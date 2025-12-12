Tin mới nhất bóng đá sáng 12/12: Real Madrid phán quyết tương lai HLV Alonso

Real Madrid phán quyết tương lai HLV Alonso

Theo nhà báo Jose Luis Sanchez trên kênh El Chiringuito TV, Real Madrid đã quyết định trao cho HLV Xabi Alonso thêm cơ hội để cứu vãn tình hình. “Kền kền trắng” sẽ làm khách trên sân của Deportivo Alaves ở La Liga vào ngày 15/12, với nhiệm vụ chặn đứng chuỗi sa sút hiện tại. Nếu Real Madrid không thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu tới, HLV Alonso sẽ bị sa thải.

Cơ hội cuối cùng cho Alonso

Một số cầu thủ Real Madrid đã lên tiếng ủng hộ ông sau trận thua Man City ngay tại Bernabeu ở Champions League vừa qua, nhưng nếu tình hình trên sân không cải thiện, “chiếc ghế” của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ treo lơ lửng trên sợi chỉ.

Huyền thoại Juventus khuyên các cầu thủ trẻ noi gương Ronaldo thay vì Messi

Huyền thoại Juventus, Claudio Marchisio, đã giải thích lý do vì sao anh luôn khuyên các cầu thủ trẻ nên noi theo “tấm gương” của Cristiano Ronaldo thay vì Lionel Messi.

Chia sẻ với Gazzetta dello Sport, cựu tuyển thủ Italia nói: “Hãy noi theo tấm gương của Ronaldo. Nếu cần tìm một hình mẫu để trở thành nhà vô địch lớn, hãy học theo anh ấy chứ không phải Messi. Tại sao? Ronaldo vốn đã là một ngôi sao, nhưng anh ấy còn phải tự hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Anh ấy làm việc vô cùng chăm chỉ để đạt được vị trí hiện tại, trong khi Messi là một tài năng được Chúa ban cho, hầu như chẳng cần phải tập nhiều”.

MU đón tin vui từ Sesko

Sau một tháng ngồi ngoài, Benjamin Sesko được cho là đang tiến gần hơn đến ngày trở lại sớm hơn dự kiến, dựa trên những phát biểu mới đây của người đại diện Elvis Basanovic. Trên truyền hình Slovenia, trích dẫn qua Global Game Media, Basanovic cho biết: “Sesko đang cảm thấy rất tốt. Quá trình hồi phục của cậu ấy đang diễn ra đúng kế hoạch.

Rất khó nói chính xác khi nào cậu ấy sẽ trở lại. Điều đó phụ thuộc vào đội ngũ y tế và HLV, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy cậu ấy trên sân. Có thể còn sớm hơn dự kiến”.

Tuy nhiên, việc Sesko vắng mặt trong buổi tập hôm 11/12 cho thấy anh chưa thể sẵn sàng tái xuất trước Bournemouth vào ngày 16/12 tới.

Jamie Vardy đi vào lịch sử Serie A

Jamie Vardy đã được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11” của Serie A, giải thưởng dựa trên bình chọn của người hâm mộ kết hợp với “dữ liệu thống kê cá nhân”. Anh trở thành đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành giải thưởng này tại hạng đấu cao nhất Italia. Dù được trao giải, Vardy chỉ ghi đúng 1 bàn trong tháng 11, pha lập công ở trận Cremonese thua Juventus 1-2, và đội bóng cũng để thua cả 3 trận anh góp mặt.

Tuy nhiên, ngày 1/12, tiền đạo 38 tuổi đã lập cú đúp giúp Cremonese thắng Bologna 3-1 và kể từ đó góp công đưa đội bóng chủ sân Giovanni Zini leo lên nửa trên bảng xếp hạng với chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp, lần đầu tiên ở mùa giải này.

Eric Garcia động viên Araujo

Hậu vệ Eric Garcia của Barcelona đã gửi thông điệp ủng hộ Ronald Araujo sau khi trung vệ người Uruguay xin nghỉ phép để lấy lại tinh thần. Phát biểu trước truyền thông, Garcia nói: “Chúng tôi nhớ cậu ấy, cả trong tư cách một cầu thủ lẫn một con người. Araujo là người được mọi người yêu quý. Chúng tôi đang chờ cậu ấy trở lại với vòng tay rộng mở”.

Garcia nhấn mạnh thêm: “Về vấn đề sức khỏe, mỗi người đều có quyền tự quyết định. Tôi mong Araujo kiên nhẫn và có thể trở lại sớm nhất có thể. Araujo là cầu thủ rất quan trọng và chúng tôi thực sự nhớ cậu ấy”.