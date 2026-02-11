Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 11/2: Salah đàm phán với Al Ittihad

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Mohamed Salah tính đường sang Saudi Arabia thi đấu khi phong độ của anh sa sút ở Liverpool.

Salah đàm phán với Al Ittihad

Nhà báo Santi Aouna của tờ Footmercato tiết lộ người đại diện của Mohamed Salah đang tiến hành đàm phán với Al Ittihad. Tiền đạo người Ai Cập hiện cởi mở hơn với khả năng chuyển sang Ả Rập Xê Út thi đấu. 

Salah liệu có đến&nbsp;Al Ittihad?

Salah liệu có đến Al Ittihad?

Thương vụ này có thể làm hài lòng tất cả các bên: Liverpool nhận phí chuyển nhượng, Salah tự quyết định tương lai. Trong khi đó, Al Ittihad vừa mất 2 ngôi sao người Pháp là Benzema và Kante ở kỳ chuyển nhượng  mùa đông 2026.

Amorim khả năng thay Mourinho dẫn dắt Benfica

Ruben Amorim được cho là có khả năng cao trở thành HLV trưởng của Benfica. Vị trí này đang được Mourinho giữ. Dự kiến "Người đặc biệt" sẽ rời Benfica vào hè năm nay để nhắm tới vị trí HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha.

Tờ ESPN cho biết Amorim nhận được sự ủng hộ lớn từ ban lãnh đạo Benfica. Đồng thời, ông vẫn đang giữ được hình ảnh tốt đẹp tại quê nhà.

Man City quan tâm Anderson 115 triệu euro

Man City đã chuẩn bị sẵn lời đề nghị lên tới 115 triệu euro để chiêu mộ Elliot Anderson, 1 trong những tiền vệ đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Pep Guardiola rất ấn tượng với lối chơi của Anderson. Cầu thủ này còn trở thành nhân tố quan trọng không chỉ ở Nottingham Forest mà còn tại ĐT Anh. HLV Tuchel đánh giá Anderson là "bạn đồng hành lý tưởng" bên cạnh Declan Rice ở vị trí tiền vệ trung tâm của tuyển Anh.

ĐT nữ Việt Nam thua Trung Quốc 

Ở chuyến tập huấn ở Thâm Quyến (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam đã có màn chạm trán chủ nhà Trung Quốc. Dù nỗ lực hết mình nhưng đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn nhận thất bại với tỷ số 0-2, khi đối thủ có trình độ vượt trội về nhiều mặt. 

Bruno Fernandes vượt qua định kiến, thành ngôi sao sáng nhất Ngoại hạng Anh
Bruno Fernandes vượt qua định kiến, thành ngôi sao sáng nhất Ngoại hạng Anh

Manchester United đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ đầu mùa với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Từ một tập thể chật vật...

Bấm xem >>

Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 00:15 AM (GMT+7)
