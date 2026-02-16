Fernandes rộng cửa tranh Quả bóng vàng, cần vượt qua 4 thử thách cực đại

Đầu tàu không thể thay thế tại MU

Gia nhập MU từ năm 2020, Fernandes nhanh chóng trở thành nhạc trưởng và là cầu thủ quan trọng bậc nhất đội bóng. Dù tiền vệ người Bồ Đào Nha không đồng tình với quan điểm của một bộ phận cổ động viên cho rằng MU sẽ “không là gì nếu thiếu anh”, các con số thống kê lại cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của anh.

Sau 6 năm gắn bó, Fernandes 4 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB, cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo và David de Gea.

Fernandes có cơ hội san bằng kỷ lục kiến tạo 1 mùa của Thierry Henry

Có thể thấy, yếu tố then chốt MU khởi sắc hơn dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick chính là việc khai phá hết tiềm năng của Bruno Fernandes.

Sau khi nắm quyền chỉ đạo, Carrick lập tức điều chỉnh chiến thuật, kéo Fernandes ra khỏi vị trí tiền vệ trung tâm mà anh từng đảm nhiệm dưới thời Ruben Amorim, đồng thời trả cầu thủ anh về vị trí "số 10". Nhờ vậy, Fernandes được tạo điều kiện phát huy khả năng sáng tạo dồi dào của mình và bùng nổ mạnh mẽ.

Ứng viên nặng ký cho các danh hiệu cá nhân của Ngoại hạng Anh

Hiện tại, Bruno Fernandes đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh 2025/26" với 12 pha kiến ​​tạo, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 12 vòng. Trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, anh có tới 5 pha kiến tạo.

Điểm nổi bật của Fernandes nằm ở khả năng tận dụng các tình huống cố định khi có tới 7/12 lần "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn từ bóng chết.

Nếu tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, anh sẽ trở thành cầu thủ MU đầu tiên dẫn đầu giải đấu về số pha kiến ​​tạo trong một mùa, kể từ sau người đồng hương Luis Nani (mùa 2010/11, 14 pha kiến ​​tạo). Thậm chí, ngôi sao 31 tuổi còn hướng tới kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh – thành tích do Kevin De Bruyne và Thierry Henry nắm giữ.

Không chỉ vậy, màn trình diễn cá nhân xuất sắc sẽ giúp Fernandes trở thành ứng viên nặng kí cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Để gia tăng cơ hội, cầu thủ người Bồ Đào Nha cần giúp MU giữ vững vị trí trong nhóm dự Champions League.

Một mùa giải thành công cùng MU và kỳ World Cup trong mơ với ĐT Bồ Đào Nha đang chờ đợi Fernandes

Điều kiện để Fernandes cạnh tranh Quả bóng Vàng

Một câu hỏi đặt ra: Fernandes có thể tiến xa đến đâu? Hay đúng hơn, liệu anh có thể mơ tới cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng?

Lần gần nhất một cầu thủ của MU giành Quả bóng Vàng là Cristiano Ronaldo vào năm 2008. Sau gần hai thập kỷ, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có thêm đại diện nào chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý này. Giờ đây, Bruno Fernandes đang nổi lên là niềm hy vọng lớn nhất.

Quả bóng Vàng không chỉ dựa vào phong độ cá nhân mà còn phụ thuộc lớn vào danh hiệu tập thể. MU đã bị loại khỏi FA Cup và Carabao Cup, đồng thời không có suất dự cúp châu Âu mùa này. Vì vậy, hy vọng lớn nhất của Fernandes nằm ở cấp độ đội tuyển.

FIFA World Cup 2026 đang đến gần và Fernandes sẽ là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha – một trong những ứng viên vô địch.

Nhìn chung, nếu hoàn thành 4 mục tiêu là giúp Bồ Đào Nha nâng cao cúp vàng thế giới, phá kỷ lục kiến tạo Ngoại hạng Anh, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa và đưa MU trở lại Champions League, Fernandes chắc chắn sẽ được nhắc tới trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Fernandes có thể được nhắc tên trong cuộc đua Quả bóng vàng nếu chinh phục những thử thách khó nhất

Không có gì là không thể

Dù là danh hiệu cá nhân, Quả bóng Vàng thường gắn chặt với những tập thể giành các danh hiệu lớn. Fernandes từng từ chối cơ hội chuyển sang Saudi Arabia mùa hè năm ngoái để tiếp tục ở lại MU, với khát vọng chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng “Quỷ đỏ”.

Trong bối cảnh MU đang chật vật tìm lại vị thế suốt nhiều năm qua, những gì Fernandes làm được – từ khả năng sáng tạo, số cơ hội tạo ra cho đến số pha kiến tạo – càng trở nên đáng giá.

Với phong độ hiện tại và nếu hội tụ đủ danh hiệu trong năm 2026, Fernandes hoàn toàn có thể góp mặt nghiêm túc trong cuộc đua Quả bóng Vàng – điều mà MU đã chờ đợi suốt từ năm 2008.