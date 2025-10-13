Rashford è cổ trả 527 tỷ đồng, Barcelona lo siêu sao tâm trí "trên mây"

⏳"Tổ ấm trong mơ” thành ác mộng

Theo nguồn tin từ Sun Sports, Marcus Rashford đang phải chi trả số tiền lên đến 15 triệu bảng (xấp xỉ hơn 527 tỷ đồng) cho dự án xây dựng "ngôi nhà trong mơ" tại vùng Cheshire, Anh. Tiền đạo khoác áo Barcelona dưới dạng cho mượn từ MU bắt đầu xây dựng căn biệt thự từ năm 2020 trên khu đất rộng 63 mẫu Anh, nơi từng là sân golf, với giá mua ban đầu 2,25 triệu bảng.

Tuy nhiên, sau 5 năm, công trình vẫn chưa hoàn thiện do do rắc rối về tài chính và pháp lý, buộc Rashford yêu cầu nhóm cố vấn pháp lý điều tra nguyên nhân.

“Marcus đã tiêu hàng triệu bảng nhưng vẫn có thể phải chi thêm nhiều. Anh ta không thể dừng lại, cũng không thể bỏ đi. Điều duy nhất anh ta muốn là hoàn thành căn biệt thự", một nguồn tin thân cận với Rashford cho hay.

Rashford đau đầu khi dự án xây dựng "ngôi nhà trong mơ" ngốn 15 triệu bảng nhưng chưa hoàn thiện

🏗️ Những vấn đề bất khả kháng

Theo thiết kế ban đầu, khu nhà cũ sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho biệt thự 5 phòng ngủ sang trọng, có hồ bơi trong nhà, phòng gym, phòng giải trí và khu thư giãn. Ngoài ra, khu biệt thự còn bao gồm căn hộ riêng trong khuôn viên, vườn được thiết kế cảnh quan, và khu vực bảo tồn sinh thái cho dơi, chim, nhím và kỳ nhông.

Tuy nhiên, dự án bị đình trệ vì nhiều vấn đề như lụt lội, chi phí tăng cao và thay đổi trong bản thiết kế. Trong thời gian đó, khu đất rộng lớn cũng bị cỏ dại mọc tràn lan, gây ảnh hưởng đến cư dân xung quanh.

💸 Hàng xóm bức xúc, chi phí bảo trì cả triệu bảng mỗi năm

Theo tính toán, chỉ riêng chi phí quản lý và duy trì khu đất có thể lên tới 1 triệu bảng mỗi năm. Ông Roy Baker, 80 tuổi, chủ một trang trại bên cạnh khu biệt thự chia sẻ, ông từng được người đại diện của Rashford tới gặp để tìm hiểu về nhà thầu: “Anh ta nói chuyên giải quyết tranh chấp đất đai, rằng họ đã chi ra hàng triệu bảng".

Ông cũng cho biết căn nhà được xây “ngay tại điểm thấp nhất” trên khu đất, nơi thường xuyên bị ẩm thấp và dễ ngập nước: “Chúng tôi phải dùng máy bơm liên tục để giữ nước không tràn vào vì mực nước ngầm quá cao... Xây hai tầng hầm ở ngay chỗ đó thì phải bơm nước suốt ngày".

Một người nông dân sống gần đó cho biết: “Không phải lỗi của Rashford, nhưng chắc chắn sẽ có lúc anh ta tự hỏi tại sao tiền cứ đổ ra mãi. Nếu không duy trì, cỏ dại sẽ mọc khắp nơi và phá hoại hoàn toàn".

🧱 Barcelona lo siêu sao tâm trí "trên mây'

Ben Smith, Giám đốc điều hành của Noble Projects – công ty xây dựng chịu trách nhiệm dự án – lại lên tiếng trấn an: “Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm với các dự án cao cấp. Không có lo ngại nào về chất lượng công trình tại các dự án của chúng tôi".

Hiện tại, đại diện của Rashford cũng phủ nhận thông tin dự án gặp trục trặc nghiêm trọng, trong khi chính quyền địa phương từ chối đưa ra bình luận.

Kể từ khi gia nhập Barcelona, Rashford đang đạt phong độ cao với 3 bàn, 5 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ góp công vào nhiều bàn thắng nhất đội. Dù vậy, việc thi đấu xa nhà, cộng với thông tin liên quan tới dự án xây biệt thự tràn lan trên truyền thông khiến ban lãnh đạo Barca lo lắng, cầu thủ người Anh khó toàn tâm toàn ý cống hiến trên sân cỏ.