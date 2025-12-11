Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

(16h, 11/12, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33) U22 Việt Nam phải thắng để cầm chắc vé vào vòng bán kết.

SEA Games | 16h, 11/12 | Rajamangala

U22 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games) - 1
U22 Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games) - 1
Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Văn Khang, Quốc Cường, Thái Sơn, Anh Quân, Quốc Việt, Đình Bắc, Viktor Lê
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games) - 1
Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Moses Raj

Mục tiêu phải thắng

U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể định đoạt vé đi tiếp ở trận đấu này. 2 đội đều đã có 3 điểm và U22 Malaysia có nhiều lợi thế hơn khi đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn đoàn quân HLV Kim Sang Sik (+3 so với +1). Điều này đồng nghĩa U22 Malaysia chỉ cần hòa là đủ điều kiện đoạt vé trực tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B. 

Kết quả kể trên cũng đảm bảo cho U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Lý do bởi ở bảng A và bảng C, các đội nhì bảng chỉ có được tối đa 3 điểm. 

Xáo trộn lực lượng của U22 Malaysia

Trước giờ bóng lăn, U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình. "Hổ Malay" sẽ không có sự phục vụ của Haqimi Rosli vì tiền đạo này về quê chịu tang bố, trong khi tiền vệ phòng ngự Haziq Abba bị chấn thương gân kheo.. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi các trụ cột là trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

11/12/2025 10:32 AM (GMT+7)
