Tin mới nhất bóng đá sáng 8/3: Gravenberch gia hạn với Liverpool, lương tăng vọt

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
PVF-CAND vs Thép Xanh Nam Định
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hà Nội vs Công An Hà Nội
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Getafe vs Real Betis
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Leeds United vs Norwich City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Norwich City - NOR Norwich City
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 8/3: Gravenberch gia hạn với Liverpool, lương tăng vọt

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Gravenberch đã gia hạn hợp đồng với Liverpool đến 2032 kèm mức lương tăng rất cao.

Gravenberch gia hạn với Liverpool, lương tăng vọt

CLB Liverpool chính thức công bố tiền vệ chủ lực Ryan Gravenberch đã gia hạn với Liverpool, với thời hạn tới 2032. Gravenberch hưởng lương 150.000 bảng/tuần với  hợp đồng cũ và bản hợp đồng mới đã tăng lương của anh lên 280.000 bảng/tuần. Tiền vệ 23 tuổi đã chơi 123 trận cho Liverpool từ khi gia nhập CLB năm 2023 từ Bayern Munich, giúp Liverpool vô địch 1 Premier League và 1 League Cup.

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch

Người đại diện của Klopp phản hồi về tin đồn Real Madrid

Trước những tin đồn Jurgen Klopp sẽ trở lại làm HLV và đã được Real Madrid liên hệ, người đại diện của Klopp mới đây đã lên tiếng về tương lai thân chủ của mình: “Jurgen Klopp đang rất hài lòng với cương vị hiện tại ở Red Bull và những gì được nói về chuyện ông ấy đàm phán với Real Madrid đến lúc này vẫn chỉ là tin đồn”.

Bernardo Silva sẽ rời Man City dưới dạng tự do

Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết Bernardo Silva và Man City vẫn không có cuộc đàm phán hợp đồng nào và có vẻ Silva sẽ rời CLB dưới dạng tự do trong hè năm nay. Silva nhiều khả năng sẽ sang thi đấu tại La Liga sau mùa giải này.

Guimaraes được tận 4 đại gia quan tâm?

Sau khi có tin Bruno Guimaraes được MU để mắt trong những ngày qua, mới đây đã xuất hiện thông tin rằng Bayern Munich, Real Madrid lẫn PSG cũng săn đón tiền vệ người Brazil. Tuy nhiên đây có thể chỉ là tin “hỏa mù” do chính người đại diện của Guimaraes tung ra, cho đến lúc này cầu thủ 29 tuổi vẫn bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống ở Newcastle.

Morocco bổ nhiệm HLV mới

LĐBĐ Morocco đã chính thức công bố HLV Mohamed Ouahbi là tân HLV trưởng của đội tuyển nước này, thay thế Walid Regragui cách đây không lâu đã đưa đội vào chung kết CAN. Ông Ouahbi sinh ra tại Bỉ và do đó bắt đầu sự nghiệp HLV tại Bỉ ở tuổi 21, trải qua rất nhiều vị trí ở các đội trẻ của CLB Anderlecht. Năm 2022 ông được chọn làm HLV đội tuyển U20 Morocco và đã đưa đội này đến chức vô địch U20 Thế giới 2025.

Tin mới nhất bóng đá tối 7/3: HLV Chelsea khen Pedro trình ngang Haaland và Mbappe

HLV Liam Rosenior của Chelsea tin rằng tiền đạo Joao Pedro có trình độ đạt đẳng cấp thế giới.

07/03/2026 23:45 PM (GMT+7)
