Tin mới nhất bóng đá sáng 12/2: Maguire trấn an, MU thở phào nhẹ nhõm

Maguire trấn an, MU thở phào nhẹ nhõm

Trung vệ Harry Maguire đã mang đến tín hiệu khả quan cho người hâm mộ MU sau khi khiến tất cả thót tim trong trận hòa West Ham. Tuyển thủ Anh ôm mặt sau đùi và buộc phải rời sân trong hiệp hai, làm dấy lên những lo ngại về khả năng anh tái phát vấn đề cơ bắp. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình trạng của mình lúc rời sân, Maguire trả lời ngắn gọn: “Ừ, ổn”. Trước đó, cầu thủ 32 tuổi từng vắng mặt 9 trận của MU trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 vì chấn thương cơ.

Maguire đang đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công của HLV tạm quyền Michael Carrick, khi MU giành 4 chiến thắng liên tiếp

Arteta tiếc nuối khi Thomas Frank bị sa thải

Chia sẻ về việc Thomas Frank bị Tottenham sa thải chỉ sau 8 tháng nắm quyền, Mikel Arteta nói: “Đó luôn là tin rất buồn khi một đồng nghiệp không thể tiếp tục công việc của mình, bởi Frank là một HLV xuất sắc, một con người đặc biệt, và ông ấy đã chứng minh điều đó tại Premier League”.

Khi được hỏi liệu các CLB Premier League có đang quá thiếu kiên nhẫn với thành công hay không, Arteta trả lời: “Bối cảnh mỗi CLB là khác nhau, nhưng đó luôn là khả năng có thể xảy ra. Đây là giải đấu cực kỳ cạnh tranh. Tất cả chúng tôi đều dễ bị tổn thương vì bất kỳ đội nào cũng có thể đánh bại bạn trong một ngày đẹp trời. Điều đó thực sự rất khó để kiểm soát”.

Real Madrid và UEFA đạt thỏa thuận vụ tranh chấp Super League

Cuộc tranh cãi kéo dài xoay quanh dự án European Super League đang đi đến hồi kết khi Real Madrid, CLB cuối cùng còn gắn bó với kế hoạch ly khai thất bại, và UEFA cùng thông báo hôm 11/2 rằng họ đã đạt được một thỏa thuận nhằm góp phần giải quyết những bất đồng pháp lý giữa hai bên. Trước đó, Real Madrid cùng đơn vị quảng bá A22 Sports Management từng yêu cầu UEFA bồi thường 4 tỷ USD sau khi dự án này sụp đổ.

Trong thông cáo chung được Real Madrid và UEFA công bố, hai bên cho biết: “UEFA, Hiệp hội Các CLB Bóng đá châu Âu (EFC – tổ chức độc lập duy nhất đại diện cho các CLB tại châu Âu) và Real Madrid đã đạt được một thỏa thuận vì lợi ích chung của bóng đá cấp CLB tại châu Âu. Thỏa thuận về nguyên tắc này cũng sẽ là cơ sở để giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến European Super League, sau khi các nguyên tắc nói trên được triển khai và thực thi”.

Barcelona và Bayern liên hệ Vlahovic

Barcelona và Bayern Munich đã chủ động liên hệ với tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Tiền đạo người Serbia được xem là một trong những cái tên đáng chú ý nhất có thể ra đi theo dạng tự do vào tháng 6, khi hợp đồng giữa anh và Juventus sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, các cuộc đàm phán giữa Juventus và Vlahovic hiện đang tạm dừng. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Fiorentina cũng chưa ký kết với bất kỳ đội bóng nào khác. Giám đốc Juventus Marco Ottolini thừa nhận CLB vẫn mong muốn gia hạn hợp đồng với chân sút 26 tuổi.

Romero dễ theo chân Thomas Frank rời Tottenham

Theo Mundo Deportivo, Real Madrid có thể tìm cách tăng cường hàng thủ bằng việc đưa Cristian Romero về sân Bernabeu. Bài viết cho biết: “Không còn là bí mật khi Real Madrid đang tìm kiếm một trung vệ cho mùa giải tới và trong những tháng gần đây, nhiều cái tên đã được nhắc đến như những mục tiêu tiềm năng. Người mới nhất gia nhập danh sách dài đó là trung vệ Cristian Romero của Tottenham.

Tất cả xuất phát từ những tin đồn tại Anh rằng cầu thủ người Argentina có thể ra đi dù vẫn còn hợp đồng với Tottenham. Những phát ngôn chỉ trích chính ban lãnh đạo đã khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, và có thông tin cho rằng anh không hạnh phúc khi thi đấu tại xứ sở sương mù”.

Trước khi bị sa thải, HLV Thomas Frank từng thừa nhận ông “không biết” liệu Romero có còn thi đấu cho Tottenham ở mùa giải tới hay không.