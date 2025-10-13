Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

ĐT Nepal đệ đơn khiếu nại Malaysia, "Hổ Mã Lai" nguy cơ bị xử thua trận nữa

Sự kiện: Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liên đoàn Bóng đá Nepal có động thái cứng rắn dành cho Malaysia trước thềm cuộc tái ngộ ĐT Việt Nam (19h30, 14/10).

⚖️ LĐBĐ Nepal khiếu nại Malaysia

Theo nguồn tin từ The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại LĐBĐ Malaysia sau khi Hector Hevel, một trong những cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal ở trận ra quân bảng F vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, bị FIFA tuyên bố không đủ điều kiện thi đấu. Bên cạnh đó, tổ chức này còn yêu cầu hủy kết quả trận đấu.

Thời gian qua, bóng đá châu Á trải qua phen rúng động khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sai phạm trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Nhóm cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Liên đoàn Bóng đá Nepal khiếu nại Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Nepal khiếu nại Malaysia

7 cầu thủ bị nêu tên từng thi đấu trong 2 trận thắng của Malaysia trước ĐT Nepal (2-0) và ĐT Việt Nam (4-0). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) và các cầu thủ đều bị cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng. 

🕒 Chờ điểm số đầu tiên cho Nepal

Hiện tại, FAM cho biết sẽ kháng cáo án phạt từ FIFA, dù vậy cơ quan quyền lực tối cao của bóng đá thế giới cũng tuyên bố rất tự tin vào phán quyết của mình, vì vậy vẫn chưa rõ FAM sẽ đưa ra bằng chứng gì trong quá trình kháng cáo. Các nguồn tin thân cận với FIFA hé lộ, đơn kháng cáo sẽ tập trung vào việc giảm nhẹ hình phạt hơn là lật ngược quyết định.

Về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan này sẽ đợi cho đến khi FIFA giải quyết xong vụ việc mới nhờ cậy Ủy ban kỷ luật của riêng mình để đưa ra phán quyết cuối cùng. AFC vốn điều hành Asian Cup và nếu Malaysia bị xác nhận có tội, kết quả các trận đấu của họ sẽ bị hủy, hoặc họ sẽ bị xử thua Việt Nam và Nepal 0-3, đồng thời mất luôn ngôi đầu bảng F. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển nước này có thể bị loại sớm khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Ở bảng F vòng loại Asian Cup, ĐT Nepal vẫn chưa có điểm nào sau 3 trận thua Malaysia (0-2), Lào (1-2) và Việt Nam (1-3). Việc được xử thắng Malaysia sẽ giúp họ giành điểm số cũng như chiến thắng đầu tay. Vào 19h30 ngày 14/10, Nepal sẽ đối đầu ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất.

🧾 Cầu thủ bị Nepal chỉ đích danh là ai?

Trong bản cáo dài 19 trang, FIFA cho biết sau quá trình điều tra và thẩm định hồ sơ, FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025 về hành vi nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

Đáng chú ý, tất cả các khai sinh bản gốc của ông/bà 7 cầu thủ trên đều có nơi sinh thật ở nước ngoài (Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan). Nhưng trong hồ sơ nhập tịch, FAM đã đổi nơi sinh trong tờ khai sinh (bản sao) của họ sang quê quán ở Malaysia. 

Ông của tiền vệ Hector Hevel bị phát hiện mang quốc tịch Hà Lan

Ông của tiền vệ Hector Hevel bị phát hiện mang quốc tịch Hà Lan

Hector Hevel, cái tên được Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) chỉ đích danh, đang khoác áo Johor Darul Ta'zim ở giải VĐQG Malaysia. Tiền vệ này sinh ra tại Hà Lan và trong hồ sơ nhập tịch có ghi ông của Hevel sinh tại Khu định cư eo biển Malacca của Malaysia. Tuy nhiên FIFA đã phát hiện rằng ông Hendrik Jan Hevel sinh ra tại The Hague, Hà Lan chứ không hề tới từ Malaysia.

Thông tin này đang gây nhiều sự chê cười không chỉ ở Malaysia, mà còn cả ở Indonesia do ĐT Indonesia có khá nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Một bài báo trên tờ Bola của nước này tiết lộ điều đó, thông qua các thông tin mà dân mạng Indonesia tìm hiểu. Thậm chí dân mạng Indonesia còn có hẳn hình ảnh giấy khai sinh của ông Hendrick Jan Hevel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2025 21:39 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Asian Cup 2027
Xem thêm
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN