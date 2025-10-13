ĐT Nepal đệ đơn khiếu nại Malaysia, "Hổ Mã Lai" nguy cơ bị xử thua trận nữa

⚖️ LĐBĐ Nepal khiếu nại Malaysia

Theo nguồn tin từ The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại LĐBĐ Malaysia sau khi Hector Hevel, một trong những cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal ở trận ra quân bảng F vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, bị FIFA tuyên bố không đủ điều kiện thi đấu. Bên cạnh đó, tổ chức này còn yêu cầu hủy kết quả trận đấu.

Thời gian qua, bóng đá châu Á trải qua phen rúng động khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sai phạm trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Nhóm cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Liên đoàn Bóng đá Nepal khiếu nại Malaysia

7 cầu thủ bị nêu tên từng thi đấu trong 2 trận thắng của Malaysia trước ĐT Nepal (2-0) và ĐT Việt Nam (4-0). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) và các cầu thủ đều bị cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

🕒 Chờ điểm số đầu tiên cho Nepal

Hiện tại, FAM cho biết sẽ kháng cáo án phạt từ FIFA, dù vậy cơ quan quyền lực tối cao của bóng đá thế giới cũng tuyên bố rất tự tin vào phán quyết của mình, vì vậy vẫn chưa rõ FAM sẽ đưa ra bằng chứng gì trong quá trình kháng cáo. Các nguồn tin thân cận với FIFA hé lộ, đơn kháng cáo sẽ tập trung vào việc giảm nhẹ hình phạt hơn là lật ngược quyết định.

Về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan này sẽ đợi cho đến khi FIFA giải quyết xong vụ việc mới nhờ cậy Ủy ban kỷ luật của riêng mình để đưa ra phán quyết cuối cùng. AFC vốn điều hành Asian Cup và nếu Malaysia bị xác nhận có tội, kết quả các trận đấu của họ sẽ bị hủy, hoặc họ sẽ bị xử thua Việt Nam và Nepal 0-3, đồng thời mất luôn ngôi đầu bảng F. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển nước này có thể bị loại sớm khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Ở bảng F vòng loại Asian Cup, ĐT Nepal vẫn chưa có điểm nào sau 3 trận thua Malaysia (0-2), Lào (1-2) và Việt Nam (1-3). Việc được xử thắng Malaysia sẽ giúp họ giành điểm số cũng như chiến thắng đầu tay. Vào 19h30 ngày 14/10, Nepal sẽ đối đầu ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất.

🧾 Cầu thủ bị Nepal chỉ đích danh là ai?

Trong bản cáo dài 19 trang, FIFA cho biết sau quá trình điều tra và thẩm định hồ sơ, FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025 về hành vi nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

Đáng chú ý, tất cả các khai sinh bản gốc của ông/bà 7 cầu thủ trên đều có nơi sinh thật ở nước ngoài (Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan). Nhưng trong hồ sơ nhập tịch, FAM đã đổi nơi sinh trong tờ khai sinh (bản sao) của họ sang quê quán ở Malaysia.

Ông của tiền vệ Hector Hevel bị phát hiện mang quốc tịch Hà Lan

Hector Hevel, cái tên được Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) chỉ đích danh, đang khoác áo Johor Darul Ta'zim ở giải VĐQG Malaysia. Tiền vệ này sinh ra tại Hà Lan và trong hồ sơ nhập tịch có ghi ông của Hevel sinh tại Khu định cư eo biển Malacca của Malaysia. Tuy nhiên FIFA đã phát hiện rằng ông Hendrik Jan Hevel sinh ra tại The Hague, Hà Lan chứ không hề tới từ Malaysia.

Thông tin này đang gây nhiều sự chê cười không chỉ ở Malaysia, mà còn cả ở Indonesia do ĐT Indonesia có khá nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Một bài báo trên tờ Bola của nước này tiết lộ điều đó, thông qua các thông tin mà dân mạng Indonesia tìm hiểu. Thậm chí dân mạng Indonesia còn có hẳn hình ảnh giấy khai sinh của ông Hendrick Jan Hevel.