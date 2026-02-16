Bản hợp đồng gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh: Gyokeres - Isak bị réo tên

Gyokeres chưa thể trở thành “mảnh ghép còn thiếu” của Arsenal

Việc Arsenal chiêu mộ Gyokeres có giá ban đầu 64 triệu bảng từng được xem là lời giải cho bài toán trung phong “số 9” kéo dài nhiều mùa giải. Sau những tranh luận xoay quanh việc Gabriel Jesus hay Kai Havertz có đủ khả năng lĩnh xướng hàng công để hướng tới danh hiệu hay không, sự xuất hiện của “máy ghi bàn” người Thụy Điển được kỳ vọng sẽ mang lại sự sắc bén mà đội bóng của Mikel Arteta còn thiếu.

Gyokeres chưa thể tạo ra dấu ấn thực sự như kỳ vọng của người hâm mộ Arsenal

Tuy nhiên, Gyokeres mới ghi 13 bàn thắng sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 8 bàn tại Ngoại hạng Anh. Theo Murphy, những con số đó chưa đáp ứng được kỳ vọng. Cựu tiền vệ Liverpool nhận xét: “Tôi nghĩ có sự thất vọng nhất định dành cho Gyokeres ở Arsenal, xét trên những kỳ vọng rằng cậu ấy sẽ là mảnh ghép còn thiếu”.

Bình luận viên đài phát thanh Talksport cũng thận trọng khi không vội vàng đánh giá Gyokeres là bản hợp đồng thất bại, thừa nhận rằng màn trình diễn của anh không tệ, nhưng chưa đủ với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch. “Tôi sẽ không nói rằng cậu ấy là thảm họa, cậu ấy chơi ổn, nhưng tôi nghĩ người hâm mộ Arsenal đã kỳ vọng nhiều hơn”, Murphy nói thêm.

Không khí tại Emirates lúc này dường như là sự chấp nhận ở mức vừa phải, thay vì niềm phấn khích lớn lao như thời điểm Gyokeres mới cập bến. Tiền đạo người Thụy Điển đang gặp khó trong việc áp đảo hàng phòng ngự đối phương theo cách anh từng làm được ở Bồ Đào Nha trong màu áo Sporting Lisbon.

Isak khởi đầu chậm chạp tại Liverpool vì vấn đề thể lực

Trong khi đó, thương vụ kỷ lục trị giá 125 triệu bảng đưa Isak tới Liverpool lại bị phủ bóng bởi “kẻ thù quen thuộc” là chấn thương. Cựu tiền đạo Newcastle được kỳ vọng sẽ mang đến sự linh hoạt và khả năng dứt điểm cho hàng công “Lữ đoàn đỏ”, nhưng nhịp độ thi đấu của anh liên tục bị gián đoạn bởi các vấn đề thể lực và màn khởi đầu chưa thực sự suôn sẻ tại Merseyside. Chân sút 26 tuổi đã phải ngồi ngoài từ cuối tháng 12 năm ngoái, sau khi mới ghi được 3 bàn thắng sau 16 lần ra sân trước đó.

Isak gặp các vấn đề thể lực kể từ khi gia nhập Liverpool

Murphy cho rằng các CĐV Liverpool vốn nổi tiếng khắt khe, đặc biệt với những bản hợp đồng lớn cần tạo ra tác động tức thì. Khi được hỏi về cầu thủ gây thất vọng, huyền thoại Ngoại hạng Anh nói: “Ừ thì Isak, vì những lý do quá rõ ràng. Tôi biết cậu ấy khởi đầu chậm và rồi dính chấn thương, nhưng nếu tạm gạt chấn thương sang một bên… Khi bạn bỏ ra số tiền lớn như vậy, như các CĐV Liverpool đều hiểu, bạn muốn cầu thủ đó hòa nhập và tỏa sáng ngay lập tức, bạn không muốn phải kiên nhẫn chờ đợi”.

“Thất vọng” chứ chưa phải thảm họa

Tổng kết lại, Murphy cho rằng những khó khăn của hai tiền đạo người Thụy Điển nên được nhìn nhận là câu chuyện về tiềm năng chưa được khai thác, thay vì thất bại hoàn toàn. Bức tranh bao trùm quanh họ lúc này là câu chuyện về những cơ hội bị bỏ lỡ.

“Với Isak và Gyokeres, xét đến mức độ kỳ vọng và sự chờ đợi dành cho cả hai cùng những gì người ta trông đợi ở mùa giải của họ, phần lớn CĐV Arsenal và Liverpool đều có cảm giác như vậy”, Murphy kết luận.

Ông làm rõ rằng từ “thất vọng” có lẽ là quá lời, nhưng tâm trạng chung thì rõ ràng đang đi xuống. “Nói là bị làm cho thất vọng thì chưa chính xác. Tôi nghĩ đúng hơn là các CĐV cảm thấy chưa hài lòng với những gì họ nhận lại”.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, cả Gyokeres lẫn Isak vẫn còn thời gian để thay đổi câu chuyện của chính mình. Tuy nhiên, như Murphy chỉ ra, tại những CLB lớn như Arsenal và Liverpool, khoảng thời gian để tạo ấn tượng ban đầu là vô cùng ngắn. Và lúc này, cả hai tiền đạo đều còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn chinh phục trọn vẹn niềm tin của các CĐV.