Tin mới nhất bóng đá sáng 10/2: MU mất 3 sao trận gặp West Ham

MU mất 3 sao trận gặp West Ham

MU sẽ không có sự phục vụ của Matthijs De Ligt, Patrick Dorgu và Mason Mount trong chuyến làm khách trên sân của West Ham ở vòng 26 Ngoại hạng Anh vào giữa tuần này. Cả 3 đều vắng mặt trong chiến thắng trước Tottenham cuối tuần qua và sẽ tiếp tục không thể ra sân ở chuyến hành quân tới London sắp tới.

Mason Mount, Dorgu và De Ligt chưa thể tái xuất ở trận đấu với West Ham

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Michael Carrick cho biết: “Mount có lẽ sẽ không kịp cho trận đấu tới, có thể là sau đó, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại ở trận gặp Everton. Còn De Ligt, chúng tôi sẽ xem cậu ấy tiến triển thế nào. Trận gặp Everton lúc này vẫn còn khá xa, nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Cậu ấy đang có tín hiệu tích cực, đi đúng hướng, nhưng Mount rõ ràng là gần ngày tái xuất hơn”.

Dorgu được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu gần hai tháng sau khi dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Arsenal hồi tháng trước. Trong khi đó, Mason Mount đã vắng mặt ở hai trận gần nhất vì một chấn thương nhẹ gặp phải trên sân tập. Còn với De Ligt, trung vệ người Hà Lan đã không ra sân kể từ chiến thắng trước Crystal Palace vào cuối tháng 11.

Arteta nín thở chờ ngày Merino trở lại

Theo nguồn tin từ Football.London, Mikel Merino đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương bàn chân gặp phải trong trận đấu với MU và hiện phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại trước khi mùa giải khép lại. Chia sẻ về khả năng Merino trở lại thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, Mikel Arteta cho biết: “Chúng tôi hy vọng là như vậy. Tôi cũng chưa thể nói chắc. Rõ ràng cậu ấy cần trải qua một ca can thiệp, mà điều đó thì không bao giờ là tích cực cả.

Merino là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Đó là vận động viên có tính đa năng cao, có thể thi đấu và cạnh tranh ở nhiều vị trí khác nhau. Vâng, đây thực sự là một tổn thất lớn”.

HLV Tottenham bảo vệ Romero

Tottenham sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Cristian Romero trong 4 trận, sau khi trung vệ người Argentina nhận thẻ đỏ ở trận thua 0-2 trước MU. Nhà vô địch World Cup 2022 đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì nhận thẻ đỏ thứ 6 trong sự nghiệp tại Tottenham, chỉ ít ngày sau khi anh công khai lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo “Gà trống” vì không hỗ trợ đội bóng đủ mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy vậy, Thomas Frank vẫn lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Cựu HLV Brentford cho hay: “Khi bạn có một cầu thủ thi đấu với nhiệt huyết và sự quyết liệt cao độ, những tình huống như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy không cần rút kinh nghiệm. Tất nhiên, Romero phải học hỏi và cải thiện trong thời gian tới”.

Sao Real Madrid chưa bị loại khỏi kế hoạch World Cup

Theo nguồn tin từ tờ Eldesmarque (Tây Ban Nha), HLV Luis De La Fuente của ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa hoàn toàn gạch tên Dani Carvajal khỏi kế hoạch tại VCK World Cup 2026 vào mùa hè. HLV De La Fuente đặc biệt coi trọng phẩm chất chuyên môn và vai trò thủ lĩnh mà Carvajal mang lại, vì vậy sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi hậu vệ kỳ cựu này.

Về phần mình, Carvajal cần sớm cải thiện thể trạng, bởi lúc này anh đã tụt lại phía sau Federico Valverde, Trent Alexander Arnold và thậm chí là tài năng trẻ David Jimenez trong thứ tự ưu tiên lựa chọn của Alvaro Arbeloa tại Real Madrid.

Arsenal và Chelsea tranh giành con trai huyền thoại Inter Milan

Theo tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ), nhiều đội bóng hàng đầu đã gửi yêu cầu hỏi mua Aleksandar Stankovic trong những tuần, tháng gần đây, trong đó có Dortmund. Arsenal và Chelsea cũng là những đội bóng ngưỡng mộ tài năng trẻ này. Nguồn tin cho biết hai CLB Premier League đang thường xuyên liên hệ với Club Brugge cũng như Roc Nation, đơn vị đại diện của Stankovic.

Stankovic, con trai út của huyền thoại Dejan Stankovic của Inter Milan, đang trải qua mùa giải ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo Club Brugge. Tiền vệ 20 tuổi đã ra sân 36 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng.