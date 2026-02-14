Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Monaco vs Nantes 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
3
Logo Nantes - NAN Nantes
1
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 14/2: Carrick hết lời ca ngợi 4 sao MU

HLV Carrick ghi nhận màn trình diễn đáng khen ngợi của 4 cầu thủ MU ở trận đấu gần nhất gặp West Ham.

Carrick hết lời ca ngợi 4 sao MU 

Trả lời trên trang chủ MU, HLV Michael Carrick đã dành lời khen ngợi cho bộ tứ Leny Yoro, Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Benjamin Sesko. Đây là những cầu thủ góp công lớn giúp MU giành trận hòa 1-1 trước West Ham ở Ngoại hạng  Anh hồi giữa tuần.

Sesko và Mbeumo được HLV Carrick khen ngợi

Sesko và Mbeumo được HLV Carrick khen ngợi

"Bạn nói về tinh thần và sự đoàn kết, trong trận đấu với West Ham, Sesko nhận được rất nhiều sự chú ý. Điều đó hoàn toàn xứng đáng vì đó là khoảnh khắc trọng đại và cậu ấy đã làm rất tốt. Yoro đã chơi rất tốt, hai pha phản công và hai pha tắc bóng quyết liệt, những pha chạy chỗ phòng ngự của Mbeumo và Amad cũng vậy. Việc thua trận với tỷ số 2-0 là hoàn toàn dễ xảy ra, nhưng đó là lúc tinh thần thi đấu trở nên quan trọng", trích lời HLV Carrick.

HLV Real Madrid "đá xoáy" Hansi Flick sau thảm bại của Barcelona

Trong buổi họp báo trước vòng 24 La Liga, HLV Alvaro Arbeloa đã được phóng viên yêu cầu đánh giá về thất bại 0-4 của Barcelona trước Atletico ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua. Dù vậy, "thuyền trưởng" Real Madrid chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi không có gì để nói hay bình luận cả. Hãy hỏi Barcelona và Hansi Flick".

Phát ngôn này được xem là hành động đáp trả dành cho Hansi Flick. Trước đó, nhà cầm quân người Đức từng "đá xoáy" Real khi phóng viên hỏi về hành trình vào bán kết Cúp Nhà vua tương đối suôn sẻ của Barca: "Hãy hỏi Real Madrid". Nguyên nhân vì Real bất ngờ thua sốc Albacete, đội sau đó bị Barca loại ở tứ kết. 

Mbappe trở lại, Real Madrid nhẹ nhõm

Real Madrid đã nhận được cú hích lớn trước trận đấu quan trọng tại La Liga gặp Real Sociedad khi Kylian Mbappe trở lại tập luyện cùng đội một vào thứ Sáu. Sự hiện diện của cầu thủ người Pháp cũng phần nào giúp HLV Alvaro  Arbeloa yên tâm, sau khi cậu trò cưng phải nghỉ tập hai ngày liên tiếp vì gặp vấn đề về đầu gối.

Harry Kane được khuyên không nên thi đấu lùi sâu

Bình luận trên Goal, cựu tiền đạo Michael Owen cho rằng Harry Kane nên tập trung cho vai trò tiền đạo cắm, thay vì phải lùi sâu để phát triển lối chơi như hiện tại: "Harry Kane có thể lùi sâu và chuyền bóng khắp sân, nhưng đối với tôi, tôi muốn cậu ấy tiết kiệm năng lượng để ghi bàn, chỉ nên hoạt động xung quanh vòng cấm địa, đặc biệt là ở độ tuổi hiện tại".

Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City có thể lật đổ Arsenal trong 5 vòng tới?

Arsenal đang đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc, đúng vào thời điểm nước rút trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Một câu hỏi được đặt ra,...

-14/02/2026 03:02 AM (GMT+7)
