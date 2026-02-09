Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico

Barca cũng có cửa ăn 4

Arsenal đang được xem là một ứng viên cho cú ăn 4, họ đã đoạt vé vào chung kết League Cup, đứng đầu Premier League, vào thẳng vòng 1/8 Cúp C1 với vị trí nhất vòng bảng và chỉ gặp Wigan ở vòng 4 FA Cup. Chưa đội nào từng đoạt cú ăn tư trong lịch sử bóng đá Anh nhưng trước mắt Arsenal có thể làm được điều đó.

Hàng công của Barca liên tục "nổ súng" và chỉ còn thiếu 1 bàn nữa để chạm mốc 100

Nhưng có một đội bóng khác ở châu Âu cũng có thể đoạt cú ăn tư, không phải ai xa lạ mà chính là Barcelona. Họ đã chiến thắng ở Siêu cúp Tây Ban Nha, đứng đầu La Liga, lọt thẳng vòng 1/8 Cúp C1 với tư cách 1 trong 8 đội mạnh nhất vòng bảng, trong khi có cuộc hẹn với Atletico Madrid đêm thứ Năm tới tại bán kết lượt đi Cúp nhà Vua (3h, 13/2).

Nhưng trong khi Arsenal được biết đến bởi khả năng phòng ngự chặt chẽ kết hợp với sức mạnh trong các tình huống cố định, Barca của Hansi Flick luôn là một cỗ máy săn bàn. Trong mùa giải 2024/25 Barca đã ghi được 174 bàn thắng, mùa giải ghi bàn cao thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Còn mùa này họ đã ghi 99 bàn ở mọi đấu trường, trong lúc mùa giải vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc.

Hỏa lực tới từ mọi hướng

Barca rất có thể sẽ chạm mốc 100 bàn trong trận đấu tại sân Metropolitano, và ai có thể sẽ là người làm được điều đó? Robert Lewandowski mùa trước dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 42 pha lập công, nhưng mùa này anh mới ghi 13 bàn. Thay vào đó các cầu thủ khác đã ngày một chiếm phần lớn hơn trong miếng bánh bàn thắng của CLB.

Ferran Torres mùa này thay thế Lewandowski ở vị trí trung phong

Ferran Torres dẫn đầu danh sách với 16 bàn nhưng Lamine Yamal đứng ngay sau anh với 15 bàn, trong khi Raphinha đã có 13 bàn dù nửa đầu mùa nghỉ nhiều trận do chấn thương. Cả Marcus Rashford và Fermin Lopez đều đã chạm mốc 10 bàn.

Barca đã đá 36 trận mùa giải này và với số pha ghi bàn hiện tại, trung bình họ đã có 2,75 bàn/trận. Điều đó khiến Barca là một trong những đội bóng đáng xem nhất châu Âu về mặt bàn thắng bên cạnh Bayern Munich, đội thực ra đã chạm mốc 100 bàn từ trước và hiện đang có 113 bàn sau 33 trận, trung bình 3,42 bàn/trận.

Bên cạnh hàng tấn công cực kỳ hiệu quả, Barca còn tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Dù đá ở sân Johan Cruyff, sân Olympic Lluis Companys hay trở lại Nou Camp, Barca vẫn đang là đội duy nhất trong 5 giải VĐQG top đầu châu Âu chưa mất điểm bất cứ lần nào trên sân nhà. Họ đã đoạt đủ 33 điểm trong 11 trận đá ở La Liga trên sân nhà.