Tin mới nhất bóng đá sáng 7/12: Dalot chọn Mainoo làm đội trưởng tương lai của MU

Inter Milan vs Como 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Logo Como - COM Como
0
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt 07/12/25 - Trực tiếp
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
2
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Leeds United vs Liverpool 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Real Betis vs Barcelona 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
3
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Diogo Dalot tin rằng Kobbie Mainoo làm đội trưởng của Man United trong tương lai.

Dalot chọn Mainoo làm đội trưởng tương lai của MU

Kobbie Mainoo đang trải qua những ngày tháng không hề dễ chịu tại Man United khi thường xuyên không được thi đấu. Mặc dù vậy, Diogo Dalot vẫn tin tưởng tiền vệ người Anh sẽ trở thành đội trưởng trong tương lai của Man United. Hậu vệ người Bồ Đào Nha trả lời không hề do dự về vấn đề này khi tham dự buổi phỏng vấn mới đây.

Dalot chọn Mainoo làm đội trưởng tương lai của MU

Dalot chọn Mainoo làm đội trưởng tương lai của MU

Thắng Arsenal, Aston Villa có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp

Sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal ở vòng 15 Ngoại hạng Anh, Aston Villa nối dài chuỗi trận thắng tính trên mọi đấu trường lên con số 7 trong đó có 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Họ là đội Ngoại hạng Anh duy nhất thắng 5 trận liên tiếp trong thời gian vừa qua và chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal đúng 3 điểm.

Alonso tự tin đối mặt với áp lực

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Xabi Alonso thể hiện sự tự tin khi nói về áp lực trên cương vị "thuyền trưởng" của Real Madrid. "Tôi hiểu rõ những yêu cầu của CLB và đủ bình tĩnh để hiểu điều gì quan trọng hơn cả trong thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Tôi muốn tập trung vào những giá trị cốt lõi, thiết lập những tiêu chuẩn cần thiết, biết tự phê bình, nhưng không quá khắt khe".

Maresca vui vì Cole Palmer trở lại

Trả lời phỏng vấn về việc Cole Palmer trở lại đội hình chính của Chelsea, HLV Enzo Maresca không giấu nổi sự vui mừng. "Tất nhiên, đó là cảm giác rất tuyệt vời. Cole Palmer là nhân tố chính của đội và tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Chelsea sẽ chơi tốt hơn khi Cole Palmer trở lại. Hiện tại, cậu ấy chỉ cần cải thiện thể lực và tôi rất vui vì điều đó".

Ồn ào về chuyện Neuer trở lại tuyển Đức

Trong buổi chia sẻ mới đây, chuyên gia bóng đá Đức Armin Veh vừa lên tiếng về câu chuyện Neuer trở lại ĐT Đức tại World Cup 2026. "Tôi cũng không hiểu vì sao chuyện này trở nên ồn ào. Chính Neuer là người tuyên bố từ giã ĐTQG. Nếu cậu ấy muốn trở lại, Neuer cần phải lên tiếng chứ không phải bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, Neuer chưa làm điều đó".

Theo Nhật Anh

06/12/2025 23:05 PM (GMT+7)
