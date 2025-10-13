Tin mới nhất bóng đá sáng 13/10: Real Madrid - Barcelona tranh giành thần đồng 16 tuổi

Real Madrid - Barcelona tranh giành thần đồng 16 tuổi

Cầu thủ 16 tuổi người Mexico Gilberto Mora đang lọt vào tầm ngắm của cả Real Madrid lẫn Barcelona. Theo nguồn tin từ Marca (Tây Ban Nha), CLB Tijuana của Mexico định giá Mora ở mức 17,2 triệu euro và con số đó chỉ cho 50% quyền sở hữu tài năng tuổi teen này. Mora đã có màn trình diễn ấn tượng tại U20 World Cup, nơi cầu thủ mới 16 tuổi ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 5 trận.

Gilberto Mora đang lọt vào tầm ngắm của cả Real Madrid lẫn Barcelona

Ở đội tuyển U20 Mexico, Mora thường được bố trí đá tiền đạo, trong khi tại CLB Tijuana, anh đảm nhiệm vị trí tiền vệ trái hoặc tiền vệ trung tâm. Sự đa năng này khiến Mora trở thành mục tiêu hấp dẫn với cả Real lẫn Barca. Do chưa đủ 18 tuổi (sẽ tròn 18 vào tháng 10/2026), Mora chỉ có thể chuyển sang châu Âu sau tháng 1/2027.

Mbappe muốn cảm ơn Messi

Trong chương trình Universo Valdano, Kylian Mbappe đã chia sẻ về quãng thời gian sát cánh cùng Lionel Messi tại PSG, đồng thời bày tỏ lý do vì sao anh “muốn cảm ơn” huyền thoại người Argentina. Tiền đạo người Pháp nói: “Messi từng nói với tôi rằng anh ấy hối tiếc vì đã không ghi chép lại những bài học mà anh ấy học được ở Barcelona dưới thời HLV Pep Guardiola. Còn tôi, có lẽ tôi đã ghi nhớ rất nhiều điều từ anh ấy.

Tôi cho rằng đó là may mắn lớn khi được chơi cùng Messi. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong sự nghiệp. Giấc mơ của tôi luôn là khoác áo Real Madrid, tôi chưa từng nghĩ tới việc đến Barcelona, nơi tôi tin rằng Messi sẽ gắn bó mãi mãi. Tôi nghĩ mình chỉ có thể đối đầu với anh ấy, chứ không bao giờ được đá cùng. Nhưng điều đó đã thành hiện thực, và thật đặc biệt. Tôi học được rất nhiều, và muốn gửi lời cảm ơn đến Messi. Hai năm đó thực sự quý giá, một cơ hội vàng để được ở cạnh một cầu thủ phi thường như vậy”.

HLV Tây Ban Nha phát biểu mâu thuẫn về Dani Olmo

Dani Olmo đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của Tây Ban Nha trong chiến thắng 2-0 trước Georgia hôm 12/10. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo tiền vệ tấn công của Barcelona bị đau cơ ở chân trái. Điều gây chú ý là HLV Luis De La Fuente lại đưa ra thông tin trái ngược với thông báo của RFEF.

Trong buổi họp báo sau trận thắng Georgia, nhà cầm quân 64 tuổi khẳng định: “Olmo hoàn toàn khỏe mạnh, không có báo cáo y tế nào cả. Cậu ấy chỉ cảm thấy hơi khó chịu nhẹ”.

Barcelona xử phũ Lewandowski

Theo Sport, Barcelona không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski khi giao kèo hiện tại kết thúc vào tháng 6/2026, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Ba Lan nhiều khả năng sẽ ra đi theo dạng tự do sau 4 năm gắn bó với đội chủ sân Nou Camp.

Một trong những lý do chính khiến Barcelona không tiếp tục gia hạn với Lewandowski là quỹ lương bị cắt giảm cho mùa giải 2025/26, ảnh hưởng đến khả năng gia hạn với các ngôi sao lớn. Ngoài ra, ban huấn luyện Barcelona cũng bày tỏ nghi ngờ về thể lực và khả năng pressing của Lewandowski ở tuổi 37, khi anh không còn duy trì được cường độ thi đấu như trước.

Laporta dẫn đầu cuộc đua ghế chủ tịch Barcelona

Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), Joan Laporta một lần nữa đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp tục giữ ghế chủ tịch Barcelona, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya tiến gần hơn tới kỳ bầu cử mới. Laporta có ý định tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm và dự kiến giữ nguyên phần lớn đội ngũ điều hành hiện tại.

Dù vậy, con đường đến nhiệm kỳ mới của Laporta không hề bằng phẳng. Ông sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ tiềm năng gồm Victor Font, Joan Camprubi, Xavi Vilajoana và Marc Ciria.