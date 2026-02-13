Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Baleba 120 triệu bảng càng đá càng tệ: MU mừng vì suýt vớ phải "hàng hớ"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Nếu như không bị hét giá lên tới 120 triệu bảng, MU có thể đã chiêu mộ Carlos Baleba hồi hè vừa qua.

   

Trận đấu thảm họa của Baleba

Mùa hè vừa qua, Carlos Baleba được Man United hỏi mua và Brighton đã hét giá lên tới 120 triệu bảng cho cầu thủ người Cameroon. Tất nhiên, "Quỷ đỏ" phải tạm bỏ ý định do mức giá quá cao, không phù hợp với túi tiền cũng như định hướng của đội bóng hiện tại. Kế hoạch chiêu mộ Baleba của Man United có thể sẽ... hoãn vô thời hạn bởi phong độ của cầu thủ này.

Baleba có trận đấu thảm họa và bị thay ra chỉ sau 22 phút

Baleba có trận đấu thảm họa và bị thay ra chỉ sau 22 phút

Mới nhất, Baleba vừa bị HLV Fabian Hurzeler thay khỏi sân chỉ sau... 22 phút thi đấu. Cầu thủ người Cameroon nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ 2 bằng tình huống phạm lỗi với Morgan Rogers của Aston Villa. Những phút tiếp theo, Baleba tiếp tục không chơi hiệu quả và chẳng ai trách HLV Hurzeler với quyết định thay người sớm.

Tiền vệ người Cameroon chẳng vui vẻ gì khi bị rút ra sớm như vậy. Mặc dù HLV Hurzeler đã ra tận nơi để an ủi nhưng vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của Baleba. Cầu thủ này lấy khăn trùm lên đầu để che đi cảm xúc khi bị máy quay chiếu vào.

Man United suýt vớ phải "hàng hớ"

Liệu đây có phải là một trận đấu "tai nạn" của Baleba? Câu trả lời là không. Tiền vệ người Cameroon đã bị thay tổng cộng 5 lần ngay trong hiệp một. Điều đó cho thấy Baleba đang có vấn đề rất nghiêm trọng.

Nếu xét sâu hơn về chỉ số, người ta lại càng nhận ra Baleba đang tệ như thế nào. Cầu thủ này chỉ có được trung bình 2 lần tranh bóng/trận, 1,3 lần tắc bóng/trận, 1 lần thu hồi/trận, 1 lần phá bóng/trận. Đó là những thông số quá bình thường so với một tiền vệ phòng ngự tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí, Baleba còn "thụt" ở khoản tấn công khi chưa có kiến tạo hay bàn thắng nào sau 21 trận.

Nếu so sánh với Casemiro, người dự kiến sẽ bị Baleba thay thế, con số khác biệt hơn hẳn. Tiền vệ người Brazil có 2,96 lần tranh bóng/trận, 4,72 lần thu hồi bóng/trận và quan trọng hơn là đã có 5 bàn và 2 kiến tạo.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu Baleba có phải là cầu thủ "một mùa" hay cầu thủ này đang bị phân tâm bởi sự quan tâm của MU? Dù vì lý do gì đi chăng nữa, màn trình diễn trên sân của Baleba đang thực sự là tệ.

Nếu như điều đó không thể cải thiện trong thời gian tới, tiền vệ người Cameroon có khi còn mất suất đá chính tại Brighton. Khi ấy, định giá của Baleba sẽ không phải 120 triệu bảng như Brighton rao hay 60 triệu bảng như Transfermarkt định giá, mà có lẽ là thấp hơn nữa. Tóm lại, người vui nhất lúc này có lẽ là Man United khi họ thoát được một bản hợp đồng "hớ" trong mùa hè vừa qua.

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/02/2026 17:55 PM (GMT+7)
