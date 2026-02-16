Phong cách huấn luyện của Carrick độc đáo ra sao khiến dàn sao MU thích thú?

Trước đây, Carrick từng làm trợ lý dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại MU, sau đó đảm nhận vai trò tạm quyền ngắn hạn khi vị HLV người Na Uy bị sa thải vào năm 2021, trước khi dẫn dắt Middlesbrough.

Nhờ vậy, một số cầu thủ của MU hình dung được phong cách của Carrick khi ông thay thế Ruben Amorim. Song toàn đội vẫn bất ngờ và hài lòng trước những gì chứng kiến.

Không ngạc nhiên khi Carrick từng xếp hạng 16 trong danh sách những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mọi thời đại do tờ FourFourTwo bình chọn. Ông dường như chưa hề đánh mất khả năng chuyền bóng chính xác dù đã giải nghệ được 8 năm.

Trung vệ Harry Maguire đánh giá cao sự gần gũi mà Carrick mang lại cho các buổi tập của MU kể từ khi nhậm chức: Phát biểu trên podcast nội bộ Inside Carrington của CLB, Maguire cho biết: “Tôi đã biết ông ấy sẽ làm như vậy, dựa trên việc quen biết ông ấy và cách ông ấy huấn luyện khi còn ở đây dưới thời Solskjaer.

HLV Carrick có sự nhiệt huyết trong mỗi buổi tập

Ông ấy từng phát biểu rất hay trong phòng thay đồ hồi đó, dù lúc ấy mới bước chân vào nghề huấn luyện. Vì vậy tôi không bất ngờ với cách phát biểu tương tự trong cuộc họp đầu tiên của Carrick với toàn đội và cách các buổi tập diễn ra.

Tôi nghĩ ông ấy có đội ngũ trợ lý tuyệt vời, tất cả đều đồng lòng và tôi thực sự ấn tượng với Carrick”.

Đội ngũ trợ lý của Carrick bao gồm Steve Holland, cựu trợ lý của HLV Gareth Southgate, người cũng quen thuộc với nhiều cầu thủ MU tại "Tam sư".

Maguire tiếp tục nói về Carrick: “Ông ấy vẫn tự thực hiện mẫu trong bài tập chuyền bóng xuyên tuyến chuẩn xác như thể vẫn còn phong độ đỉnh cao.

Tôi nghĩ Carrick chỉ thực hiện mẫu hai đường chuyền. Mọi người thì khoảng 300 đường chuyền, nhưng hai pha chuyền bóng của ông ấy là hay nhất tôi từng thấy".

Maguire nói về Steve Holland, trợ lý của Carrick: "Khi tôi làm việc với Steve Holland ở ĐT Anh, ông ấy rất chủ động, tự đảm nhận hầu hết các buổi tập. Vậy nên chúng tôi có hai HLV thích tham gia trực tiếp vào buổi tập và tôi nghĩ điều đó rất tốt”.

Trong khi đó, tài năng trẻ Ayden Heaven cũng dành lời khen ngợi cho hai cái tên quen thuộc khác trong ban huấn luyện là Jonny Evans và Jonathan Woodgate.

Heaven nói: “Thật sự rất tốt, đặc biệt là Evans, ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau một số buổi tập, tôi và Yoro ở lại làm thêm và tập trung vào các kỹ năng cơ bản. Ngay cả giữa các bài tập, trong buổi huấn luyện, họ luôn kéo tôi sang một bên và hướng dẫn về vị trí đứng. Tôi đang rất thích thú. Họ là sự hỗ trợ lớn”.