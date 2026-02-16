Tin mới nhất bóng đá sáng 16/2: Cựu thủ tướng Italia kêu gọi không triệu tập Bastoni lên tuyển

Cựu thủ tướng Italia kêu gọi không triệu tập Bastoni lên tuyển

Vụ trung vệ Alessandro Bastoni bị tố ngã vờ khiến Pierre Kalulu bị thẻ đỏ trong trận derby giờ đã lan sang cả giới chính khách Italia. Cựu thủ tướng Italia Enrico Letta mới đây cho rằng Bastoni không nên được gọi lên ĐT Italia vì hành động này. Điều kỳ khôi là phát biểu này lại được hưởng ứng rộng rãi trên mạng xã hội, bởi Bastoni vốn đá rất dở khi khoác áo ĐTQG.

Alessandro Bastoni

Sếp Ủy ban trọng tài Serie A thừa nhận thẻ đỏ của Kalulu là sai lầm

Tiếp tục liên quan đến tranh cãi trong trận Inter Milan – Juventus, ông Gianluca Rocchi, người chuyên trách việc phân công trọng tài trong các trận đấu ở Serie A & Serie B, đã lên tiếng khẳng định thẻ đỏ của Kalulu là một sai lầm. Ông Rocchi cho biết trọng tài Federico La Penna rất hối tiếc vì sai sót này và Bastoni đáng bị chỉ trích vì cố ý ngã vờ.

Napoli khởi động việc gia hạn với McTominay

Báo chí Italia cho biết CLB Napoli đã bắt đầu việc gia hạn hợp đồng với Scott McTominay, từ 2028 sang 2030. McTominay cũng sẽ được tăng lương trong bản hợp đồng mới và đi kèm những điều khoản tiền thưởng khác.

Nottingham Forest chính thức công bố HLV Vitor Pereira

CLB Nottingham Forest đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm HLV Vitor Pereira theo bản hợp đồng 18 tháng. HLV Pereira sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt Nottingham trụ hạng thành công trong mùa này. Đáng nói là Pereira mùa này đã bị Wolves cho thôi việc do CLB đứng bét bảng Premier League.

Hansi Flick không quá bận tâm về vấn đề trọng tài

Sau khi Barcelona chính thức gửi công văn phàn nàn về công tác trọng tài sau trận thua Atletico Madrid ở bán kết Cúp nhà Vua, HLV Hansi Flick cho biết ông không thực sự để ý quá nhiều vào vấn đề này. “Điều quan trọng nhất là chúng tôi tập trung vào những gì mình có thể thay đổi được. Tôi đã nói chuyện với trọng tài hôm trước và mọi thứ đều rõ ràng, trọng tài không phải lý do chúng tôi thua trận”, Flick nói.