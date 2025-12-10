Tin mới nhất bóng đá sáng 10/12: Real mơ vận may từ "vua áo đen" ở đại chiến với Man City

Real Madrid mơ vận may từ "vua áo đen" ở đại chiến với Man City

UEFA vừa chọn trọng tài Clement Turpin cầm còi trận đấu giữa Real Madrid và Man City ở lượt trận thứ 6 Champions League vào 3h rạng sáng ngày 11/12 (giờ Hà Nội). Trong 9 trận mà trọng tài người Pháp cầm còi trước đó, Real bất bại với 8 chiến thắng và 1 trận hòa. Đây rõ ràng là tin mừng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong bối cảnh thầy trò Xabi Alonso đang chịu sức ép nặng nề.

Trọng tài Turpin cầm còi ở đại chiến Real Madrid - Man City

Man City lên kế hoạch chiêu mộ Livramento

Man City đang chuẩn bị tăng tốc trong thương vụ Tino Livramento của Newcastle, theo nguồn tin từ Daily Mail. HLV Pep Guardiola được cho là rất ưa thích sự đa năng của hậu vệ 23 tuổi, xem anh là mẫu hậu vệ hiện đại có thể chơi lệch vào trung lộ khi kiểm soát bóng.

Man City được cho là đang cân nhắc đưa ra đề nghị vượt mốc 65 triệu bảng, thậm chí thương vụ có thể được kích cầu bằng việc đưa thủ môn James Trafford vào như một phần trao đổi tiềm năng.

Barca gặp khó trong thương vụ Schlotterbeck

Nỗ lực chiêu mộ trung vệ Nico Schlotterbeck của Barcelona được cho là đang gặp trở ngại, khi tuyển thủ Đức có xu hướng ưu tiên chuyển tới Real Madrid hoặc Bayern Munich trong tương lai. Bên cạnh đó, những nghi ngại nội bộ trong ban lãnh đạo Barca cũng khiến họ chần chừ chưa phê duyệt động thái tiếp cận chính thức, dù HLV Hansi Flick có mối liên hệ rất mật thiết với ngôi sao thuộc biên chế Borussia Dortmund.

Cựu HLV Ngoại hạng Anh từ chức tại CLB Hàn Quốc

Gustavo Poyet - HLV từng làm việc tại giải Ngoại hạng Anh, đã quyết định rời ghế HLV trưởng CLB Jeonbuk Hyundai Motors chỉ vài ngày sau khi trợ lý của ông bị sa thải vì bê bối phân biệt chủng tộc. Poyet – người vừa dẫn dắt Jeonbuk giành cú đúp K League 1 và Korea Cup mùa này – đã thông báo với CLB về mong muốn chấm dứt hợp đồng. Trước đó, trợ lý Mauricio Taricco phải nhận án phạt nặng vì hành vi được ban tổ chức giải đấu xác định là cử chỉ mang tính phân biệt chủng tộc với trọng tài Kim Woo Seong.

Man Utd, Real và Arsenal theo dõi sát sao Bouaddi

Theo Footmercato, 3 ông lớn châu Âu gồm Real Madrid, Arsenal và Manchester United đều đã bắt đầu theo dõi sự phát triển của tiền vệ Ayyoub Bouaddi thuộc biên chế Lille. Tài năng 18 tuổi vừa ký hợp đồng mới với đội bóng Pháp, nhưng động thái đó không khiến các “ông lớn” chùn bước. Dù Bouaddi đã gia hạn, Lille được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị nếu nhận được lời hỏi mua vào khoảng 60 triệu euro.