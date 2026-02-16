Đi tìm cầu thủ toàn diện nhất lịch sử: Ronaldo có xứng chung mâm các huyền thoại?

Cristiano Ronaldo từng vỗ ngực tự nhận mình là cầu thủ bóng đá hoàn thiện nhất lịch sử: "Tôi mạnh trong các pha không chiến, đá phạt tốt, chân trái ổn, nhanh, thể lực sung mãn cùng khả năng bật nhảy tuyệt vời. Có người thích Messi, Pelé hay Maradona, điều đó chẳng sao cả, nhưng nếu họ cho rằng tôi không phải một cầu thủ xuất sắc thì đó là lời nói dối".

Ronaldo tự nhận mình là cầu thủ hoàn thiện nhất

Nói Ronaldo là vận động viên hoàn thiện nhất của làng bóng đá thì không sai, vì không thể phủ nhận anh cực khỏe, cực nhanh, bật cực cao và cũng rất khéo léo. Tuy nhiên nói anh là cầu thủ hoàn thiện nhất lịch sử thì chẳng thấy đúng, vì Ronaldo đâu có biết phòng ngự? Thậm chí nói anh là tiền đạo hoàn thiện nhất cũng không chính xác, sao Ronaldo nói toàn về những phẩm chất thế mạnh của mình nhưng lại điềm nhiên không nói về chuyền bóng?

Ai có thể được xem là cầu thủ hoàn thiện nhất trong lịch sử? Một cầu thủ có thể phòng ngự lẫn tấn công, có cả sức mạnh, tốc độ lẫn kỹ thuật để chơi ở gần như mọi tuyến? Chúng ta hãy cùng đi tìm cầu thủ đó.

Ruud Gullit

Một tượng đài của bóng đá Hà Lan, ngày nay Gullit còn là cầu thủ yêu thích của nhiều tín đồ chơi game FIFA Online. Gullit trong game có thể đá rất nhiều vị trí, và sự nghiệp thực tế của ông cũng vậy: ông là tiền vệ tấn công trong phần lớn sự nghiệp, ngoài ra còn đá tiền đạo lùi ở AC Milan, trước khi dạt cánh phải trong những năm cuối ở Milan lẫn 2 mùa ở Sampdoria, và kết thúc sự nghiệp với vị trí hậu vệ thòng ở Chelsea.

Gullit có đủ mọi phẩm chất của một cầu thủ xuất sắc, và đã tỏa sáng ở rất nhiều vị trí trong sự nghiệp

Gullit đã được xem là một “Cầu thủ tổng lực”, một cách chơi chữ khi nói về bóng đá tổng lực Hà Lan. Ông cao 1m91, cực khỏe, rất nhanh và có sức bật đáng sợ, nhưng ông cũng cực kỳ khéo léo, một điều lạ thường ở thời điểm đó. Gullit rất thanh thoát chứ không “cục súc” như vẻ ngoài, thậm chí ở Chelsea ông được đánh giá là một hậu vệ hơi điệu đà, dù đá thòng nhưng ít khi tung những cú xoạc mạnh mẽ để tranh bóng.

Và Gullit còn biết đá phạt, một trong những bàn thắng từ sút phạt trực tiếp của ông đã được bầu chọn vào top 10 bàn thắng đá phạt đẹp nhất lịch sử AC Milan vào năm 2020. Ông kết thúc sự nghiệp với tổng cộng 6 bàn từ các quả đá phạt trực tiếp.

Franz Beckenbauer

“Hoàng đế” là hậu vệ đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng, và đến nay ông là người duy nhất là điều đó tới 2 lần. Trước năm 1970, Beckenbauer thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng HLV Udo Lattek ở Bayern Munich nhận ra rằng vị trí này khiến Beckenbauer thường xuyên bị đối thủ kèm chặt, do đó HLV Lattek đẩy Beckenbauer lùi xuống hàng phòng ngự, khiến ông có không gian nhận bóng.

Không phải người khai sinh ra vị trí libero, nhưng Beckenbauer là cầu thủ thành công nhất ở vị trí này

Đối thủ trở nên hoảng hốt khi Beckenbauer đón bóng ở sân nhà và đột phá thẳng về phía vòng cấm của họ, và nếu có ai ra kèm, Beckenbauer sẽ bật tường với tiền đạo Gerd Muller để tạo ra cơ hội ghi bàn. Và khi đối phương chuyển sang kèm Beckenbauer ngay bên phần sân Bayern, ông sẽ phất dài đưa Gerd Muller thoát xuống, thậm chí tung những cú phất bằng má ngoài.

Bayern Munich thường xếp Beckenbauer ở hàng thủ với trung vệ Georg Schwarzenbeck, người có lối chơi cứng rắn, cho phép Beckenbauer chơi phòng ngự thiên về đọc tình huống, ít khi dính vào các pha tranh chấp mạnh tay.

Beckenbauer kết thúc sự nghiệp với 89 bàn & 85 kiến tạo trong hơn 700 trận, và ông không một lần bị thẻ đỏ khi khoác áo Bayern. Và không phải chỉ ghi bàn bình thường, Beckenbauer cũng sút phạt thành bàn 4 lần. Năm 1974 ông chọc thủng lưới Duisburg bằng một cú sục bóng vọt qua hàng rào đi vào góc chết, khiến thủ môn đối phương bay hết cỡ vẫn không cản được.

Lothar Matthaus

Khi tạp chí France Football công bố “Đội hình trong mơ” mọi thời đại vào năm 2020, Matthaus được xếp trong đội hình số 1, đá cùng những Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pele, Maradona và chơi tiền vệ bên cạnh Xavi. Trong đội hình đó, Matthaus cùng với tiền bối Beckenbauer là 2 cầu thủ đã chơi cả trên hàng công lẫn hàng thủ trong sự nghiệp thi đấu.

