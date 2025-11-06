Tin mới nhất bóng đá sáng 6/11: Hakimi nghỉ thi đấu 6 tuần

Hakimi nghỉ thi đấu 6 tuần

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Achraf Hakimi đã dính chấn thương nặng ở mắt cá chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Hậu vệ cánh tuyển Morocco dính chấn thương sau pha vào bóng thô bạo của Luis Diaz ngay trước giờ nghỉ trong trận PSG thua Bayern Munich tại Champions League hôm 5/11.

Hakimi dính chấn thương nặng sau pha vào bóng thô bạo của Luis Diaz

Các cuộc kiểm tra y tế cho thấy Hakimi không bị gãy xương và sẽ không cần phẫu thuật. Theo nguồn tin của ESPN, anh sẽ phải cố định chân trong 2 tuần trước khi bắt đầu giai đoạn phục hồi kéo dài ít nhất 4 tuần. Chấn thương này khiến khả năng góp mặt của Hakimi tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), giải đấu mà Morocco là chủ nhà, bị đặt dấu hỏi lớn.

Luis Suarez bị treo giò

Luis Suarez sẽ không thể ra sân trong trận đấu sống còn của Inter Miami với Nashville SC vào cuối tuần này, trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại vòng play-off MLS Cup. Quyết định treo giò được đưa ra sau khi Inter Miami nộp đơn kháng cáo, nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi, đồng nghĩa với việc đội bóng của Lionel Messi sẽ phải thi đấu mà không có trung phong người Uruguay.

Án phạt xuất phát từ một tình huống ngoài tầm quan sát của trọng tài ở phút 71 trong trận thua 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở Game 2. Khi đó, Suarez đã có hành động đá vào người Andy Najar bên phía Nashville. Dù trọng tài không thổi phạt trong tình huống này, Ban kỷ luật của MLS đã vào cuộc và đưa ra án cấm thi đấu 1 trận dành cho cựu tiền đạo Barcelona.

Arsene Wenger chỉ trích Wirtz

Arsene Wenger cho rằng Florian Wirtz đã “phá hủy” hàng tiền vệ từng đưa Liverpool lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, đồng thời chỉ ra bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng là nguyên nhân chính khiến đội bóng vùng Merseyside sa sút trong mùa này.

Trên kênh beIN SPORTS, Wenger thẳng thắn nhận định: “Liverpool là một ví dụ thú vị. Khi Wirtz có lựa chọn giữa Bayern và Liverpool, cậu ta nói rõ: ‘Tôi sẽ đến Liverpool nếu được chơi ở vị trí số 10, tôi không muốn đá dạt biên’. Và để có được cậu ta, Liverpool đã đồng ý. Họ để Wirtz đá trung tâm, và điều đó phá hủy tuyến giữa vốn là Gravenberch, Mac Allister và Szoboszlai. Để nhường chỗ cho Wirtz, họ buộc phải đẩy Szoboszlai ra ngoài”.

HLV Amorim và Dalot của MU có họ hàng

Theo trang phả hệ Bồ Đào Nha Geneall, HLV Ruben Amorim và hậu vệ cánh Diogo Dalot của MU là chắt của Carlos Dallot, một nghệ sĩ xiếc nổi tiếng thế kỷ 19 người Pháp từng lưu diễn khắp châu Âu cùng hai anh chị em Jose và Julia, trước khi định cư tại Bồ Đào Nha để tiếp tục sự nghiệp biểu diễn. Thông tin này cũng đã được MU xác nhận.

Dalot từng chia sẻ rằng họ của anh có nguồn gốc từ Pháp, và quê hương Braga của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha chính là nơi gia đình nghệ sĩ Dallot chọn làm nơi sinh sống lâu dài. Về phần mình, HLV Amorim sinh ra ở Lisbon, từng khoác áo Belenenses và Benfica, đồng thời có thời gian ngắn thi đấu cho Braga theo dạng cho mượn vào năm 2012.

FIFA lập giải thưởng “Hòa bình”

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố việc thành lập Giải thưởng Hòa bình FIFA (FIFA Peace Prize), dự kiến sẽ được trao lần đầu tiên tại lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 vào ngày 5/12 tới tại Washington (Mỹ). Theo thông báo hôm 5/11, giải thưởng này được lập ra nhằm “tôn vinh những hành động xuất sắc vì hòa bình”.

Giải thưởng sẽ do chính chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao tặng trong năm đầu tiên, và sẽ trở thành giải thưởng thường niên, được trao “thay mặt người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới”, theo thông cáo của FIFA.