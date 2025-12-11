Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Thắng là mục tiêu duy nhất (SEA Games)
(16h, 11/12, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33) U22 Việt Nam phải thắng để cầm chắc vé vào vòng bán kết.
SEA Games | 16h, 11/12 | Rajamangala
Điểm
Trung Kiên
Nhật Minh
Hiểu Minh
Tuấn Phong
Văn Khang
Quốc Cường
Thái Sơn
Anh Quân
Quốc Việt
Đình Bắc
Viktor Lê
Điểm
Sharani Zuhilmi
Aysat Hadi
Aiman Hakimi
Ahmad Alis
Aeshad Shafizan
Sahal Kahimi
Hamimi Azim
Harry Danish
El Basheer
Ahmad Haziq
Moses Raj
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mục tiêu phải thắng
U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể định đoạt vé đi tiếp ở trận đấu này. 2 đội đều đã có 3 điểm và U22 Malaysia có nhiều lợi thế hơn khi đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn đoàn quân HLV Kim Sang Sik (+3 so với +1). Điều này đồng nghĩa U22 Malaysia chỉ cần hòa là đủ điều kiện đoạt vé trực tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B.
Kết quả kể trên cũng đảm bảo cho U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Lý do bởi ở bảng A và bảng C, các đội nhì bảng chỉ có được tối đa 3 điểm.
Xáo trộn lực lượng của U22 Malaysia
Trước giờ bóng lăn, U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình. "Hổ Malay" sẽ không có sự phục vụ của Haqimi Rosli vì tiền đạo này về quê chịu tang bố, trong khi tiền vệ phòng ngự Haziq Abba bị chấn thương gân kheo.. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi các trụ cột là trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân.
