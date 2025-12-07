Tin mới nhất bóng đá sáng 7/12: Dalot chọn Mainoo làm đội trưởng tương lai của MU

Dalot chọn Mainoo làm đội trưởng tương lai của MU

Kobbie Mainoo đang trải qua những ngày tháng không hề dễ chịu tại Man United khi thường xuyên không được thi đấu. Mặc dù vậy, Diogo Dalot vẫn tin tưởng tiền vệ người Anh sẽ trở thành đội trưởng trong tương lai của Man United. Hậu vệ người Bồ Đào Nha trả lời không hề do dự về vấn đề này khi tham dự buổi phỏng vấn mới đây.

Thắng Arsenal, Aston Villa có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp

Sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal ở vòng 15 Ngoại hạng Anh, Aston Villa nối dài chuỗi trận thắng tính trên mọi đấu trường lên con số 7 trong đó có 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Họ là đội Ngoại hạng Anh duy nhất thắng 5 trận liên tiếp trong thời gian vừa qua và chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal đúng 3 điểm.

Alonso tự tin đối mặt với áp lực

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Xabi Alonso thể hiện sự tự tin khi nói về áp lực trên cương vị "thuyền trưởng" của Real Madrid. "Tôi hiểu rõ những yêu cầu của CLB và đủ bình tĩnh để hiểu điều gì quan trọng hơn cả trong thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Tôi muốn tập trung vào những giá trị cốt lõi, thiết lập những tiêu chuẩn cần thiết, biết tự phê bình, nhưng không quá khắt khe".

Maresca vui vì Cole Palmer trở lại

Trả lời phỏng vấn về việc Cole Palmer trở lại đội hình chính của Chelsea, HLV Enzo Maresca không giấu nổi sự vui mừng. "Tất nhiên, đó là cảm giác rất tuyệt vời. Cole Palmer là nhân tố chính của đội và tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Chelsea sẽ chơi tốt hơn khi Cole Palmer trở lại. Hiện tại, cậu ấy chỉ cần cải thiện thể lực và tôi rất vui vì điều đó".

Ồn ào về chuyện Neuer trở lại tuyển Đức

Trong buổi chia sẻ mới đây, chuyên gia bóng đá Đức Armin Veh vừa lên tiếng về câu chuyện Neuer trở lại ĐT Đức tại World Cup 2026. "Tôi cũng không hiểu vì sao chuyện này trở nên ồn ào. Chính Neuer là người tuyên bố từ giã ĐTQG. Nếu cậu ấy muốn trở lại, Neuer cần phải lên tiếng chứ không phải bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, Neuer chưa làm điều đó".