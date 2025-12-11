Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games)

SEA Games | 16h, 11/12 | Rajamangala U22 Việt Nam 0 - 0 U22 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia U22 Malaysia Điểm Trung Kiên Nhật Minh Hiểu Minh Tuấn Phong Văn Khang Quốc Cường Thái Sơn Anh Quân Quốc Việt Đình Bắc Viktor Lê Điểm Sharani Zuhilmi Aysat Hadi Aiman Hakimi Ahmad Alis Aeshad Shafizan Sahal Kahimi Hamimi Azim Harry Danish El Basheer Ahmad Haziq Moses Raj Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Việt Nam U22 Việt Nam U22 Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Văn Khang, Quốc Cường, Thái Sơn, Anh Quân, Quốc Việt, Đình Bắc, Viktor Lê Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Moses Raj

Mục tiêu phải thắng

U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể định đoạt vé đi tiếp ở trận đấu này. 2 đội đều đã có 3 điểm và U22 Malaysia có nhiều lợi thế hơn khi đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn đoàn quân HLV Kim Sang Sik (+3 so với +1). Điều này đồng nghĩa U22 Malaysia chỉ cần hòa là đủ điều kiện đoạt vé trực tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Kết quả kể trên cũng đảm bảo cho U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Lý do bởi ở bảng A và bảng C, các đội nhì bảng chỉ có được tối đa 3 điểm.

Xáo trộn lực lượng của U22 Malaysia

Trước giờ bóng lăn, U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình. "Hổ Malay" sẽ không có sự phục vụ của Haqimi Rosli vì tiền đạo này về quê chịu tang bố, trong khi tiền vệ phòng ngự Haziq Abba bị chấn thương gân kheo.. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi các trụ cột là trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân.

