Tin mới nhất bóng đá sáng 15/2: Garnacho bị chỉ trích phòng ngự hời hợt

Garnacho bị chỉ trích thẳng mặt

Cựu sao Man City, Micah Richards vừa chỉ trích thẳng mặt đối với Alejandro Garnacho. "Với Garnacho, tất cả đều mong muốn cậu ta thi đấu ổn định hơn. Người hâm mộ Chelsea đang liên tục chỉ trích cậu ta vì những màn trình diễn yếu kém. Garnacho phải chơi quyết tâm hơn thay vì thường xuyên bỏ kèm đối thủ như vậy. Cậu ta phải làm tốt những điều cơ bản nhất đã rồi hãy nói tới chuyện tạo ra điều gì đó khác biệt".

Garnacho

Szoboszlai luôn muốn khoác áo Real Madrid

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV trưởng của ĐTQG Hungary, Marco Rossi thẳng thắn tiết lộ giấc mơ của Szoboszlai luôn là Real Madrid. "Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với Dominik bởi tôi biết cậu ấy từ nhỏ. Cậu ấy có một giấc mơ thôi, đó là có cơ hội được thi đấu cho Real Madrid. Nếu có cơ hội, tôi tin cậu ấy sẽ bắt lấy".

Raphinha trở lại, Rashford vẫn chưa bình phục

Theo cập nhật mới nhất từ Barcelona, Raphinha đã tập luyện cùng toàn đội trong 2 buổi tập gần nhất. Cầu thủ này vẫn phải kiểm tra hàng ngày nhưng nhiều khả năng sẽ được HLV Flick điền tên vào trong trận đấu với Girona. Trong khi đó, Rashford vẫn chưa thể tập luyện trở lại sau khi cảm thấy khó chịu ở đầu gối trái.

Tài năng trẻ Max Dowman trở lại tập luyện

Max Dowman, cầu thủ trẻ nhất trong đội một Arsenal hiện tại đã trở lại tập luyện cùng toàn đội trong buổi tập cuối cùng trước cuộc đối đầu với Wigan ở vòng 4 FA Cup. Trước đó, Dowman gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, khả năng HLV Arteta để tài năng trẻ này ra sân ngay từ đầu là khá thấp.

Osimhen lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich

Theo báo chí Đức, Bayern Munich đang muốn bổ sung sức mạnh cho hàng công trong mùa hè này. Mục tiêu họ hướng tới lúc này là Victor Osimhen của Galatasaray. Tiền đạo người Nigeria có vẻ như cũng muốn ra đi. Cựu sao Napoli mới có 9 bàn tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nhưng có 6 bàn chỉ sau 6 trận tại Champions League.