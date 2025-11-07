Tin mới nhất bóng đá sáng 7/11: MU cấm cổ động viên 3 năm không được vào Old Trafford

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Stuttgart vs Feyenoord 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
0
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
0
Real Betis vs Olympique Lyonnais 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
2
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
0
Rangers vs Roma 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Rangers - RAN Rangers
0
Logo Roma - ROM Roma
2
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv 07/11/25 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
0
Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 7/11: MU cấm cổ động viên 3 năm không được vào Old Trafford

Manchester United đã ra án phạt cấm một cổ động viên đến sân trong 3 năm sau khi người này đăng tải bình luận mang tính kỳ thị đồng tính về Chelsea trên mạng xã hội.

MU cấm cổ động viên 3 năm không được vào Old Trafford

Manchester United đã ra án phạt cấm một cổ động viên đến sân trong 3 năm sau khi người này đăng tải bình luận mang tính kỳ thị đồng tính về Chelsea trên mạng xã hội.

MU sẽ tiến hành cấm một CĐV không được vào Old Trafford trong 3 năm

MU sẽ tiến hành cấm một CĐV không được vào Old Trafford trong 3 năm

Theo thông báo, CLB khẳng định người hâm mộ này đã vi phạm quy định sân vận động, dẫn đến án treo quyền tham dự các trận đấu của đội bóng trong thời gian dài.

Được biết, cổ động viên nói trên đã gọi CĐV Chelsea là “rent boys” – cụm từ mang tính xúc phạm đã bị Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) xem là tội thù ghét (hate crime).

Ngoài ra, anh ta còn đùa cợt rằng mình suýt bị đuổi khỏi sân trong một trận gần đây sau khi gọi hậu vệ Diogo Dalot bằng lời lẽ xúc phạm liên quan đến xu hướng tính dục.

Động thái mạnh tay này cho thấy Man United đang quyết liệt chống lại mọi hành vi phân biệt đối xử, khẳng định cam kết xây dựng môi trường bóng đá văn minh và tôn trọng.

Huyền thoại Ý Daniele De Rossi dẫn dắt Genoa

CLB Genoa đã chính thức bổ nhiệm Daniele De Rossi làm huấn luyện viên trưởng mới, thay thế Patrick Vieira sau chuỗi khởi đầu đầy khó khăn tại Serie A. Tuy nhiên, cựu đội trưởng huyền thoại của AS Roma và tuyển Ý sẽ không thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong trận đầu tiên gặp Fiorentina (21h ngày 9/11, giờ Hà Nội).

HLV De Rossi tái xuất

HLV De Rossi tái xuất

Nguyên nhân là án treo giò từ trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt Roma – trớ trêu thay cũng chính là trận gặp Genoa – vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, De Rossi sẽ khởi đầu triều đại mới của mình từ khán đài, thay vì khu kỹ thuật, trong ngày ra mắt đội bóng vùng Liguria.

Tiền vệ Tonali hé lộ tương lai khiến fan Newcastle lo lắng

Tiền vệ Sandro Tonali vừa khiến người hâm mộ Newcastle đứng ngồi không yên sau khi thừa nhận anh đang “sống theo từng năm một”, giữa lúc tin đồn trở lại Serie A ngày càng rộ lên.

Tiền vệ người Ý – người được cho là đã kí gia hạn hợp đồng bí mật tới năm 2029 – khẳng định mình “rất hạnh phúc” tại vùng Tyneside, nhưng đồng thời không loại trừ khả năng rời CLB trong tương lai.

Phát biểu của Tonali được xem là tín hiệu đầy ẩn ý về việc anh có thể cân nhắc hành trình mới, bất chấp sự kỳ vọng lớn lao mà Newcastle dành cho bản hợp đồng đắt giá này.

Liverpool và Tottenham cùng “săn” trung vệ trẻ Koulierakis

Hai ông lớn của giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và Tottenham đang dõi theo sát sao trung vệ Konstantinos Koulierakis. Cầu thủ 21 tuổi này là ngôi sao đang lên của CLB Wolfsburg – được xem là một trong những hậu vệ trẻ ấn tượng nhất Bundesliga hiện nay.

Liverpool đang lên kế hoạch cho tương lai sau thời Ibrahima Konate. Trong khi đó, Tottenham muốn tăng chiều sâu cho vị trí trung vệ lệch trái. Bởi vậy, cả hai đội đều chuẩn bị các phương án chuyển nhượng trong bối cảnh nhiều CLB châu Âu cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ người Hy Lạp.

Koulierakis gây ấn tượng mạnh kể từ khi rời PAOK để gia nhập Wolfsburg vào năm 2024, hòa nhập nhanh với môi trường Bundesliga và chứng minh bản thân là một trung vệ thuận chân trái điềm tĩnh, có khả năng chơi trong hệ thống phòng ngự dâng cao – yếu tố được cả Liverpool lẫn Tottenham đánh giá rất cao.

HLV Tata Martino trở lại Atlanta United với bản hợp đồng 2 năm

Cựu thuyền trưởng Barcelona - HLV Gerardo “Tata” Martino chính thức trở lại Atlanta United trên cương vị HLV trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, CLB công bố hôm thứ Năm.

Chiến lược gia 62 tuổi tái ngộ đội bóng nơi ông từng đạt được thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp, khi giúp Atlanta vô địch MLS Cup 2018 và đồng thời được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm.

Sau nhiều mùa giải sa sút kể từ khi Martino rời đội, Atlanta United kỳ vọng vị chiến lược gia người Argentina sẽ khôi phục lại vị thế ứng viên vô địch, đưa đội bóng trở lại thời kỳ đỉnh cao như cách ông đã làm 7 năm trước.

07/11/2025 01:14 AM (GMT+7)
