HLV Carrick xoay tua đội hình MU: Ai phải hy sinh vị trí cho Sesko?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

HLV Carrick xoay tua đội hình MU: Ai phải hy sinh vị trí cho Sesko?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Everton F.C

Màn trình diễn ấn tượng của Benjamin Sesko trong những trận đấu gần đây chỉ ra rằng, tiền đạo người Slovenia xứng đáng được đá chính. Nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra với HLV Michael Carrick: Ai sẽ phải nhường vị trí cho Sesko?

   

Đến lúc Carrick xoay tua đội hình

Manchester United không thi đấu cuối tuần này, nhưng HLV Michael Carrick đang đứng trước một quyết định nhân sự rõ ràng cho trận kế tiếp của “Quỷ đỏ”. Sau chuỗi trận gần như hoàn hảo, Carrick lần đầu cho thấy ông cũng có thể mắc sai lầm khi lựa chọn đội hình trước West Ham.

Sesko tỏa sáng, giúp MU có điểm trước West Ham

Sesko tỏa sáng, giúp MU có điểm trước West Ham

Dù ghi bàn quyết định ở phút bù giờ vào lưới Fulham, Benjamin Sesko lại không được đá chính trước Tottenham. Khi đó, quyết định này được xem là hợp lý, bởi Carrick dường như muốn dành chân sút người Slovenia cho màn so tài với West Ham trong bối cảnh MU phải đá hai trận trong bốn ngày.

Tuy nhiên, Carrick bất ngờ giữ nguyên đội hình xuất phát trận thứ ba liên tiếp, tiếp tục sử dụng hàng công không tiền đạo cắm gồm Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Triết lý “không sửa khi mọi thứ chưa hỏng” của nhà cầm quân 44 tuổi đã không phát huy tác dụng, khi hệ thống của West Ham tỏ ra quá khó xuyên phá.

Lời khẳng định đanh thép của Sesko

Bộ ba Amad Diallo - Bryan Mbeumo - Matheus Cunha gần như mất hút trong hiệp một. Amad là người gây thất vọng nhất và được xem là ứng viên rõ ràng để rời sân sau giờ nghỉ nhằm nhường chỗ cho Sesko. Dẫu vậy, Carrick vẫn kiên nhẫn chờ đến phút 69 mới tung tiền đạo người Slovenia vào sân, dù anh đã khởi động từ đầu hiệp hai.

Sesko xứng đáng được đá chính trận kế tiếp của MU

Sesko xứng đáng được đá chính trận kế tiếp của MU

Sự chậm trễ ấy gây ngạc nhiên, nhất là khi trước đó Casemiro đã thực hiện một đường chuyền bổng cho Bruno Fernandes. Tình huống này đòi hỏi một trung phong thực thụ để tận dụng.

Sesko sau cùng đã trả lời tất cả bằng siêu phẩm volley ở phút bù giờ. Bàn thắng không chỉ đẹp mắt về kỹ thuật mà còn là lời khẳng định rằng anh xứng đáng đá chính ngay từ đầu. Carrick không tiếc lời khen ngợi: “Đó là một pha dứt điểm không thể tin nổi… Cậu ấy có khả năng đó và đã chứng minh điều này trong thời gian dài”.

Amad Diallo hay Cunha phải nhường chỗ?

Với 5 bàn trong 6 trận, Sesko rõ ràng không thể bị phớt lờ ở chuyến làm khách trước Everton ngày 23/2. Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ phải ngồi dự bị.

Người hâm mộ chờ đợi bộ ba "bom tấn" Mbeumo - Sesko - Cunha xuất phát trên hàng công MU

Người hâm mộ chờ đợi bộ ba "bom tấn" Mbeumo - Sesko - Cunha xuất phát trên hàng công MU

Mbeumo gần như an toàn nhờ vị thế chân sút số một. Cuộc cạnh tranh vì thế chỉ còn giữa Matheus Cunha và Amad Diallo. Dù Diallo trụ lại sân London Stadium, chính đường chuyền hỏng ăn của anh ở cuối trận đã phản ánh màn trình diễn thiếu hiệu quả. Kể từ khi trở lại sau CAN Cup 2025, cầu thủ này chưa đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào.

Trong khi đó, Cunha có một kiến tạo trước Man City và ghi bàn vào lưới Arsenal lẫn Fulham. Cả thống kê lẫn màn thể hiện thực tế đều nghiêng về phía tiền đạo người Brazil. Những dữ kiện ấy cho thấy Amad Diallo mới là người nên mất vị trí, khi Sesko đã tự đưa mình vào trạng thái “không thể bị bỏ qua” trong đội hình “Quỷ đỏ”.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
HLV De Zerbi rời Marseille, MU - Tottenham nhắm "chiến tướng" người Ý
HLV De Zerbi rời Marseille, MU - Tottenham nhắm "chiến tướng" người Ý

HLV Roberto De Zerbi từng ghi dấu ấn đậm nét tại giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, ngay khi nhà cầm quân người Italia rời CLB Marseille, ông đã được các...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/02/2026 14:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN