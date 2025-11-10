Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 10/11: Bóng đá Tây Ban Nha bất ngờ có sự cố buồn

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
Trận đấu giữa Ceuta và Almeria ở giải hạng hai Tây Ban Nha đã phải hoãn hiệp hai sau sự cố bất ngờ.

Bóng đá Tây Ban Nha bất ngờ có sự cố buồn

Theo tờ AS, trận đấu giữa Ceuta và Almeria ở giải hạng hai Tây Ban Nha đã xảy ra chuyện buồn. Phút 18, một cổ động viên trung niên bất tỉnh trên khán đài và cần tới sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Trận đấu phải tạm dừng khoảng hơn 10 phút và nạn nhân được đưa tới bệnh viện. Đáng buồn là nạn nhân đã không qua khỏi. Sau khi biết được thông tin ở giữa giờ nghỉ, trọng tài đã quyết định hoãn trận đấu.

Các nhân viên y tế đã có mặt trên khán đài ngay lập tức sau khi sự cố xảy ra

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh bị chất vấn

Trong trận đấu giữa Aston Villa và Bournemouth, Tyler Adams và Adam Smith cùng của Bournemouth đã va chạm mạnh và đều bị đau. Sau khi được chữa trị, cả hai đều được thi đấu tiếp. Quyết định này khiến cho ban tổ chức Ngoại hạng Anh bị rất nhiều người hâm mộ chất vấn bởi Tyler Adams bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng.

De Boer không muốn làm HLV sau trải nghiệm kinh khủng tại Palace

Frank De Boer, người được mệnh danh là "HLV tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh", thừa nhận không muốn theo đuổi sự nghiệp huấn luyện nữa. "Tôi không bao giờ nói không thể nhưng tôi không hứng thú nữa. Tôi không muốn nhớ về những kỷ niệm không vui. Tôi đã làm ông lần thứ ba, làm việc với UEFA và đài truyền hình. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại".

Thomas Tuchel nhận tin không vui

Theo chia sẻ mới nhất từ HLV Oliver Glasner, Marc Guehi đã dính chấn thương nặng sau trận đấu với AZ Alkmaar tại Europa League. Hiện tại, trung vệ người Anh thậm chí đang phải đi bằng nạng. Điều này đồng nghĩa với việc Guehi sẽ lỡ đợt tập trung ĐTQG trong tháng 11 của ĐT Anh. "Tam sư" sẽ gặp Serbia và Albania.

PSG tiếp cận Konate

Theo Foot Mercato, PSG đang tiếp cận với Ibrahima Konate của Liverpool. Hiện tại, trung vệ người Pháp vẫn chưa gia hạn với đội chủ sân Anfield. Ưu tiên của Liverpool vẫn là giữ chân Konate nhưng họ cũng đã chuẩn bị phương án thay thế. HLV Arne Slot đã yêu cầu các tuyển trạch viên theo dõi kỹ Konstantinos Koulierakis, trung vệ người Hy Lạp đang chơi cho Wolfsburg.

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

10/11/2025 01:03 AM (GMT+7)
