Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Barca có cửa ăn 4 như Arsenal, nhắm mốc 100 bàn trước Atletico

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26

Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid ở bán kết Cúp nhà Vua tuần này và một chiến thắng sẽ đưa họ nhích thêm gần tới cơ hội đoạt cú ăn 4.

  

Barca cũng có cửa ăn 4

Arsenal đang được xem là một ứng viên cho cú ăn 4, họ đã đoạt vé vào chung kết League Cup, đứng đầu Premier League, vào thẳng vòng 1/8 Cúp C1 với vị trí nhất vòng bảng và chỉ gặp Wigan ở vòng 4 FA Cup. Chưa đội nào từng đoạt cú ăn tư trong lịch sử bóng đá Anh nhưng trước mắt Arsenal có thể làm được điều đó.

Hàng công của Barca liên tục "nổ súng" và chỉ còn thiếu 1 bàn nữa để chạm mốc 100

Hàng công của Barca liên tục "nổ súng" và chỉ còn thiếu 1 bàn nữa để chạm mốc 100

Nhưng có một đội bóng khác ở châu Âu cũng có thể đoạt cú ăn tư, không phải ai xa lạ mà chính là Barcelona. Họ đã chiến thắng ở Siêu cúp Tây Ban Nha, đứng đầu La Liga, lọt thẳng vòng 1/8 Cúp C1 với tư cách 1 trong 8 đội mạnh nhất vòng bảng, trong khi có cuộc hẹn với Atletico Madrid đêm thứ Năm tới tại bán kết lượt đi Cúp nhà Vua (3h, 13/2).

Nhưng trong khi Arsenal được biết đến bởi khả năng phòng ngự chặt chẽ kết hợp với sức mạnh trong các tình huống cố định, Barca của Hansi Flick luôn là một cỗ máy săn bàn. Trong mùa giải 2024/25 Barca đã ghi được 174 bàn thắng, mùa giải ghi bàn cao thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Còn mùa này họ đã ghi 99 bàn ở mọi đấu trường, trong lúc mùa giải vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc.

Hỏa lực tới từ mọi hướng

Barca rất có thể sẽ chạm mốc 100 bàn trong trận đấu tại sân Metropolitano, và ai có thể sẽ là người làm được điều đó? Robert Lewandowski mùa trước dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 42 pha lập công, nhưng mùa này anh mới ghi 13 bàn. Thay vào đó các cầu thủ khác đã ngày một chiếm phần lớn hơn trong miếng bánh bàn thắng của CLB.

Ferran Torres mùa này thay thế Lewandowski ở vị trí trung phong

Ferran Torres mùa này thay thế Lewandowski ở vị trí trung phong

Ferran Torres dẫn đầu danh sách với 16 bàn nhưng Lamine Yamal đứng ngay sau anh với 15 bàn, trong khi Raphinha đã có 13 bàn dù nửa đầu mùa nghỉ nhiều trận do chấn thương. Cả Marcus Rashford và Fermin Lopez đều đã chạm mốc 10 bàn.

Barca đã đá 36 trận mùa giải này và với số pha ghi bàn hiện tại, trung bình họ đã có 2,75 bàn/trận. Điều đó khiến Barca là một trong những đội bóng đáng xem nhất châu Âu về mặt bàn thắng bên cạnh Bayern Munich, đội thực ra đã chạm mốc 100 bàn từ trước và hiện đang có 113 bàn sau 33 trận, trung bình 3,42 bàn/trận.

Bên cạnh hàng tấn công cực kỳ hiệu quả, Barca còn tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Dù đá ở sân Johan Cruyff, sân Olympic Lluis Companys hay trở lại Nou Camp, Barca vẫn đang là đội duy nhất trong 5 giải VĐQG top đầu châu Âu chưa mất điểm bất cứ lần nào trên sân nhà. Họ đã đoạt đủ 33 điểm trong 11 trận đá ở La Liga trên sân nhà.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
Video bóng đá Barcelona - Mallorca: Yamal & Lewandowski chói sáng (La Liga)
Video bóng đá Barcelona - Mallorca: Yamal & Lewandowski chói sáng (La Liga)

(Vòng 23 La Liga) Barcelona giành chiến thắng đậm trước Mallorca trong ngày Yamal và Lewandowski thi đấu ấn tượng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 17:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN