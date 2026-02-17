Tin mới nhất bóng đá sáng 17/2: Mourinho bác bỏ tin đồn trở lại Real Madrid

Mourinho bác bỏ tin đồn trở lại Real Madrid

HLV Jose Mourinho đã bác bỏ những đồn đoán về khả năng trở lại Real Madrid trước trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Mourinho sẽ đối đầu đội bóng cũ trong hai lượt trận tại vòng play-off Champions League

Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi không muốn nuôi dưỡng những câu chuyện không tồn tại. Thực tế duy nhất là tôi còn một năm hợp đồng với Benfica. Đây là bản hợp đồng đặc biệt vì được ký trong quá trình bầu cử chủ tịch CLB. Nó có điều khoản cho phép tôi hoặc Benfica chấm dứt khá dễ dàng. Nhưng không có gì với Real Madrid.

Tôi muốn loại Real Madrid, nhưng tôi cũng muốn Arbeloa vô địch La Liga và gắn bó với Madrid trong nhiều năm. Cậu ấy rất giỏi, thấm đẫm tinh thần Madridista và có cá tính để dẫn dắt Real Madrid, điều không phải ai cũng làm được”.

Neuer chấn thương

Bayern Munich thông báo rằng thủ môn đội trưởng Manuel Neuer sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần tới sau khi dính rách cơ nghiêm trọng ở chiến thắng trước Werder Bremen gần đây. Sự vắng mặt của thủ thành kỳ cựu người Đức đến vào thời điểm nhạy cảm nhất, khi anh nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở trận đại chiến đỉnh bảng với Dortmund vào ngày 1/3 tới.

Ông chủ MU muốn chiêu mộ sao Liverpool

Theo tờ The Mirror, đồng sở hữu MU, Jim Ratcliffe, rất muốn đội bóng chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool. Dù tính chất nhạy cảm của mối kình địch và tầm quan trọng của Mac Allister tại Liverpool là rất lớn, nguồn tin cho biết tỷ phú người Anh sẵn sàng hành động nếu tiền vệ người Argentina trở nên khả dĩ trên thị trường chuyển nhượng.

Zinchenko nghỉ hết mùa

Hậu vệ Oleksandr Zinchenko đã phải nói lời chia tay phần còn lại của mùa giải sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong trận ra mắt trên sân nhà của Ajax. Tuyển thủ Ukraine đã dính chấn thương đầu gối trái chỉ sau hai phút rưỡi thi đấu.

Theo nguồn tin từ Goal, Zinchenko đã chấp nhận giảm đáng kể mức lương để gia nhập Ajax với mục tiêu duy trì cơ hội dự World Cup 2026 mùa hè này, nơi anh kỳ vọng sẽ đeo băng đội trưởng Ukraine. Tuy nhiên, chấn thương hiện tại làm dấy lên lo ngại rằng Zinchenko có thể lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nếu Ukraine giành quyền tham dự.

Kovac kêu gọi Dortmund mang đà thăng hoa ra Cúp C1

HLV Niko Kovac đã lên tiếng kêu gọi Dortmund tái hiện phong độ ấn tượng ở đấu trường quốc nội khi bước ra sân chơi Champions League, trong bối cảnh họ chuẩn bị chạm trán Atalanta ở vòng play-off loại trực tiếp vào giữa tuần này.

Kovac phát biểu: “Chúng tôi muốn mang theo đà phong độ hiện tại ở Bundesliga. Chúng tôi muốn cùng người hâm mộ duy trì động lực này. Ở các vòng knock-out, điều quan trọng nhất là giành quyền đi tiếp. Nhưng chúng tôi không thể làm được điều đó chỉ bằng lời nói. Cả đội phải nỗ lực hết mình trên sân. Chính sự nỗ lực ấy mang lại cho chúng tôi hy vọng và niềm tin rằng Dortmund có thể thành công trong hai trận đấu với Atalanta”.