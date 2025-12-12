Cô cử nhân "đóng thế" hoàn hảo Nguyễn Thị Oanh, giật HCV như mơ ở SEA Games

Áp lực phải thay thế một tượng đài như Nguyễn Thị Oanh tưởng chừng là gánh nặng không thể vượt qua, nhưng Bùi Thị Ngân, cô gái IT (công nghệ thông tin) 24 tuổi đến từ Ninh Bình đã biến cơ hội thành khoảnh khắc vàng, giành HCV 1.500m nữ SEA Games 33 theo cách áp đảo và đầy bản lĩnh.

Cử nhân ngành công nghệ thông tin (IT), Bùi Thị Ngân giành HCV SEA Games đầu tiên, nội dung 1.500m nữ

Từ “kép phụ” lặng lẽ đến ngôi sao của đường chạy

Hai năm trước ở SEA Games 32, Bùi Thị Ngân chỉ về nhì sau Nguyễn Thị Oanh, người đã viết nên kỳ tích 4 HCV, trong đó có màn chạy hai nội dung trong 30 phút khiến cả Đông Nam Á thán phục. Ngân khi ấy gần như “vô hình” dưới cái bóng quá lớn của đàn chị.

Ở SEA Games 33, khi Nguyễn Thị Oanh không thi đấu nội dung sở trường, cơ hội được trao lại cho Ngân. Và cô đã nắm trọn.

Trong buổi chiều 11/12 tại Bangkok, Ngân dẫn đầu toàn bộ cuộc đua, tách top cùng đồng đội Nguyễn Khánh Linh và bỏ xa các đối thủ đến gần 30 mét ở 400m cuối. Cô cán đích đầu tiên với 4 phút 27 giây 34, thành tích mang về HCV và đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp.

“Khi phải thay thế chị Oanh, áp lực rất lớn. Nếu không cố giữ bình tĩnh chắc em khóc mất”, Ngân chia sẻ đầy xúc động sau khi giành HCV.

“Con nhà người ta” của điền kinh Việt Nam

Không chỉ chạy giỏi, Bùi Thị Ngân còn là mẫu vận động viên hiếm gặp, vừa học giỏi, vừa kiên trì theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Từng là học sinh giỏi tại THPT, cô không chọn ngành thể thao mà theo học ngành công nghệ thông tin tại Đại học Mở Hà Nội. Không có ưu tiên nào dành cho VĐV, Ngân phải tự cân bằng giữa bài giảng lập trình và những buổi tập nặng về sức bền.

Chấn thương dai dẳng bám theo, thời gian luyện tập bị hạn chế, nhưng đam mê không cho phép cô dừng lại. Thành quả là hàng loạt thành tích quốc tế, HCV giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2024, vô địch Hong Kong Athletics Championship 2025… và bây giờ là HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Giờ đây, cô đã có tấm bằng cử nhân IT trong tay và trên đường chạy, Ngân đang nói với tất cả rằng sự nghiệp thể thao của cô mới chỉ bắt đầu.

Bộ đôi Bùi Khánh Linh (bên trái, HCB) và Bùi Thị Ngân (bên phải, HCV) hỗ trợ nhau giành 2 huy chương cao nhất nội dung 1.500m nữ

Hành trình của người kế thừa xứng đáng

Chiến thắng của Bùi Thị Ngân giúp điền kinh Việt Nam bảo vệ vị thế ở cự ly 1.500m nữ, và gửi đi một thông điệp quan trọng, khi Nguyễn Thị Oanh vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp, thì Việt Nam đã có một người kế nhiệm đủ bản lĩnh, đủ tài năng và đủ ý chí.

SEA Games 33 chưa khép lại, và Ngân vẫn còn nội dung 800m, nơi cô đang nuôi mơ về cú đúp vàng.

“Em quá hạnh phúc. Đây là HCV đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải cuối cùng”, Ngân nói với nụ cười rạng rỡ trên bục nhận huy chương.

Ở tuổi 24, với nghị lực đặc biệt và một hành trình đẹp như một cuốn phim, Bùi Thị Ngân đang viết nên chương mới cho điền kinh Việt Nam, nơi một cô gái IT bình dị trở thành ngôi sao sáng của SEA Games.