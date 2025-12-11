Salah gia nhập Rashford, Ozil và hội những SAO gia hạn xong là “trở mặt”

Mohamed Salah mới đây đã trở thành “cừu đen” ở Liverpool sau vụ chỉ trích HLV Arne Slot vì bị đẩy lên ghế dự bị 3 trận liên tiếp. Giữa lúc phong độ Liverpool không tốt, Salah quyết định làm rối bời nội bộ tập thể mặc dù anh lên ghế dự bị là điều được rất nhiều fan ủng hộ do phong độ quá tệ từ đầu mùa giải.

Salah đang "giở quẻ" với Liverpool chỉ nửa năm sau khi gia hạn hợp đồng

Đáng nói là sự sa sút của Salah đã đến từ cuối mùa trước, kể từ tháng 3 hiệu quả thi đấu của Salah tụt giảm rõ rệt nhưng vấn đề chưa nghiêm trọng (hoặc chưa được nhận thức rõ ràng) cho tới mùa này. Liverpool vì sự tôn trọng một huyền thoại vẫn gia hạn và trả lương 400.000 bảng/tuần, Salah đá dở vẫn đều đặn được Slot cho đá chính, và đây là cách anh báo đáp HLV trưởng lẫn CLB.

Salah giờ đã gia nhập câu lạc bộ những ngôi sao ký gia hạn xong là lập tức “hiện nguyên hình”, những cầu thủ đã không còn thi đấu tốt một khi đã an tâm đút túi số tiền lớn. Đây là một nhóm có không ít cầu thủ quen thuộc với khán giả Premier League.

Marcus Rashford & Anthony Martial

Một ví dụ rất gần đây. Đã có thời điểm Rashford ở mùa 2022/23 là cầu thủ có phong độ tốt thuộc hàng top ở châu Âu, và anh đã kết thúc mùa với 30 bàn ở mọi đấu trường để đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa của MU. Nhưng đáng nói là sau khi Rashford ký gia hạn tới 2028, màn đổ đèo bắt đầu: Rashford trở lại với phong độ thất thường, càng về sau càng tệ hơn và đến thời HLV Ruben Amorim là công khai thể hiện sự vô kỷ luật.

Hai tiền đạo học hỏi lẫn nhau về cách moi hợp đồng mới từ MU

Rashford giờ đang phần nào lấy lại phong độ ở Barcelona và có lẽ sẽ không khoác áo MU lần nào nữa. Tốt cho cả hai, bởi MU đã quá mệt mỏi với những cầu thủ như Rashford hay Anthony Martial. Martial đã thất thường từ lúc chuyển tới MU năm 2015, nhưng đến năm 2019 tiền đạo này có sự hồi sinh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và được thưởng bản hợp đồng đến năm 2024.

Đúng như dự đoán của những người hoài nghi, Martial trở lại với phong độ mặc định của mình và 4 mùa giải cuối ở MU không ghi nổi tới 10 bàn mỗi mùa. Bản hợp đồng gia hạn kia rốt cuộc cũng là bản hợp đồng cuối của MU cho Martial, người hiện đã đá 12 trận ở Monterrey (Mexico – CLB mà Sergio Ramos gia nhập gần đây) mà chưa ghi nổi 1 bàn.

Mesut Ozil & Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal có được vị thế như hiện tại là nhờ Mikel Arteta cứng rắn và được ban lãnh đạo chống lưng. Và sự cứng rắn được thể hiện khi Arteta thẳng tay loại bỏ cả Ozil lẫn Aubameyang.

Arteta Loại bỏ Aubameyang và Ozil chỉ trong vòng 2 năm từ khi họ ký gia hạn với CLB

Ozil ký 3 năm rưỡi chỉ 10 ngày sau khi Alexis Sanchez rời Arsenal để sang MU, và bản hợp đồng biến Ozil thành cầu thủ lương cao nhất trong lịch sử Arsenal. Phong độ của Ozil không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn chưa quá sa sút, dù vậy Ozil và Arteta có sự rạn nứt và Arteta quyết định không cho Ozil tiếp tục thi đấu trước khi cắt hợp đồng với cầu thủ người Đức 6 tháng trước khi đáo hạn.

Aubameyang thậm chí còn tệ hơn, tiền đạo người Gabon được thưởng hợp đồng mới sau công lớn trong chức vô địch FA Cup, nhưng mất phong độ và có số lần vi phạm kỷ luật nhiều tới mức Arteta làm hẳn hồ sơ riêng về vấn đề này. Và khác với Ozil, Aubameyang được ban lãnh đạo Arsenal cố che trở, nhưng Arteta vẫn tống tiễn cầu thủ này 18 tháng sớm hơn thời gian hợp đồng hết hạn.

Dele Alli

Jose Mourinho có thể nói quá thẳng, nhưng ông ít khi sai và Dele Alli lười, thiếu quyết tâm xem ra là một trong những nhận xét đúng nhất của Mourinho về các cầu thủ ông từng dẫn dắt. Alli vào năm 2018 có lúc đã được định giá 100 triệu bảng và được xem là siêu sao tương lai của bóng đá Anh, sở hữu đầy đủ những tố chất cần thiết của một cầu thủ tấn công.

Dele Alli

Nhiều người có thể chỉ ra chính xác thời điểm Alli sa sút: Gia hạn 6 năm với Tottenham vào cuối năm 2018. Alli kể từ đó tụt phom đáng kể, và lần cuối cầu thủ này chơi ấn tượng là trong hành trình vào chung kết Champions League 2018/19 của Spurs. 2019 cũng là năm Alli mất vị trí ở ĐT Anh, và sau những năm lang bạt ở Everton, Besiktas rồi Como thì hiện Alli đang thất nghiệp.