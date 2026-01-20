MU lột xác nhờ Carrick: "Quỷ đỏ" không còn dễ đoán, Fernandes lợi hại như xưa

Carrick biến MU trở nên khó đoán

Trước thềm derby Manchester, mọi sự chú ý dĩ nhiên đổ dồn vào Carrick và lối chơi mà ông sẽ mang tới Old Trafford. Với việc trước đây Carrick mới chỉ dẫn dắt “Quỷ đỏ” cũng trong 3 trận với vai trò HLV tạm quyền vào năm 2021, quãng thời gian đó hầu như không mang lại nhiều ảnh hưởng.

Carrick sẵn sàng điều chỉnh triết lý của mình vì lợi ích chung của MU

Nếu Pep Guardiola tìm kiếm dấu hiệu từ quãng thời gian Carrick dẫn dắt Middlesbrough, thì đó thực chất lại là hướng đi đánh lạc hướng. Dù MU vẫn xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà Carrick từng áp dụng tại Middlesbrough, cách vận hành lối chơi thì hoàn toàn khác.

Trong khi Middlesbrough dưới thời Carrick ưu tiên kiểm soát bóng, MU lại chấp nhận để Man City cầm bóng, với niềm tin họ đủ khả năng phòng ngự khi đối thủ chọn thời điểm tăng tốc. “Quỷ đỏ” chỉ có 32% thời lượng kiểm soát bóng, con số gần như chưa từng xuất hiện ở một đội bóng do Carrick dẫn dắt.

Nhưng đó lại chính xác là điều MU cần làm. Bernardo Silva thừa nhận sau trận rằng MU đã “đưa trận đấu về đúng điểm mạnh của họ”, và cách tiếp cận ấy đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nó dễ đoán.

MU vừa bước ra khỏi giai đoạn mà sự thích nghi của HLV gần như không tồn tại. Ruben Amorim trung thành tuyệt đối với hệ thống 3-4-2-1, sẵn sàng duy trì nó cho đến khi mọi thứ vận hành trơn tru hoặc cho tới lúc ông bị sa thải.

Dưới thời Carrick, MU có vẻ không còn dễ bị bắt bài như vậy. Một minh chứng khác cho sự linh hoạt của ông nằm ở cách sử dụng Kobbie Mainoo. Sau khi được bổ nhiệm, những phát biểu trước đó của Carrick về tiền vệ trẻ người Anh lại được nhắc lại.

“Cậu ấy thiên về tấn công nhiều hơn. Tôi không xem Mainoo là tiền vệ trụ. Cậu ấy cần được chơi cao hơn một chút, có thêm tự do. Mainoo có thể phòng ngự ở tuyến trên, nhưng việc đá thấp, quanh các trung vệ, lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi thấy cậu ấy có thể chơi cao hơn, tham gia sáng tạo”, Carrick từng chia sẻ với Rio Ferdinand trên podcast.

Những lời nhận xét ấy dường như chỉ dẫn tới một kịch bản duy nhất. Thế nhưng trên thực tế, Mainoo đá trọn 90 phút ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Casemiro, và phương án này hoạt động hoàn hảo.

Việc MU có một HLV, dù chỉ là tạm quyền, sẵn sàng điều chỉnh triết lý của mình vì lợi ích chung của đội bóng là tín hiệu vô cùng tích cực. Điều đó hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ khó đoán hơn mỗi khi đối đầu với “Quỷ đỏ”.

Fernandes trở lại đúng vai trò sở trường

Màn trình diễn bùng nổ của MU trong chiến thắng derby trước Man City vào cuối tuần qua đã nhanh chóng làm dấy lên những bàn luận về sự hồi sinh của “Quỷ đỏ”, sau khi Amorim ra đi. Điều đó còn cần thời gian kiểm chứng, nhưng với Bruno Fernandes, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn.

Bruno Fernandes phô diễn khả năng sáng tạo trong chiến thắng của MU trước Man City

Được trả về đúng vị trí sở trường là vai trò “số 10”, Fernandes đã tạo ra màn trình diễn ấn tượng tại Old Trafford. Dù bị từ chối một bàn thắng và một pha kiến tạo trong hiệp một vì lỗi việt vị, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn kịp dọn cỗ cho bàn mở tỷ số, đồng thời đi vào lịch sử khi đối đầu Man City của Pep Guardiola. Trong suốt 10 năm Pep Guardiola dẫn dắt Man City, chưa từng có cầu thủ nào tạo ra 4 cơ hội ngon ăn trước họ trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Màn thể hiện trước Man City cũng giúp Fernandes cán mốc 600 cơ hội tạo ra trong sự nghiệp Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 168 cơ hội so với người đứng kế tiếp là Kevin De Bruyne, tính từ thời điểm tiền vệ người Bồ Đào Nha ra mắt giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Một con số đáng kinh ngạc, nhất là khi anh thường xuyên thi đấu trong tập thể thường xuyên thi đấu dưới mức kỳ vọng.

Top 6 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ khi Bruno Fernandes ra mắt (giai đoạn từ ngày 1/2/2020 đến 18/1/2026)

Những thống kê này cũng cho thấy Fernandes không hề bị “bóp nghẹt” dưới thời Amorim. Thậm chí, anh còn dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cơ hội tạo ra ở mùa giải hiện tại. Dù vậy, việc kéo Fernandes chơi gần khung thành đối phương hơn vẫn là điều hợp lý, để anh gây sát thương nhiều hơn trong các tình huống bóng sống.

Bản đồ nhiệt trong sự nghiệp Ngoại hạng Anh của Fernandes tại MU cho thấy, dưới thời Amorim, người ưa thích hệ thống không có vai trò “số 10” thuần túy, tiền vệ người Bồ Đào Nha phải hoạt động nhiều hơn ở phần sân nhà. Carrick chắc chắn rất muốn “giải phóng” nhạc trưởng trong lối chơi của MU khỏi vai trò đó.

Dưới thời Amorim, Bruno Fernandes thường được yêu cầu chơi lùi sâu hơn để phù hợp với hệ thống 3-4-2-1

Lý do là bởi Fernandes vẫn có thể tạo ra khác biệt. Ban lãnh đạo MU có thể cân nhắc tuổi tác của anh và những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia, nhưng họ cũng phải tính đến nguồn thu từ Champions League. Và với phiên bản Fernandes như hiện tại, anh hoàn toàn có thể mang điều đó về cho “Quỷ đỏ”.