HLV Carrick xoay tua đội hình MU: Ai phải hy sinh vị trí cho Sesko?

Đến lúc Carrick xoay tua đội hình

Manchester United không thi đấu cuối tuần này, nhưng HLV Michael Carrick đang đứng trước một quyết định nhân sự rõ ràng cho trận kế tiếp của “Quỷ đỏ”. Sau chuỗi trận gần như hoàn hảo, Carrick lần đầu cho thấy ông cũng có thể mắc sai lầm khi lựa chọn đội hình trước West Ham.

Sesko tỏa sáng, giúp MU có điểm trước West Ham

Dù ghi bàn quyết định ở phút bù giờ vào lưới Fulham, Benjamin Sesko lại không được đá chính trước Tottenham. Khi đó, quyết định này được xem là hợp lý, bởi Carrick dường như muốn dành chân sút người Slovenia cho màn so tài với West Ham trong bối cảnh MU phải đá hai trận trong bốn ngày.

Tuy nhiên, Carrick bất ngờ giữ nguyên đội hình xuất phát trận thứ ba liên tiếp, tiếp tục sử dụng hàng công không tiền đạo cắm gồm Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Triết lý “không sửa khi mọi thứ chưa hỏng” của nhà cầm quân 44 tuổi đã không phát huy tác dụng, khi hệ thống của West Ham tỏ ra quá khó xuyên phá.

Lời khẳng định đanh thép của Sesko

Bộ ba Amad Diallo - Bryan Mbeumo - Matheus Cunha gần như mất hút trong hiệp một. Amad là người gây thất vọng nhất và được xem là ứng viên rõ ràng để rời sân sau giờ nghỉ nhằm nhường chỗ cho Sesko. Dẫu vậy, Carrick vẫn kiên nhẫn chờ đến phút 69 mới tung tiền đạo người Slovenia vào sân, dù anh đã khởi động từ đầu hiệp hai.

Sesko xứng đáng được đá chính trận kế tiếp của MU

Sự chậm trễ ấy gây ngạc nhiên, nhất là khi trước đó Casemiro đã thực hiện một đường chuyền bổng cho Bruno Fernandes. Tình huống này đòi hỏi một trung phong thực thụ để tận dụng.

Sesko sau cùng đã trả lời tất cả bằng siêu phẩm volley ở phút bù giờ. Bàn thắng không chỉ đẹp mắt về kỹ thuật mà còn là lời khẳng định rằng anh xứng đáng đá chính ngay từ đầu. Carrick không tiếc lời khen ngợi: “Đó là một pha dứt điểm không thể tin nổi… Cậu ấy có khả năng đó và đã chứng minh điều này trong thời gian dài”.

Amad Diallo hay Cunha phải nhường chỗ?

Với 5 bàn trong 6 trận, Sesko rõ ràng không thể bị phớt lờ ở chuyến làm khách trước Everton ngày 23/2. Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ phải ngồi dự bị.

Người hâm mộ chờ đợi bộ ba "bom tấn" Mbeumo - Sesko - Cunha xuất phát trên hàng công MU

Mbeumo gần như an toàn nhờ vị thế chân sút số một. Cuộc cạnh tranh vì thế chỉ còn giữa Matheus Cunha và Amad Diallo. Dù Diallo trụ lại sân London Stadium, chính đường chuyền hỏng ăn của anh ở cuối trận đã phản ánh màn trình diễn thiếu hiệu quả. Kể từ khi trở lại sau CAN Cup 2025, cầu thủ này chưa đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào.

Trong khi đó, Cunha có một kiến tạo trước Man City và ghi bàn vào lưới Arsenal lẫn Fulham. Cả thống kê lẫn màn thể hiện thực tế đều nghiêng về phía tiền đạo người Brazil. Những dữ kiện ấy cho thấy Amad Diallo mới là người nên mất vị trí, khi Sesko đã tự đưa mình vào trạng thái “không thể bị bỏ qua” trong đội hình “Quỷ đỏ”.