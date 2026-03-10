Tin mới nhất bóng đá tối 10/3: Bayern Munich muốn “giữ chân” Harry Kane

Bayern Munich muốn “khóa chặt” Harry Kane bằng hợp đồng mới

Bayern Munich được cho là đang chuẩn bị kế hoạch gia hạn hợp đồng với Harry Kane nhằm chấm dứt mọi đồn đoán chuyển nhượng xung quanh tiền đạo người Anh sau mùa giải bùng nổ.

Harry Kane tỏa sáng cùng Bayern Munich

Kane đã cán mốc hơn 500 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có 130 bàn kể từ khi gia nhập Bayern Munich năm 2023. Hợp đồng hiện tại của anh còn thời hạn đến mùa hè 2027, và các điều khoản giải phóng được cho là đã hết hiệu lực sau kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Mac Allister chưa đàm phán gia hạn với Liverpool

Tiền vệ Alexis Mac Allister xác nhận anh chưa bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng nào với Liverpool, nhưng khẳng định không hề lo lắng về tương lai tại Anfield. Nhà vô địch FIFA World Cup hiện vẫn còn hợp đồng dài hạn với Liverpool đến mùa hè 2028.

Trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside đang trong giai đoạn tái thiết lực lượng, Mac Allister vẫn là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa. Dù một số trụ cột đã được xem xét gia hạn, tiền vệ người Argentina cho biết việc hợp đồng của anh chưa được bàn thảo không phải vấn đề lớn.

Con trai Wayne Rooney ký hợp đồng với “siêu cò”

Tài năng trẻ Kai Rooney, con trai huyền thoại Wayne Rooney, vừa ký hợp đồng đại diện với công ty môi giới danh tiếng Triple S Sports Management.

Đây là đơn vị do người đại diện nổi tiếng Paul Stretford điều hành, từng đứng sau thương vụ 27 triệu bảng đưa Wayne Rooney tới Manchester United năm 2004 và bản hợp đồng kỷ lục 80 triệu bảng của Harry Maguire năm 2019.

Gia nhập nhóm khách hàng của Triple S được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Kai. Ở tuổi 16, tiền đạo trẻ đang được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của học viện Carrington và thường thi đấu tại giải U18 cùng các cầu thủ lớn tuổi hơn.

HLV Nagelsmann bảo đảm suất World Cup 2026 cho Leroy Sane

HLV Julian Nagelsmann gây bất ngờ khi khẳng định Leroy Sane vẫn là nhân tố quan trọng của tuyển Đức hướng tới FIFA World Cup 2026. Ở tuổi 30, Sane không còn duy trì phong độ đỉnh cao như trước. Cầu thủ chạy cánh người Đức rời Bayern Munich để gia nhập Galatasaray theo dạng tự do mùa hè năm ngoái.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh mới ghi 6 bàn ở Super Lig và tịt ngòi sau 9 trận tại UEFA Champions League. Dù vậy, Nagelsmann vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm và tốc độ của Sane, cho rằng anh sẽ giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn của “Cỗ xe tăng”.

Pochettino nổi lên trong danh sách HLV tiềm năng của Real Madrid

Real Madrid đang cân nhắc Mauricio Pochettino như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng ở mùa giải 2026/27. Trước mắt, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giao quyền dẫn dắt đội bóng cho Alvaro Arbeloa đến hết mùa giải.

Dù đánh giá cao năng lực đào tạo trẻ của Arbeloa, Chủ tịch Florentino Perez vẫn muốn tìm giải pháp lâu dài. Theo ESPN, Pochettino là một trong những cái tên được cân nhắc phỏng vấn. HLV người Argentina hiện dẫn dắt ĐT Mỹ và hợp đồng của ông kéo dài đến sau World Cup 2026.

5 cầu thủ tuyển nữ Iran đã được Australia cấp visa

Theo tin từ truyền thông Australia, 5 thành viên của đội tuyển nữ Iran đã được chính phủ nước này đồng ý cấp visa cho phép họ cư trú tại quốc gia này dưới tư cách người tị nạn chính trị. Nhiều thành viên của tuyển nữ Iran sau khi đá xong Asian Cup đã xin được ở lại Australia do lo ngại bất ổn chính trị trong nước. Hiện có 2 thành viên của đội tuyển này đang không rõ tung tích.

Nhiều thành viên tuyển Iran đang xin tị nạn tại Australia sau Asian Cup

Fabregas cũng trong tầm ngắm của Real Madrid

Báo chí Italia cho biết Cesc Fabregas cũng trong danh sách các HLV được Real Madrid quan tâm cho mùa giải sau. Thành công của Fabregas khi đưa Como cạnh tranh vị trí dự Cúp C1 mùa này khiến ông càng được chú ý, không những vậy Real đang định mua lại Nico Paz từ CLB này và Fabregas biết dùng Paz hơn bất cứ ai từ đầu sự nghiệp của cầu thủ này.

