể, MU giành 23 điểm trong 16 trận còn lại, bao gồm 7 chiến thắng, trong khi Chelsea thậm chí còn ấn tượng hơn với 27 điểm (8 chiến thắng, 3 trận hòa). Cả 2 đội vừa giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV mới (Liam Rosenior dẫn dắt Chelsea, Michael Carrick dẫn dắt MU).

Theo quy định từ UEFA, 2 Liên đoàn dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số sẽ được thưởng 1 suất dự Champions League mùa tới. Hiện tại, Ngoại hạng Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số, nhờ vậy MU có thể hưởng lợi nếu cán đích thứ 5 như siêu máy tính dự đoán.

⚠️ Liverpool - Tottenham gây thất vọng

Theo chiều ngược lại, Liverpool không được đánh giá cao ở giai đoạn nước rút. "Lữ đoàn đỏ" hiện đứng thứ 4 nhưng siêu máy tính dự đoán họ chỉ giành thêm 21 điểm, qua đó tụt xuống thứ 7, xếp dưới cả Newcastle. Khoảng cách giữa nhóm cạnh tranh vé châu Âu sẽ rất sít sao, khi đội hạng 5 MU (theo dự đoán từ siêu máy tính) chỉ hơn đội hạng 11 Brentford 4 điểm.

Tương tự Liverpool, Tottenham tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng thành London hiện đứng thứ 14 và được dự đoán tụt xuống hạng 16 chung cuộc, giành 18 điểm trong 16 vòng đấu còn lại. Dù sao đi nữa, "Gà trống" vẫn xếp cao hơn mùa trước 1 bậc và đủ điểm trụ hạng.

Ở nhóm cuối bảng, cục diện gần như không thay đổi khi West Ham, Burnley, Wolverhampton dắt tay nhau xuống chơi tại Championship mùa tới. Nottingham Forest (hiện xếp thứ 17, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 5 điểm) sẽ trụ hạng an toàn với 11 điểm nhiều hơn vị trí xuống hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 theo dự đoán từ siêu máy tính

MU - Chelsea được dự đoán dắt tay nhau giành vé C1, cục diện NHA đảo lộn - 2

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại

MU - Chelsea được dự đoán dắt tay nhau giành vé C1, cục diện NHA đảo lộn - 3

HLV Carrick muốn Mainoo ở lại MU, chứng minh Amorim sai lầm
HLV Carrick muốn Mainoo ở lại MU, chứng minh Amorim sai lầm

HLV Michael Carrick cần Kobbie Mainoo ở lại MU trong bối cảnh anh từng có quyết tâm rời đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN