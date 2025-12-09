Tin mới nhất bóng đá sáng 9/12: Napoli đề nghị trả 100% lương cho MU để mượn Mainoo

Napoli đề nghị trả 100% lương cho MU để mượn Mainoo

Theo nguồn tin từ tờ Repubblica tại Italia, Napoli đã đề nghị mượn Kobbie Mainoo từ MU tới điều khoản họ sẽ trả đủ 100% tiền lương của tiền vệ này. Napoli muốn bổ sung một cầu thủ có thể hoạt động trong vai trò sáng tạo ở khu vực phía trên hàng tiền vệ, trong bối cảnh Kevin De Bruyne bị chấn thương nghỉ dài hạn.

Kobbie Mainoo

Brazil muốn gặp tuyển Na Uy trước World Cup

Nguồn tin từ Na Uy cho hay liên đoàn bóng đá nước này đã nhận được đề nghị đá giao hữu với ĐT Brazil trước thềm World Cup 2026. Bên cạnh việc chuẩn bị cho giải đấu, Brazil còn xem đây là dịp để lần đầu đánh bại Na Uy, đội tuyển mà Brazil chưa từng thắng nổi (bao gồm trận gặp tại World Cup 1998, cũng là kỳ World Cup gần nhất Na Uy tham dự).

Tin mới về cầu thủ mới bị bắt ở London

1 ngày sau khi có tin một cầu thủ đã bị bắt tại London vì tội đánh người, đã có nhiều người đồn rằng đó là Daniel Munoz của Crystal Palace do anh vắng mặt trong trận gặp Fulham và đang ở tuổi 29, cũng là số tuổi được các báo đăng về nghi phạm. Nhưng tờ Telegraph mới đây cho biết cầu thủ bị bắt không phải là một cầu thủ Premier League.

AC Milan có thể bán Gimenez vào tháng 1

Tương lai của Santiago Gimenez ở AC Milan đã trở nên mơ hồ khi có tin anh sẽ bị bán khỏi AC Milan vào tháng 1. Mặc dù từng có thời điểm đạt phong độ rất cao tại Milan khi mới gia nhập, gần đây Gimenez đã ít ra sân do HLV Max Allegri chỉ dùng Rafael Leao cùng Christian Pulisic. Việc Milan bị loại khỏi Coppa Italia càng khiến thời gian ra sân của Gimenez sẽ chỉ càng ít đi.

Frankfurt sa thải bác sỹ của đội vì chữa trị cầu thủ đối phương

Báo chí Đức cho biết CLB Frankfurt đã sa thải Fabian Plachel, bác sỹ của đội, do ông này đã chữa trị cho một cầu thủ đối phương. Tờ Bild cho biết khi Frankfurt đá sân khách gặp Heidenheim đầu tháng 11, ông bác sỹ này đã chữa trị cho Mathias Honsak của Heidenheim nhưng là bên trong khách sạn nơi Frankfurt cư trú và chưa xin phép CLB.