Matthaus quá xuất sắc tới mức ông thường xuyên đạt những chỉ số cao nhất trong các game FIFA

Tổng biên tập Jacques Thibert của France Football, người năm nay 90 tuổi và đã chứng kiến gần như mọi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử thi đấu, viết: “Matthaus không phải số 1 ở bất cứ kỹ năng nào, nhưng kỹ năng nào cũng giỏi khiến anh ấy có thể đá ở mọi khu vực trên sân. Anh là một tiền vệ bao sân hàng đầu tại Monchengladbach, tiền vệ công số 1 thế giới khi đá cho Inter, và tiếp tục xuất sắc khi đá hậu vệ thòng ở Bayern những năm cuối sự nghiệp”.

Và đó là chúng ta chưa nói tới lực sút kinh hoàng của Matthaus bằng cả hai chân, khiến ông là một trong những chân sút xa, sút 11m & đá phạt cừ khôi nhất mọi thời đại. Cú “đại bác” của Matthaus từ cự ly 30m ở tứ kết UEFA Cup năm 1991 trước Atalanta là một trong những bàn thắng kinh điển nhất của giải đấu này.

Steven Gerrard

10 năm sau trận chung kết Champions League 2005 tại Istanbul, Paolo Maldini hồi tưởng về trận đấu này với những lời sau về Gerrard: “Tôi nghĩ Steven đã và đang là một cầu thủ tuyệt đối hoàn thiện, bởi anh ấy có tính cách, có đẳng cấp để làm mọi thứ. Anh ấy có thể dàn xếp tình huống, có thể phòng ngự và có thể ghi bàn, dù là bóng sống hay bóng chết”.

Gerrard đá hậu vệ phải và tung cú truy cản với Serginho của AC Milan

“Tôi nhớ rất rõ một điều, đó là ở Istanbul, chúng tôi (AC Milan) đã áp đảo Liverpool trong khoảng 110 phút. Nhưng Steven bắt đầu xuất hiện ở hàng phòng ngự của họ và xoạc bóng với tất cả các cầu thủ tấn công của Milan. Đó là sự khác biệt của trận đấu đó, anh ấy đã làm gương cho tất cả các đồng đội để tạo ra một kết quả không ai ngờ tới”.

Và tất nhiên Gerrard cũng ghi bàn từ đá phạt, tổng cộng 10 bàn thắng sút phạt trực tiếp trong sự nghiệp, đánh bại cả Edwin Van der Sar và David De Gea trong khung thành MU.

Alfredo Di Stefano

Và giờ chúng ta sẽ nói về một cầu thủ mà ngay cả Pele cũng xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Pele nói vào năm 2009: “Người ta tranh luận xem Pele hay Maradona ai hay hơn. Nhưng với tôi, Di Stefano là số 1, là cầu thủ hoàn hảo nhất”.

Di Stefano được HLV Helenio Herrera gọi là "cả một dàn giao hưởng"

Di Stefano được France Football trao giải thưởng đặc biệt “Siêu Quả bóng Vàng” vào năm 1989, bởi dù ông đoạt 2 giải trong sự nghiệp, đáng lẽ Di Stefano phải 4 lần đoạt giải nếu không vì điều luật người thắng năm trước không được đề cử năm sau. Đó là giai đoạn Real Madrid đoạt 5 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp và Di Stefano ghi bàn ở cả 5 trận chung kết, nhưng ông không phải một tiền đạo.

MU đối đầu Real Madrid ở bán kết Cúp C1 năm 1957, và Sir Bobby Charlton đã viết về Di Stefano như sau: “Ngày đó chưa có khái niệm thay người hay dự bị, nên nếu không đá là anh phải ngồi trên khán đài. Hôm đó tôi ngồi khán đài và dán mắt vào một cầu thủ tiền vệ của Real Madrid, tôi tự hỏi người này là ai vậy? Khi Real Madrid có bóng là anh ta gần như lúc nào cũng có bóng, họ thắng 3-1 và anh ấy góp mặt ở cả 3 bàn”.

“Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào như vậy. Thủ môn của họ có bóng là ném cho anh ta, hậu vệ biên có bóng là chuyền cho anh ta, và tiền vệ Real Madrid có bóng cũng đưa cho anh ta. Và đó là khi Di Stefano đã 30 tuổi, tôi tự hỏi anh ta như thế nào khi còn trẻ?”.

Đấu pháp của Real Madrid năm 1956 (trái) và năm 1964 (phải). 1964 là năm cuối Di Stefano thi đấu ở Real Madrid và khi đó ông 38 tuổi, nhưng vẫn đưa Real Madrid vào chung kết Cúp C1 (Ảnh: blog Spielverlagerung)

Không chỉ Sir Charlton, HLV huyền thoại Helenio Herrera (đoạt 2 Cúp C1 với Inter Milan) cũng có một câu chuyện về Di Stefano trong thời gian ông làm HLV ở La Liga. Ông viết: “Pele cực kỳ nguy hiểm ở cự ly 20m đổ về cầu môn, nhưng Di Stefano nguy hiểm trong 100m. Anh ta thi đấu ở mọi vị trí, và tôi không phóng đại. Một lần tôi chứng kiến anh ta cứu một bàn thua trước Real Sociedad trong vòng cấm địa đội nhà, và ngay sau đó chạy lên ghi bàn ở pha phản công của Real Madrid”.

Và bất chấp không phải cầu thủ sút phạt trực tiếp được chỉ định ở Real Madrid, thi thoảng Di Stefano vẫn thực hiện các quả phạt và đã ghi được 2 bàn.