MU muốn chiêu mộ hậu vệ phải kiến tạo hay nhất châu Âu

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế HLV trưởng thay Ruben Amorim hồi đầu tháng 1, diện mạo MU có nhiều chuyển biến tích cực. Ba chiến thắng trước Man City, Arsenal và Fulham cùng một trận hòa với West Ham giúp Quỷ đỏ chen chân vào top 4 khi mùa giải còn 12 vòng.

Các tân binh mùa hè như Senne Lammens, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đều để lại dấu ấn, mang đến nguồn sinh khí mới cho đội hình. Tuy vậy, hợp đồng của Carrick chỉ kéo dài đến hết mùa khiến định hướng dài hạn của MU vẫn chưa thực sự ổn định, phần nào làm chậm lại kế hoạch chuyển nhượng.

MU muốn chiêu mộ Ryerson của Dortmund

Sau thị trường mùa Đông khá yên ắng, MU bắt đầu tính đến việc nâng cấp đội hình vào mùa hè. Lúc này, Ryerson nổi lên như phương án giàu tiềm năng nhất. Hậu vệ thuộc biên chế Dortmund không chỉ đá tốt ở vị trí hậu vệ phải mà còn có thể dâng cao như một wing-back khi cần. Mùa này, Ryerson đã có 13 kiến tạo sau 29 lần ra sân, con số nổi bật nhất của các hậu vệ biên tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Sự đa dạng trong cách tạt bóng hứa hẹn tạo thêm nguồn cung dồi dào cho các tiền đạo như Sesko. Với chiều cao 1m83 và nền tảng thể lực đặc trưng của cầu thủ Bắc Âu, Ryerson được đánh giá phù hợp với nhịp độ và tính va chạm cao của bóng đá Anh.

Theo TeamTalk, Dortmund có thể chấp nhận mức phí khoảng 30 đến 35 triệu bảng do hợp đồng của Ryerson còn thời hạn đến năm 2028. Newcastle cũng quan tâm và xem anh như phương án thay thế Kieran Trippier. Tuy nhiên, MU được cho là đã chủ động tiếp cận và sẵn sàng trao mức đãi ngộ hấp dẫn hơn hẳn con số khoảng 83.000 bảng/tuần mà Ryerson đang nhận.