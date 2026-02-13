Tin mới nhất bóng đá sáng 13/2: Mbappe chấn thương đầu gối, Nottingham chốt HLV mới

Mbappe tái phát chấn thương đầu gối, Real lo sốt vó

Tờ Sport (Tây Ban Nha) tiết lộ, Kylian Mbappe đã vắng mặt trong 2 buổi buổi tập liên tiếp của đội 1 Real Madrid vì tái phát chấn thương đầu gối. Tiền đạo người Pháp "gặp phải tình trạng khó chịu dai dẳng ở đầu gối trái" và chỉ tập riêng trong phòng gym.

Dù Real chưa công bố báo cáo y tế chính thức nào, việc Mbappe không thể tập luyện khiến khả năng ra sân của anh tại La Liga cuối tuần này bỏ ngỏ. Tháng 12 năm ngoái, siêu sao 27 tuổi từng bị bong gân ở đầu gối trái.

Mbappe gặp vấn đề về đầu gối

Nottingham Forest chốt xong HLV mới

Theo BBC, Nottingham Forest đang tiến rất gần tới việc bổ nhiệm Vitor Pereira làm huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không phải cái tên xa lạ khi từng dẫn dắt Wolverhampton và bị sa thải hồi tháng 11/2025 vì chỉ giành 2 điểm sau 10 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cùng "Bầy sói".

Vitor Pereira sẽ trở thành chiến lược gia thứ 4 dẫn dắt Nottingham Forest mùa này, sau Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou và Sean Dyche.

Rodri bỏ ngỏ khả năng rời Man City

Phát biểu tại một sự kiện ở Madrid, Antonio Hernandez - bố của Rodri - tiết lộ tiền vệ người Tây Ban Nha đang đàm phán hợp đồng mới với Man City. Dù vậy, ông thừa nhận mọi chuyện chưa đi đến đâu và Rodri "chưa biết sẽ thi đấu ở đâu vào mùa tới". Hợp đồng hiện tại giữa Quả bóng vàng 2024 với Man City hết hạn vào năm 2027, nhiều nguồn tin cho biết Real Madrid đang dành sự quan tâm tới ngôi sao 29 tuổi.

Welbeck được tiến cử tham dự World Cup cùng ĐT Anh

Bình luận trên Goal, cựu tiền đạo Michael Owen đã được yêu cầu lựa chọn những tiền đạo góp mặt trong thành phần ĐT Anh tham dự World Cup 2026, bên cạnh Harry Kane. Đáng chú ý, Owen đã lựa chọn Danny Welbeck là 1 trong 3 cái tên đủ sức góp mặt:

"Giả sử Harry Kane bị chấn thương, treo giò và bạn chỉ còn lại 1 tiền đạo cắm, rồi trận đấu đang hòa hoặc thua khi chỉ còn 5 phút, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu phải đẩy một cầu thủ nào đó vào vị trí không quen thuộc để ghi bàn. Cá nhân tôi sẽ chọn 3 tiền đạo đã khẳng định tên tuổi. Ollie Watkins, Calvert-Lewin, Danny Welbeck đều có mặt. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào phong độ của họ trong phần còn lại mùa giải".