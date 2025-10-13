Indonesia họp khẩn "phán xử" HLV Kluivert

Indonesia họp khẩn

Ông Sumardji xác nhận Ban chấp hành (Exco) Liên đoàn Bóng đá Indonesia sẽ sớm tổ chức cuộc họp để tổng kết và đánh giá toàn bộ hành trình của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, trong đó việc đánh giá HLV Kluivert sẽ là nội dung trọng tâm. Vị trưởng đoàn bóng đá Indonesia nhấn mạnh rằng Exco cần đưa ra quyết định rõ ràng và dứt khoát về tương lai của HLV Kluivert.

Sumardji xác nhận rằng tương lai của HLV Kluivert sẽ được quyết định trong cuộc họp Ban chấp hành (Exco) Liên đoàn Bóng đá Indonesia sắp tới

“Tôi ở cùng đội tuyển từ vòng loại đầu tiên, từ tháng 10/2023 đến nay. Từ các đợt tập huấn cho đến các trận đấu, tôi đều có mặt và luôn ở bên các cầu thủ. Vì vậy, tôi sẽ trình bày mọi thứ đúng với thực tế. Tất cả sẽ phụ thuộc vào các thành viên Exco. Lần này, tôi mong họ dám thể hiện lập trường rõ ràng, phải có thái độ dứt khoát”, ông Sumardji nói trong buổi phỏng vấn hôm 13/10.

Là người đồng hành cùng đội tuyển Indonesia từ vòng loại đầu tiên, ông Sumardji nắm rất rõ tình hình và những vấn đề tồn tại của đội bóng xứ vạn đảo. Vị trưởng đoàn này cho biết bản báo cáo của mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá toàn diện sắp tới.

“Báo cáo của tôi sẽ phục vụ cho việc đánh giá tổng thể, trong đó có đội ngũ huấn luyện do Patrick Kluivert dẫn dắt. Tôi sẽ trình bày đầy đủ, chi tiết và đề nghị Exco đưa ra quyết định sớm trong cuộc họp. Những điểm yếu, thiếu sót của đội tuyển sẽ được tôi nêu rõ để làm cơ sở cho quyết định cuối cùng”, ông Sumardji nói thêm.

Cuộc họp Exco sắp tới được xem là bước ngoặt quan trọng cho tương lai của HLV Kluivert và đội tuyển Indonesia, sau khi đội bóng xứ vạn đảo không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

Con trai Kluivert biết cha nguy cơ bị Indonesia bị sa thải

Tiền đạo tuyển Hà Lan Justin Kluivert, con trai của HLV Kluivert, thừa nhận anh hiểu rõ cha mình đang chịu sức ép lớn.

“Thật đáng tiếc, ông ấy (Patrick) đã làm tất cả những gì có thể. Giờ thì chẳng còn điều gì có thể làm thêm nữa”, Justin chia sẻ với ESPN Hà Lan hôm 13/10.

Tương lai của HLV Kluivert có thể sẽ được định đoạt trong cuộc họp của Ban chấp hành PSSI

HLV Kluivert hiện đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải sau thất bại ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, khi Indonesia lần lượt để thua Saudi Arabia và Iraq, qua đó chính thức bị loại.

Justin cho biết anh chưa liên lạc với cha kể từ sau thất bại của tuyển Indonesia, nhưng hiểu rằng Patrick đang trải qua thời điểm vô cùng khó khăn.

“Tôi có nói chuyện với ông ấy không à? Tôi muốn để ông ấy có thời gian riêng trước đã. Tôi nghe nhiều người nói ‘Kluivert Out’. Có lẽ mọi chuyện sẽ ngã ngũ trong một tuần hoặc hơn”, Justin thổ lộ.

Trái ngược tình cảnh cha con

Trong khi HLV Patrick Kluivert thất bại cùng Indonesia, thì cậu con trai Justin Kluivert lại tiến gần hơn bao giờ hết đến tấm vé dự World Cup cùng tuyển Hà Lan.

Chiến thắng 4-0 trước Phần Lan giúp “Cơn lốc màu da cam” tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại khu vực châu Âu với 16 điểm cùng hiệu số +19. Ba Lan xếp thứ hai với 13 điểm, hiệu số +4.

Justin Kluivert cùng Hà Lan sáng cửa giành vé dự World Cup 2026

Hà Lan sẽ gặp chính Ba Lan vào ngày 15/11, nhưng do hiệu số hiện tại chênh lệch tới 13 bàn, “Cơn lốc màu da cam” vẫn có thể để thua trận này mà chỉ cần thắng đội áp chót Litva ở lượt cuối trên sân nhà ngày 18/11 là đảm bảo ngôi nhất bảng cùng tấm vé đến VCK World Cup 2026.

Theo chuyên trang thống kê Football Meets Data, Hà Lan có tới 99,9% cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè sang năm.

Ở trận gặp Phần Lan, Justin được HLV Ronald Koeman tin tưởng xếp đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút, dấu hiệu cho thấy anh đang dần chiếm được lòng tin của ban huấn luyện tuyển Hà Lan.