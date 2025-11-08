Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 8/11: Sir Alex, Arteta chúc mừng Pep chạm mốc 1000 trận

HLV Pep Guardiola được đồng nghiệp, đối thủ cũ vinh danh khi chuẩn bị chinh phục cột mốc đáng nhớ.

Sir Alex và Arteta chúc mừng Guardiola chạm mốc 1000 trận

Mới đây, Pep Guardiola đã được Hiệp hội HLV bóng đá Anh (LMA) vinh danh khi chuẩn bị cán mốc 1000 trận đấu trên cương vị HLV ở trận Man City - Liverpool thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ngay sau đó, nhà cầm quân huyền thoại Alex Ferguson cũng gửi lời chúc mừng tới đối thủ cũ:

Guardiola chuẩn bị cán mốc 1000 trận trong sự nghiệp HLV

Guardiola chuẩn bị cán mốc 1000 trận trong sự nghiệp HLV

"Tôi thực sự vui mừng được chào đón anh tham dự Câu lạc bộ 1000 danh giá của LMA Hall of Fame. Đạt được 1000 trận đấu trong bóng đá là cột mốc không thể xem nhẹ, việc tiếp tục giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League hay FA Cup, những giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu là điều tuyệt vời", trích lời Sir Alex trên trang chủ LMA.

Trong khi đó, HLV trưởng Arsenal kiêm trợ lí cũ Mikel Arteta cũng ca ngợi Guardiola: "Đây là thành tựu đáng kinh ngạc. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và tự hào nếu một ngày nào đó có thể đạt được những gì Guardiola đã làm trong sự nghiệp. Ông ấy có lẽ là người quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi, và tôi vô cùng tự hào về ông ấy và những gì ông ấy đã làm".

Harry Kane được ví với Van Persie nếu tới MU

Trả lời phỏng vấn Dream Vegas, cựu hậu vệ MU, Danny Simpson khẳng định Harry Kane có thể cập bến "Quỷ đỏ" nếu đội bóng theo đuổi anh vào năm 2026. Thời gian qua, truyền thông tiết lộ Harry Kane muốn trở lại Ngoại hạng Anh trong tương lai dù đang hạnh phúc ở Bayern Munich.

"Tôi không nghĩ Harry Kane sẽ từ chối MU. Cậu ấy có thể trở lại và phá kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh. Cậu ấy đã giành nhiều danh hiệu cùng Bayern Munich, vì vậy nếu đưa MU trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh, cậu ấy có thể trở thành huyền thoại đội bóng như khi Van Persie đến", Danny Simpson nhận định.

Garnacho bị chê không đủ trình đá cho đội lớn

Trên Adventure Gamers, cựu danh thủ Lee Sharpe cho rằng Alejandro Garnacho không đủ trình độ khoác áo những CLB lớn vì quá trình tiến bộ chậm chạp: "Vấn đề của Garnacho luôn là khả năng ra quyết định ở một phần ba cuối sân. Kỹ năng, tốc độ và khả năng khuấy động sân đấu của cậu ấy không ai sánh bằng, nhưng cậu ấy lại cố gắng dứt điểm khi đáng lẽ phải chuyền bóng và ngược lại.

Cậu ấy khó đạt đến trình độ cần thiết để khoác áo CLB lớn như MU hay Chelsea. Liệu điều đó có được cải thiện theo tuổi tác và kinh nghiệm hay không, tôi không biết. Cậu ấy đã chơi ở Ngoại hạng Anh nhiều năm rồi".

Siêu phẩm của sao Tottenham được so sánh với bàn của Ronaldo

Trên Twitter chính thức của Tottenham, nhân viên truyền thông đã hỏi dàn sao "Gà trống" bàn thắng đẹp nhất mà họ từng chứng kiến. Đáng chú ý, phần lớn cầu thủ bầu chọn siêu phẩm solo của trung vệ Micky Van de Ven trong trận gặp Copenhagen tại Champions League hồi giữa tuần.

Trong khi đó, Richarlison và Joao Palhinha lại đề cập đến bàn thắng theo phong cách "xe đạp chổng ngược" của Cristiano Ronaldo, ghi cho Real Madrid trong trận gặp Juventus vào tháng 4/2018.

Alaba chuẩn bị tái xuất, Real thở phào

Theo AS, David Alaba đã trở lại tập luyện cùng Real Madrid và dự kiến ​​góp mặt trong trận gặp Rayo Vallecano tại La Liga. Hiện tại, Real đang đối diện cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ khi Antonio Rudiger, Dani Carvajal và Aurelien Tchouameni dính chấn thương.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

08/11/2025 05:03 AM (GMT+7)
