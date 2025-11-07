Tin mới nhất bóng đá sáng 7/11: MU cấm cổ động viên 3 năm không được vào Old Trafford

MU cấm cổ động viên 3 năm không được vào Old Trafford

Manchester United đã ra án phạt cấm một cổ động viên đến sân trong 3 năm sau khi người này đăng tải bình luận mang tính kỳ thị đồng tính về Chelsea trên mạng xã hội.

Theo thông báo, CLB khẳng định người hâm mộ này đã vi phạm quy định sân vận động, dẫn đến án treo quyền tham dự các trận đấu của đội bóng trong thời gian dài.

Được biết, cổ động viên nói trên đã gọi CĐV Chelsea là “rent boys” – cụm từ mang tính xúc phạm đã bị Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) xem là tội thù ghét (hate crime).

Ngoài ra, anh ta còn đùa cợt rằng mình suýt bị đuổi khỏi sân trong một trận gần đây sau khi gọi hậu vệ Diogo Dalot bằng lời lẽ xúc phạm liên quan đến xu hướng tính dục.

Động thái mạnh tay này cho thấy Man United đang quyết liệt chống lại mọi hành vi phân biệt đối xử, khẳng định cam kết xây dựng môi trường bóng đá văn minh và tôn trọng.

Huyền thoại Ý Daniele De Rossi dẫn dắt Genoa

CLB Genoa đã chính thức bổ nhiệm Daniele De Rossi làm huấn luyện viên trưởng mới, thay thế Patrick Vieira sau chuỗi khởi đầu đầy khó khăn tại Serie A. Tuy nhiên, cựu đội trưởng huyền thoại của AS Roma và tuyển Ý sẽ không thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong trận đầu tiên gặp Fiorentina (21h ngày 9/11, giờ Hà Nội).

HLV De Rossi tái xuất

Nguyên nhân là án treo giò từ trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt Roma – trớ trêu thay cũng chính là trận gặp Genoa – vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, De Rossi sẽ khởi đầu triều đại mới của mình từ khán đài, thay vì khu kỹ thuật, trong ngày ra mắt đội bóng vùng Liguria.

Tiền vệ Tonali hé lộ tương lai khiến fan Newcastle lo lắng

Tiền vệ Sandro Tonali vừa khiến người hâm mộ Newcastle đứng ngồi không yên sau khi thừa nhận anh đang “sống theo từng năm một”, giữa lúc tin đồn trở lại Serie A ngày càng rộ lên.

Tiền vệ người Ý – người được cho là đã kí gia hạn hợp đồng bí mật tới năm 2029 – khẳng định mình “rất hạnh phúc” tại vùng Tyneside, nhưng đồng thời không loại trừ khả năng rời CLB trong tương lai.

Phát biểu của Tonali được xem là tín hiệu đầy ẩn ý về việc anh có thể cân nhắc hành trình mới, bất chấp sự kỳ vọng lớn lao mà Newcastle dành cho bản hợp đồng đắt giá này.

Liverpool và Tottenham cùng “săn” trung vệ trẻ Koulierakis

Hai ông lớn của giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và Tottenham đang dõi theo sát sao trung vệ Konstantinos Koulierakis. Cầu thủ 21 tuổi này là ngôi sao đang lên của CLB Wolfsburg – được xem là một trong những hậu vệ trẻ ấn tượng nhất Bundesliga hiện nay.

Liverpool đang lên kế hoạch cho tương lai sau thời Ibrahima Konate. Trong khi đó, Tottenham muốn tăng chiều sâu cho vị trí trung vệ lệch trái. Bởi vậy, cả hai đội đều chuẩn bị các phương án chuyển nhượng trong bối cảnh nhiều CLB châu Âu cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ người Hy Lạp.

Koulierakis gây ấn tượng mạnh kể từ khi rời PAOK để gia nhập Wolfsburg vào năm 2024, hòa nhập nhanh với môi trường Bundesliga và chứng minh bản thân là một trung vệ thuận chân trái điềm tĩnh, có khả năng chơi trong hệ thống phòng ngự dâng cao – yếu tố được cả Liverpool lẫn Tottenham đánh giá rất cao.

HLV Tata Martino trở lại Atlanta United với bản hợp đồng 2 năm

Cựu thuyền trưởng Barcelona - HLV Gerardo “Tata” Martino chính thức trở lại Atlanta United trên cương vị HLV trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, CLB công bố hôm thứ Năm.

Chiến lược gia 62 tuổi tái ngộ đội bóng nơi ông từng đạt được thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp, khi giúp Atlanta vô địch MLS Cup 2018 và đồng thời được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm.

Sau nhiều mùa giải sa sút kể từ khi Martino rời đội, Atlanta United kỳ vọng vị chiến lược gia người Argentina sẽ khôi phục lại vị thế ứng viên vô địch, đưa đội bóng trở lại thời kỳ đỉnh cao như cách ông đã làm 7 năm trước.