Tin mới nhất bóng đá sáng 8/12: Ban lãnh đạo Liverpool chọn Arne Slot thay vì Salah

Ban lãnh đạo Liverpool chọn Arne Slot thay vì Salah

Theo tin từ Paul Joyce của tờ The Times, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đang hoàn toàn tin tưởng HLV Arne Slot ngay cả khi Mohamed Salah phàn nàn. Ông thầy người Hà Lan được toàn quyền quyết định đội hình ra sân thi đấu của "The Kop". Tuy nhiên, Arne Slot cần phải giúp Liverpool cải thiện phong độ sớm trước khi niềm tin cạn hết.

Ban lãnh đạo Liverpool lựa chọn Salah thay vì Arne Slot

Chelsea lại đón tin dữ từ Delap

Theo TalkSport, Liam Delap sẽ phải ngồi ngoài từ 6 đến 8 tuần sau khi dính chấn thương vai trong trận đấu gặp Bournemouth ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Đây có thể nói là tin cực kỳ không vui cho Enzo Maresca khi mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, Giáng sinh và Năm mới. Đây là lần thứ hai Delap dính chấn thương nặng trong mùa giải này.

AC Milan muốn đổi Nkunku lấy Lewandowski

Theo Calciomercato, AC Milan đang liên hệ với Barcelona về trường hợp của Lewandowski thông qua "siêu cò" Pini Zahavi. Đây là người đại diện của cả Lewandowski và Hansi Flick. Ban lãnh đạo AC Milan tin rằng tiền đạo người Ba Lan sẽ giúp đội bóng cạnh tranh được chức vô địch Serie A mùa này. Bởi vậy, họ sẵn sàng đổi Nkunku lấy Lewandowski dù cầu thủ 37 tuổi chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Barcelona.

Pique chọn ứng viên vô địch Champions League

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Gerard Pique đã đưa ra dự đoán về Champions League mùa này. "Một điều rất rõ ràng là có vài đội bóng đang nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại tại Champions League. Arsenal là ví dụ điển hình, PSG cũng vậy, Real Madrid hay Bayern Munich cũng là ứng viên cho chức vô địch. Hansi Flick đang làm rất tốt cùng Barcelona và đương nhiên, họ là ứng viên mạnh nhất".

Real Madrid muốn giữ chân Rüdiger

Theo Onda Cero, Real Madrid muốn gia hạn hợp đồng với Antonio Rüdiger hơn là để cầu thủ này ra đi. Ban lãnh đạo "Kền kền trắng" tin rằng trung vệ người Đức là lựa chọn không thể tốt hơn ở thời điểm này. Tuy nhiên, đôi bên đang bất đồng trên bàn đàm phán khi Rüdiger muốn bản hợp đồng dài hạn trong khi Real Madrid chỉ muốn gia hạn 1 năm.