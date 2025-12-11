Tin mới nhất bóng đá sáng 11/12: Roma đàm phán với Man Utd về Zirkzee

🔴 Roma đàm phán với Man Utd về Zirkzee

Truyền thông Ý cho biết AS Roma đã chính thức mở đàm phán với Manchester United nhằm chiêu mộ Joshua Zirkzee ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng áo bã trầu đang tìm kiếm một sự bổ sung trên hàng công sau khi hiệu suất ghi bàn của họ không như kỳ vọng.

Zirkzee (áo đỏ) có thể rời MU trong tháng 1

Kế hoạch chiêu mộ Zirkzee xuất hiện trong bối cảnh Roma dự định chấm dứt sớm hợp đồng mượn Evan Ferguson. Tiền đạo trẻ người Ireland chỉ ghi được đúng 1 bàn sau 14 trận kể từ khi gia nhập Roma từ Brighton vào mùa hè, con số khiến ban lãnh đạo không thể kiên nhẫn thêm.

Kane chốt về điều khoản giải phóng 65 triệu euro

Harry Kane đã đưa ra quyết định về tương lai của mình tại Bayern Munich, trong bối cảnh liên tục xuất hiện tin đồn anh có thể chuyển đến Barcelona hoặc trở lại Premier League. Đội trưởng tuyển Anh đã phá “dớp trắng tay” ở mùa trước và hiện đang đứng trước cơ hội bổ sung thêm danh hiệu, khi “Hùm xám” đang thăng hoa ở cả Bundesliga lẫn Champions League.

Hợp đồng của Harry Kane với Bayern Munich được cho là có chứa điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu euro, nhưng đi kèm những điều kiện vô cùng chặt chẽ. Theo đó, cựu tiền đạo Tottenham chỉ có thể kích hoạt điều khoản này nếu thông báo cho đội bóng Đức trước hạn chót tháng 1/2026.

Theo tờ Bild, Harry Kane sẽ không kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu euro mà thay vào đó muốn gia hạn hợp đồng với Bayern Munich.

AC Milan nhắm thủ môn Alisson của Liverpool

Ban lãnh đạo AC Milan đã xác định thủ môn Alisson Becker của Liverpool là mục tiêu số một để thay thế Mike Maignan, người nhiều khả năng sẽ rời San Siro. Đội bóng áo đỏ-đen thành Milan được cho là đang chuẩn bị một thương vụ “bom tấn” nhằm đưa ngôi sao người Brazil về Serie A. Trong khi đó, Chelsea tăng tốc theo đuổi Maignan và tương lai dài hạn của thủ môn người Pháp tại Milan ngày càng trở nên bất ổn.

Neymar muốn trở lại châu Âu thi đấu để có suất dự World Cup 2026

Theo thông tin từ AS, Neymar có thể cân nhắc trở lại châu Âu hoặc sang MLS nếu không tiếp tục ở lại Brazil. Do liên tục gặp chấn thương, ngôi sao 33 tuổi chỉ ra sân 19 trong tổng số 38 vòng đấu của Brasileirao mùa này, ghi 8 bàn và góp phần giúp đội bóng trụ hạng thành công. Bản thân Neymar muốn trở lại châu Âu, có suất ra sân thi đấu thường xuyên để gây ấn tượng với HLV tuyển Brazil - ông Carlo Ancelotti. Bản thân Neymar khao khát được dự vòng chung kết World Cup 2026 cùng "Selecao".

Inter Miami hành động để giữ chân Suarez

Inter Miami đã gửi đề xuất gia hạn hợp đồng nhằm giữ chân tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez, theo nguồn tin từ AS. Đội bóng MLS rất muốn giữ chân chân sút 38 tuổi thêm một mùa nữa sau những đóng góp mạnh mẽ của anh tại Florida.

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Suarez chấp nhận mức lương thấp hơn, khi Inter Miami đang cố gắng xây dựng một cấu trúc hợp đồng phù hợp với giới hạn tài chính của CLB.

Trong khi đó, Nacional đang theo dõi sát diễn biến, với hy vọng đưa Suarez trở về quê nhà cho lần thứ ba trong sự nghiệp. Đội bóng Uruguay rất muốn thấy anh kết thúc sự nghiệp tại nơi anh từng bắt đầu tỏa sáng từ năm 2005.