Tin mới nhất bóng đá sáng 13/2: Mbappe chấn thương đầu gối, Nottingham chốt HLV mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 13/2: Mbappe chấn thương đầu gối, Nottingham chốt HLV mới

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Real Madrid Manchester United

Real Madrid đứng ngồi không yên khi Mbappe tái phát chấn thương đầu gối và bỏ lỡ các buổi tập gần nhất.

Mbappe tái phát chấn thương đầu gối, Real lo sốt vó

Tờ Sport (Tây Ban Nha) tiết lộ, Kylian Mbappe đã vắng mặt trong 2 buổi buổi tập liên tiếp của đội 1 Real Madrid vì tái phát chấn thương đầu gối. Tiền đạo người Pháp "gặp phải tình trạng khó chịu dai dẳng ở đầu gối trái" và chỉ tập riêng trong phòng gym.

Dù Real chưa công bố báo cáo y tế chính thức nào, việc Mbappe không thể tập luyện khiến khả năng ra sân của anh tại La Liga cuối tuần này bỏ ngỏ. Tháng 12 năm ngoái, siêu sao 27 tuổi từng bị bong gân ở đầu gối trái.

Mbappe gặp vấn đề về đầu gối

Mbappe gặp vấn đề về đầu gối

Nottingham Forest chốt xong HLV mới

Theo BBC, Nottingham Forest đang tiến rất gần tới việc bổ nhiệm Vitor Pereira làm huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không phải cái tên xa lạ khi từng dẫn dắt Wolverhampton và bị sa thải hồi tháng 11/2025 vì chỉ giành 2 điểm sau 10 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cùng "Bầy sói".

Vitor Pereira sẽ trở thành chiến lược gia thứ 4 dẫn dắt Nottingham Forest mùa này, sau Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou và Sean Dyche.

Rodri bỏ ngỏ khả năng rời Man City

Phát biểu tại một sự kiện ở Madrid, Antonio Hernandez - bố của Rodri - tiết lộ tiền vệ người Tây Ban Nha đang đàm phán hợp đồng mới với Man City. Dù vậy, ông thừa nhận mọi chuyện chưa đi đến đâu và Rodri "chưa biết sẽ thi đấu ở đâu vào mùa tới". Hợp đồng hiện tại giữa Quả bóng vàng 2024 với Man City hết hạn vào năm 2027, nhiều nguồn tin cho biết Real Madrid đang dành sự quan tâm tới ngôi sao 29 tuổi.

Welbeck được tiến cử tham dự World Cup cùng ĐT Anh

Bình luận trên Goal, cựu tiền đạo Michael Owen đã được yêu cầu lựa chọn những tiền đạo góp mặt trong thành phần ĐT Anh tham dự World Cup 2026, bên cạnh Harry Kane. Đáng chú ý, Owen đã lựa chọn Danny Welbeck là 1 trong 3 cái tên đủ sức góp mặt:

"Giả sử Harry Kane bị chấn thương, treo giò và bạn chỉ còn lại 1 tiền đạo cắm, rồi trận đấu đang hòa hoặc thua khi chỉ còn 5 phút, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu phải đẩy một cầu thủ nào đó vào vị trí không quen thuộc để ghi bàn. Cá nhân tôi sẽ chọn 3 tiền đạo đã khẳng định tên tuổi. Ollie Watkins, Calvert-Lewin, Danny Welbeck đều có mặt. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào phong độ của họ trong phần còn lại mùa giải".

Tottenham bị chê "không phải là CLB lớn" sau khi sa thải Thomas Frank
Tottenham bị chê "không phải là CLB lớn" sau khi sa thải Thomas Frank

HLV Ange Postecoglou đã công khai chỉ trích tham vọng và cách vận hành của Tottenham sau khi đội bóng cũ sa thải HLV Thomas Frank.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/02/2026 23:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN