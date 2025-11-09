Tin mới nhất bóng đá sáng 9/11: Alvarez không phủ nhận tin đồn về Barcelona

Alvarez không phủ nhận tin đồn về Barcelona

Julian Alvarez mới đây đã có cuộc phỏng vấn cho tờ L’Equipe (Pháp) và được hỏi về khả năng anh gia nhập Barcelona hoặc PSG trong tương lai. Alvarez đáp: “Thành thực thì tôi không biết. Dư luận ở Tây Ban Nha nói rất nhiều về tôi và Barcelona, nhưng lúc này tôi đang tập trung cho Atletico. Tương lai ra sao tôi sẽ nhìn lại vào cuối mùa giải”.

Julian Alvarez

Lookman xóa Atalanta khỏi mạng xã hội

Sự kiện thường niên mang tên “Lookman dỗi CLB” lại tiếp tục khi mới đây Ademola Lookman đã xóa hết những gì liên quan đến CLB Atalanta trên mạng xã hội, sau vụ tiền đạo này cãi nhau với HLV Ivan Juric sau khi Lookman bị thay ra ở trận thắng Marseille. Mặc dù Juric đã nhấn mạnh mọi chuyện đều ổn trong cuộc họp báo trước vòng đấu của Serie A, Lookman đã bỏ theo dõi Atalanta trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên Lookman gây sự ở CLB, trước đây tiền đạo này đã có hục hặc với HLV cũ Gian Piero Gasperini, và hè này Lookman bỏ đợt tập huấn trước mùa để ép Atalanta bán sang Inter Milan, nhưng chính Inter Milan sau đó rút lui.

Inter Milan quan tâm cả Guehi và Ake

Tin từ báo chí Italia cho hay Inter Milan đang có sự chú ý tới cả trung vệ Nathan Ake lẫn Marc Guehi. Việc Francesco Acerbi, Matteo Darmian và Stefan de Vrij sẽ hết hợp đồng cuối mùa giải này khiến Inter phải lên kế hoạch và họ hy vọng Man City sẽ bán rẻ Ake cũng như Guehi đồng ý chuyển sang Inter dưới dạng tự do. Guehi dù vậy đang chờ cơ hội để sang Liverpool.

Fabregas bảo vệ Morata

HLV Cesc Fabregas mới đây đã lên tiếng bảo vệ Alvaro Morata sau khi tiền đạo này xin được thay ra ở trận hòa 0-0 giữa Como với Cagliari. Morata đã bị đau sau va chạm với Yerry Mina và ra dấu xin thay người. Fabregas nói: “Morata tất nhiên có nhiệm vụ ghi bàn nhưng tiền đạo còn phải làm nhiều việc khác chứ không chỉ ghi bàn. Tôi không chỉ trích cầu thủ của mình vì những điều như thế, chưa kể chúng tôi luôn thiếu một cầu thủ có thể khuấy đảo trong khu cấm địa và Morata luôn mang lại điều đó”.

Cựu sao trẻ Real Madrid được HLV Alonso khích lệ

Jacobo Ramon đã sang Como thi đấu cho HLV Cesc Fabregas nhưng mới đây anh cho biết mình vẫn hy vọng được quay lại khoác áo Real Madrid và đã được HLV Xabi Alonso khích lệ. “HLV Alonso rất quan tâm đến quá trình tiến bộ của tôi và ông ấy nói CLB sẽ luôn theo dõi các cầu thủ trẻ cũ của đội”, cầu thủ 20 tuổi cho biết.