Joao Pedro nói về sự cải thiện phong độ

Phong độ tốt gần đây của Joao Pedro trong màu áo Chelsea đã khiến anh nắm được một vị trí vững chắc trong đội hình CLB. Mới đây tiền đạo người Brazil cho biết anh đã có sự tương tác thường xuyên với HLV Liam Rosenior để cải thiện cách chơi, Pedro nói: “Chúng tôi thường xuyên đối thoại và HLV rất muốn giúp tôi chơi tốt hơn. Khi có được sự cổ vũ từ HLV thì cầu thủ nào cũng muốn đá thật tốt qua từng ngày”.

Juventus muốn Spence

Trong bối cảnh Tottenham đang phải đua trụ hạng, một số cầu thủ đã tìm cách ra đi và hậu vệ biên Djed Spence nằm trong số này. Juventus đang hy vọng sẽ mua được anh với giá rẻ để bổ sung vào cánh trái, nơi họ chưa thực sự an tâm với phong độ của Andrea Cambiaso.

Arbeloa nguy cơ bị Real sa thải, Klopp được nhắc đến

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ với Football365 rằng Alvaro Arbeloa “có thể bị sa thải trước dịp FIFA Days” tháng 3 này, khi hình ảnh của ông đã “bị tổn hại nghiêm trọng” trong những tuần gần đây. Nguồn tin này nhận định vị trí của Arbeloa tại Real Madrid hiện “mong manh như sợi chỉ”, và những tuần sắp tới có thể mang tính quyết định đối với tương lai của cựu hậu vệ này.

Arbeloa đối mặt nguy cơ bị Real Madrid sa thải, Klopp được liên hệ thay thế

Trong khi đó, một số thông tin gần đây cho rằng Jurgen Klopp đã đạt “thỏa thuận” để trở thành HLV Real Madrid. Tuy nhiên, người đại diện của chiến lược gia người Đức đã phủ nhận việc ông đang đàm phán với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định trên kênh YouTube của mình rằng “không có thỏa thuận hay đàm phán nâng cao nào” giữa Klopp và Real Madrid.

Patrice Evra chỉ ra HLV “trong mơ” cho MU

Huyền thoại Patrice Evra của MU đã gọi HLV Luis Enrique của PSG là ứng viên “trong mơ” cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford, dù ông vẫn mong muốn Michael Carrick có cơ hội dẫn dắt đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

Chia sẻ với Stake, Evra nói: “Tôi không nói chuyện trực tiếp với ban lãnh đạo MU hay Sir Jim Ratcliffe, nhưng thành thật mà nói, và không hề có ý thiếu tôn trọng PSG hay Nasser Al Khelaifi, tôi nghĩ Luis Enrique sẽ là HLV hoàn hảo cho MU.

Tôi rất thích con người ông ấy, thích triết lý bóng đá của ông ấy. Những gì ông ấy đã trải qua trong cuộc sống cá nhân và cách ông ấy vượt qua cho thấy cá tính rất mạnh mẽ. Công việc ông ấy làm tại PSG thật tuyệt vời, khi mang về danh hiệu Champions League dù không còn Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar. Các cầu thủ sẽ phải làm việc cực kỳ chăm chỉ nếu muốn chơi cho MU, họ sẽ phải chạy rất nhiều và tôi nghĩ Enrique có thể mang điều đó đến”.

Chủ tịch Barcelona phản pháo Xavi

Sau cuộc phỏng vấn gây nhiều tranh cãi khi Xavi đổ lỗi cho ban lãnh đạo Barcelona về những lời hứa không được thực hiện cũng như các vấn đề mang tính hệ thống trong thời gian mình dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya, chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng đáp trả. Ông nói: “Tôi bất ngờ và cảm thấy tổn thương. Khi nghe những phát biểu đó của Xavi, tôi lại nghĩ đến Hansi Flick. Làm chủ tịch Barca không hề dễ dàng và đôi khi bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi đã làm điều mình buộc phải làm.

Với Xavi, tôi thấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thua. Còn với Flick, tôi thấy chúng tôi đang hướng tới chiến thắng. Tôi hiểu rằng Xavi đang tổn thương. Trong khi Xavi thua, thì Flick lại đang giành chiến thắng với chính những cầu thủ đó”.

Rodri thoát án treo giò sau phát biểu gây tranh cãi

HLV Pep Guardiola có thể tạm thở phào khi Rodri tránh được án treo giò sau những phát biểu chỉ trích gay gắt tổ trọng tài. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận hôm 9/3 rằng một Ủy ban Kỷ luật độc lập đã đưa ra án phạt đối với Rodri liên quan đến các bình luận mà tiền vệ này đưa ra với truyền thông sau trận hòa gây tranh cãi 2-2 giữa Man City và Tottenham hôm 1/2. Dù ngôi sao người Tây Ban Nha phải nhận khoản tiền phạt nặng lên tới 80.000 bảng, anh vẫn đủ điều kiện ra sân khi Man City tiếp tục cuộc đua giành các danh hiệu trong phần còn lại của mùa giải.

Atletico Madrid thiệt quân trận gặp Tottenham ở Cúp C1

Atletico Madrid sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri Mendoza ở cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp Tottenham. Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã gặp vấn đề ở cổ chân trong chiến thắng 3-2 trước Real Sociedad tại La Liga cuối tuần qua. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mendoza có thể phải nghỉ thi đấu cho tới sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong cả hai cuộc đối đầu với Tottenham.