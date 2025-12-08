Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Celta de Vigo 08/12/25 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
1
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 8/12: Ban lãnh đạo Liverpool chọn Arne Slot thay vì Salah

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Liverpool lựa chọn ủng hộ HLV Arne Slot thay vì Mohamed Salah.

Ban lãnh đạo Liverpool chọn Arne Slot thay vì Salah

Theo tin từ Paul Joyce của tờ The Times, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đang hoàn toàn tin tưởng HLV Arne Slot ngay cả khi Mohamed Salah phàn nàn. Ông thầy người Hà Lan được toàn quyền quyết định đội hình ra sân thi đấu của "The Kop". Tuy nhiên, Arne Slot cần phải giúp Liverpool cải thiện phong độ sớm trước khi niềm tin cạn hết.

Ban lãnh đạo Liverpool lựa chọn Salah thay vì Arne Slot

Ban lãnh đạo Liverpool lựa chọn Salah thay vì Arne Slot

Chelsea lại đón tin dữ từ Delap

Theo TalkSport, Liam Delap sẽ phải ngồi ngoài từ 6 đến 8 tuần sau khi dính chấn thương vai trong trận đấu gặp Bournemouth ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Đây có thể nói là tin cực kỳ không vui cho Enzo Maresca khi mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, Giáng sinh và Năm mới. Đây là lần thứ hai Delap dính chấn thương nặng trong mùa giải này.

AC Milan muốn đổi Nkunku lấy Lewandowski

Theo Calciomercato, AC Milan đang liên hệ với Barcelona về trường hợp của Lewandowski thông qua "siêu cò" Pini Zahavi. Đây là người đại diện của cả Lewandowski và Hansi Flick. Ban lãnh đạo AC Milan tin rằng tiền đạo người Ba Lan sẽ giúp đội bóng cạnh tranh được chức vô địch Serie A mùa này. Bởi vậy, họ sẵn sàng đổi Nkunku lấy Lewandowski dù cầu thủ 37 tuổi chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Barcelona.

Pique chọn ứng viên vô địch Champions League

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Gerard Pique đã đưa ra dự đoán về Champions League mùa này. "Một điều rất rõ ràng là có vài đội bóng đang nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại tại Champions League. Arsenal là ví dụ điển hình, PSG cũng vậy, Real Madrid hay Bayern Munich cũng là ứng viên cho chức vô địch. Hansi Flick đang làm rất tốt cùng Barcelona và đương nhiên, họ là ứng viên mạnh nhất".

Real Madrid muốn giữ chân Rüdiger

Theo Onda Cero, Real Madrid muốn gia hạn hợp đồng với Antonio Rüdiger hơn là để cầu thủ này ra đi. Ban lãnh đạo "Kền kền trắng" tin rằng trung vệ người Đức là lựa chọn không thể tốt hơn ở thời điểm này. Tuy nhiên, đôi bên đang bất đồng trên bàn đàm phán khi Rüdiger muốn bản hợp đồng dài hạn trong khi Real Madrid chỉ muốn gia hạn 1 năm.

Tin mới nhất bóng đá tối 7/12: Arteta được dự đoán chia tay Arsenal để sang “ông lớn” châu Âu
Tin mới nhất bóng đá tối 7/12: Arteta được dự đoán chia tay Arsenal để sang “ông lớn” châu Âu

HLV Mikel Arteta đứng trước cơ hội hiện thực hóa giấc mơ vô địch Premier League mùa 2025/26 khi Arsenal đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/12/2025 03:41 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN