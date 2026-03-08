Tin mới nhất bóng đá sáng 8/3: Gravenberch gia hạn với Liverpool, lương tăng vọt

Gravenberch gia hạn với Liverpool, lương tăng vọt

CLB Liverpool chính thức công bố tiền vệ chủ lực Ryan Gravenberch đã gia hạn với Liverpool, với thời hạn tới 2032. Gravenberch hưởng lương 150.000 bảng/tuần với hợp đồng cũ và bản hợp đồng mới đã tăng lương của anh lên 280.000 bảng/tuần. Tiền vệ 23 tuổi đã chơi 123 trận cho Liverpool từ khi gia nhập CLB năm 2023 từ Bayern Munich, giúp Liverpool vô địch 1 Premier League và 1 League Cup.

Ryan Gravenberch

Người đại diện của Klopp phản hồi về tin đồn Real Madrid

Trước những tin đồn Jurgen Klopp sẽ trở lại làm HLV và đã được Real Madrid liên hệ, người đại diện của Klopp mới đây đã lên tiếng về tương lai thân chủ của mình: “Jurgen Klopp đang rất hài lòng với cương vị hiện tại ở Red Bull và những gì được nói về chuyện ông ấy đàm phán với Real Madrid đến lúc này vẫn chỉ là tin đồn”.

Bernardo Silva sẽ rời Man City dưới dạng tự do

Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết Bernardo Silva và Man City vẫn không có cuộc đàm phán hợp đồng nào và có vẻ Silva sẽ rời CLB dưới dạng tự do trong hè năm nay. Silva nhiều khả năng sẽ sang thi đấu tại La Liga sau mùa giải này.

Guimaraes được tận 4 đại gia quan tâm?

Sau khi có tin Bruno Guimaraes được MU để mắt trong những ngày qua, mới đây đã xuất hiện thông tin rằng Bayern Munich, Real Madrid lẫn PSG cũng săn đón tiền vệ người Brazil. Tuy nhiên đây có thể chỉ là tin “hỏa mù” do chính người đại diện của Guimaraes tung ra, cho đến lúc này cầu thủ 29 tuổi vẫn bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống ở Newcastle.

Morocco bổ nhiệm HLV mới

LĐBĐ Morocco đã chính thức công bố HLV Mohamed Ouahbi là tân HLV trưởng của đội tuyển nước này, thay thế Walid Regragui cách đây không lâu đã đưa đội vào chung kết CAN. Ông Ouahbi sinh ra tại Bỉ và do đó bắt đầu sự nghiệp HLV tại Bỉ ở tuổi 21, trải qua rất nhiều vị trí ở các đội trẻ của CLB Anderlecht. Năm 2022 ông được chọn làm HLV đội tuyển U20 Morocco và đã đưa đội này đến chức vô địch U20 Thế giới 2025.