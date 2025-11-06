Tin mới nhất bóng đá sáng 6/11: Hakimi nghỉ thi đấu 6 tuần

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Benfica vs Bayer Leverkusen 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Benfica - SLB Benfica
0
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Manchester City vs Borussia Dortmund 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
Inter Milan vs Kairat 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Logo Kairat - KAI Kairat
0
Club Brugge vs Barcelona 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 6/11: Hakimi nghỉ thi đấu 6 tuần

Điểm tin bóng đá




Bản tin bóng đá cập nhật sáng 6/11: Hậu vệ cánh Achraf Hakimi của PSG đã dính chấn thương nặng ở mắt cá chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần.

Hakimi nghỉ thi đấu 6 tuần

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Achraf Hakimi đã dính chấn thương nặng ở mắt cá chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Hậu vệ cánh tuyển Morocco dính chấn thương sau pha vào bóng thô bạo của Luis Diaz ngay trước giờ nghỉ trong trận PSG thua Bayern Munich tại Champions League hôm 5/11.

Hakimi dính chấn thương nặng&nbsp;sau pha vào bóng thô bạo của Luis Diaz

Hakimi dính chấn thương nặng sau pha vào bóng thô bạo của Luis Diaz

Các cuộc kiểm tra y tế cho thấy Hakimi không bị gãy xương và sẽ không cần phẫu thuật. Theo nguồn tin của ESPN, anh sẽ phải cố định chân trong 2 tuần trước khi bắt đầu giai đoạn phục hồi kéo dài ít nhất 4 tuần. Chấn thương này khiến khả năng góp mặt của Hakimi tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), giải đấu mà Morocco là chủ nhà, bị đặt dấu hỏi lớn.

Luis Suarez bị treo giò

Luis Suarez sẽ không thể ra sân trong trận đấu sống còn của Inter Miami với Nashville SC vào cuối tuần này, trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại vòng play-off MLS Cup. Quyết định treo giò được đưa ra sau khi Inter Miami nộp đơn kháng cáo, nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi, đồng nghĩa với việc đội bóng của Lionel Messi sẽ phải thi đấu mà không có trung phong người Uruguay.

Án phạt xuất phát từ một tình huống ngoài tầm quan sát của trọng tài ở phút 71 trong trận thua 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở Game 2. Khi đó, Suarez đã có hành động đá vào người Andy Najar bên phía Nashville. Dù trọng tài không thổi phạt trong tình huống này, Ban kỷ luật của MLS đã vào cuộc và đưa ra án cấm thi đấu 1 trận dành cho cựu tiền đạo Barcelona.

Arsene Wenger chỉ trích Wirtz

Arsene Wenger cho rằng Florian Wirtz đã “phá hủy” hàng tiền vệ từng đưa Liverpool lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, đồng thời chỉ ra bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng là nguyên nhân chính khiến đội bóng vùng Merseyside sa sút trong mùa này.

Trên kênh beIN SPORTS, Wenger thẳng thắn nhận định: “Liverpool là một ví dụ thú vị. Khi Wirtz có lựa chọn giữa Bayern và Liverpool, cậu ta nói rõ: ‘Tôi sẽ đến Liverpool nếu được chơi ở vị trí số 10, tôi không muốn đá dạt biên’. Và để có được cậu ta, Liverpool đã đồng ý. Họ để Wirtz đá trung tâm, và điều đó phá hủy tuyến giữa vốn là Gravenberch, Mac Allister và Szoboszlai. Để nhường chỗ cho Wirtz, họ buộc phải đẩy Szoboszlai ra ngoài”.

HLV Amorim và Dalot của MU có họ hàng

Theo trang phả hệ Bồ Đào Nha Geneall, HLV Ruben Amorim và hậu vệ cánh Diogo Dalot của MU là chắt của Carlos Dallot, một nghệ sĩ xiếc nổi tiếng thế kỷ 19 người Pháp từng lưu diễn khắp châu Âu cùng hai anh chị em Jose và Julia, trước khi định cư tại Bồ Đào Nha để tiếp tục sự nghiệp biểu diễn. Thông tin này cũng đã được MU xác nhận.

Dalot từng chia sẻ rằng họ của anh có nguồn gốc từ Pháp, và quê hương Braga của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha chính là nơi gia đình nghệ sĩ Dallot chọn làm nơi sinh sống lâu dài. Về phần mình, HLV Amorim sinh ra ở Lisbon, từng khoác áo Belenenses và Benfica, đồng thời có thời gian ngắn thi đấu cho Braga theo dạng cho mượn vào năm 2012.

FIFA lập giải thưởng “Hòa bình”

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố việc thành lập Giải thưởng Hòa bình FIFA (FIFA Peace Prize), dự kiến sẽ được trao lần đầu tiên tại lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 vào ngày 5/12 tới tại Washington (Mỹ). Theo thông báo hôm 5/11, giải thưởng này được lập ra nhằm “tôn vinh những hành động xuất sắc vì hòa bình”.

Giải thưởng sẽ do chính chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao tặng trong năm đầu tiên, và sẽ trở thành giải thưởng thường niên, được trao “thay mặt người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới”, theo thông cáo của FIFA.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

06/11/2025 00:49 AM (GMT+7)
