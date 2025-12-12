Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 12/12: Kịch tính bơi, điền kinh, võ thuật

Hai ngày đầu SEA Games 33 khép lại với những gam màu sáng khi thể thao Việt Nam giành HCV ở karate, ju-jitsu, bơi lội, điền kinh và thể dục dụng cụ, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các ngày thi đấu tiếp theo. Bước sang 12/12, lịch thi đấu dày đặc mở ra nhiều hy vọng mới, khi hàng loạt gương mặt quen thuộc như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hưng Nguyên, Đinh Phương Thành hay Huỳnh Thị Mỹ Tiên đồng loạt xuất trận.

Ở bơi lội, tâm điểm là Nguyễn Huy Hoàng cự ly 1500m tự do nam và bộ đôi Hưng Nguyên - Quang Thuấn ở 400m hỗn hợp, cùng nhóm nữ Mỹ Tiên, Khả Nhi tranh chấp các cự ly 100m và 400m tự do, hướng tới cơ hội huy chương. Trong khi đó, điền kinh chờ đợi bất ngờ ở 100m rào nữ với Mỹ Tiên, nhảy cao nam với Vũ Đức Anh, cùng các cự ly 400m và 1500m.

Các môn võ thuật tiếp tục là điểm tựa, với judo, ju-jitsu và karate có nhiều trận chung kết, trong đó các VĐV như Thanh Thủy, Đặng Đình Tùng hay các kumite Việt Nam hướng tới vàng. Thể dục dụng cụ đặt trọng tâm vào Đinh Phương Thành và Quỳnh Nam tranh chấp xà đơn, xà kép, nhảy chống.

Ở các môn đồng đội, futsal nữ, bóng chuyền nữ, baseball5 và cầu mây đều bước vào những trận then chốt, mở ra cơ hội tiến sâu nếu giữ phong độ. Các môn như bắn súng, canoeing, rowing, golf, leo núi và trượt băng cũng mang tới hy vọng tranh huy chương cho thể thao Việt Nam.

Ngày 12/12 hứa hẹn là một chặng đấu căng thẳng, hấp dẫn, nơi các ngôi sao quen thuộc cùng những tài năng trẻ sẽ thi đấu hết mình, quyết giữ vị thế của Việt Nam trên bảng tổng sắp SEA Games 33.