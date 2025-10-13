Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mbappe "hắt hơi sổ mũi" khiến Real giật mình, cờ đến tay thần đồng Endrick

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid
Trong bối cảnh Mbappe gặp vấn đề về thể trạng vì "cày ải" liên tục, HLV Xabi Alonso khó có thể tiếp tục ngó lơ Endrick.

  

⚠️ Nỗi lo Mbappe và cơ hội cho Endrick

Real Madrid vừa được phen "hết hồn" khi Kylian Mbappe và Franco Mastantuono sớm trở lại Madrid từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia do gặp vấn đề thể lực nhẹ. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra y tế tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, chấn thương của bộ đôi ngôi sao đều không nghiêm trọng, thậm chí họ có thể trở lại trong trận gặp Getafe vào ngày 20/10.

Endrick sẽ được Real trao cơ hội, trong bối cảnh Mbappe không có thể trạng tốt?

Endrick sẽ được Real trao cơ hội, trong bối cảnh Mbappe không có thể trạng tốt?

Mbappe thực thế có dấu hiệu khó chịu nhẹ ở mắt cá ngay từ trận gặp Villarreal trước kỳ nghỉ đội tuyển. Dù vậy, anh vẫn hội quân và thi đấu cho ĐT Pháp. Đây là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh ĐT Pháp đang cạnh tranh tấm vé dự World Cup, còn bản thân Mbappe đạt phong độ cao từ đầu mùa (14 bàn/10 trận cho Real).

Real cần theo dõi cẩn thận tình trạng của Mbappe nhằm đảm bảo siêu sao 26 tuổi không tái phát chấn thương. Không loại trừ khả năng, HLV Xabi Alonso sẽ để cậu trò cưng nghỉ ngơi ở một vài trận đấu, đồng thời trao cơ hội cho cầu thủ khác. Giờ đây, sự chú ý của dư luận đổ dồn về một cái tên tưởng chừng rơi vào quên lãng: Endrick.

📉 Thống kê đáng lo của "thần đồng"

Endrick chưa ra sân phút nào ở mùa giải 2025/26. Trước đó, cầu thủ người Brazil bị rách gân khoeo chân phải nghiêm trọng trong trận gặp Sevilla ở vòng áp chót La Liga mùa trước và phải nghỉ thi đấu suốt 125 ngày, tức hơn 4 tháng.

Trở lại danh sách đăng ký thi đấu của Real vào ngày 19/9, Endrick vẫn không được HLV Xabi Alonso sử dụng phút nào qua 5 trận (gặp Espanyol, Levante, Atletico Madrid, Kairat Almaty và Villarreal). Cần biết, ngoài Endrick, cầu thủ duy nhất chưa đá phút nào mùa này là Ferland Mendy, người vẫn đang điều trị chấn thương dài hạn.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Real Madrid thi đấu 52 trận, Endrick góp mặt ở 20 trận và tổng thời gian thi đấu là 699 phút – tức khoảng 14% tổng số phút thi đấu của đội. Nếu tính thêm thời gian ra sân trong màu áo tuyển Brazil (2 trận), con số này chỉ tăng nhẹ lên 15%.

Không những thế, trong số 22 trận có mặt (tính cả ở ĐT Brazil), có tới 9 trận Endrick đá dưới 10 phút và có 7 trận đá chính. Nói cách khác, "thần đồng" 18 tuổi thực sự chơi hơn 10 phút trong 24% số trận mà anh đủ điều kiện thi đấu trong năm 2025 và đáng chú ý, chưa có trận nào trong số đó diễn ra dưới thời HLV Xabi Alonso.

🔄 Tương lai nào cho Endrick?

Trả lời báo chí, HLV Xabi Alonso thừa nhận Endrick đang vấp phải sự cạnh tranh quá quyết liệt ở Real: “Endrick dính chấn thương dài hạn và hòa nhập hơi chậm hơn so với các đồng đội. Dù sao đi nữa, cậu ấy đã tập luyện tốt trong 3 tuần gần đây, giờ là vấn đề tùy thuộc vào hoàn cảnh trận đấu.

Endrick cần thi đấu để cứu vãn tương lai tại Real

Endrick cần thi đấu để cứu vãn tương lai tại Real

Cậu ấy có khả năng dứt điểm xuất sắc, di chuyển thông minh và chỉ cần rất ít thời gian để tạo ra cơ hội. Nhưng hiện tại, sự cạnh tranh ở vị trí này là rất lớn”.

Trong bối cảnh thiếu cơ hội thi đấu, khả năng Endrick được đem cho mượn (không kèm điều khoản mua đứt) vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 đang được tính đến.

Một số ý kiến trong nội bộ Real Madrid ủng hộ phương án này nhằm giúp tiền đạo 18 tuổi có thời gian ra sân, tiếp tục phát triển và duy trì cơ hội dự World Cup 2026. Tuy nhiên, bản thân Endrick muốn ở lại cạnh tranh sòng phẳng và chứng minh mình đủ sức khoác áo Real Madrid.

Trong cuộc khảo sát từ tờ AS, có tới 70% cổ động viên muốn Endrick nên được ra sân nhiều hơn. Giờ đây, khi Endrick không còn rào cản chấn thương, mọi thứ phụ thuộc vào Xabi Alonso. Liệu ông có nghe theo số đông hay vẫn chưa thể xóa bỏ định kiến về năng lực của "thần đồng" 18 tuổi? 

8

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

13/10/2025 15:26 PM (GMT+7)
