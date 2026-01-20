MU - Chelsea được dự đoán dắt tay nhau giành vé C1, cục diện NHA đảo lộn

👑 Arsenal được dự đoán vô địch, Man City bạo chi vẫn về nhì

Mới đây, trang Sun Sports đã đưa ra dự đoán về bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/26 dựa theo một siêu máy tính. Cụ thể, Arsenal sẽ trụ vững ở ngôi đầu bảng và đoạt chức vô địch với 86 điểm, kiếm thêm 36 điểm trong 16 vòng còn lại. Siêu máy tính cho rằng “Pháo thủ” sẽ duy trì phong độ ổn định để bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cũng theo siêu máy tính, các vị trí trong top 3 không thay đổi so với thời điểm hiện tại. Dù mạnh tay chi tiền chiêu mộ 2 tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi, Man City vẫn ngậm ngùi về nhì, kém Arsenal 7 điểm và chỉ hơn đội xếp sau Aston Villa 3 điểm.

MU - Chelsea sẽ tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới

🔥 MU - Chelsea "thay tướng đổi vận"

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Siêu máy tính dự đoán, Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4, qua đó có mùa thứ 2 liên tiếp góp mặt tại Champions League. Trong khi đó, MU được dự đoán xếp thứ 5.

Cụ thể, MU giành 23 điểm trong 16 trận còn lại, bao gồm 7 chiến thắng, trong khi Chelsea thậm chí còn ấn tượng hơn với 27 điểm (8 chiến thắng, 3 trận hòa). Cả 2 đội vừa giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV mới (Liam Rosenior dẫn dắt Chelsea, Michael Carrick dẫn dắt MU).

Theo quy định từ UEFA, 2 Liên đoàn dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số sẽ được thưởng 1 suất dự Champions League mùa tới. Hiện tại, Ngoại hạng Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số, nhờ vậy MU có thể hưởng lợi nếu cán đích thứ 5 như siêu máy tính dự đoán.

⚠️ Liverpool - Tottenham gây thất vọng

Theo chiều ngược lại, Liverpool không được đánh giá cao ở giai đoạn nước rút. "Lữ đoàn đỏ" hiện đứng thứ 4 nhưng siêu máy tính dự đoán họ chỉ giành thêm 21 điểm, qua đó tụt xuống thứ 7, xếp dưới cả Newcastle. Khoảng cách giữa nhóm cạnh tranh vé châu Âu sẽ rất sít sao, khi đội hạng 5 MU (theo dự đoán từ siêu máy tính) chỉ hơn đội hạng 11 Brentford 4 điểm.

Tương tự Liverpool, Tottenham tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng thành London hiện đứng thứ 14 và được dự đoán tụt xuống hạng 16 chung cuộc, giành 18 điểm trong 16 vòng đấu còn lại. Dù sao đi nữa, "Gà trống" vẫn xếp cao hơn mùa trước 1 bậc và đủ điểm trụ hạng.

Ở nhóm cuối bảng, cục diện gần như không thay đổi khi West Ham, Burnley, Wolverhampton dắt tay nhau xuống chơi tại Championship mùa tới. Nottingham Forest (hiện xếp thứ 17, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 5 điểm) sẽ trụ hạng an toàn với 11 điểm nhiều hơn vị trí xuống hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 theo dự đoán từ siêu máy tính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại