Al Nassr mời Salah về thay Ronaldo với mức lương tăng gấp 3, cao hơn cả Benzema

Kế hoạch thay thế CR7

Cristiano Ronaldo đã đình công 2 trận liên tiếp ở Al Nassr do cho rằng giải Saudi Pro League đang kìm hãm đội bóng của anh trong khâu chuyển nhượng. Tuy nhiên mùa giải vẫn phải tiếp tục và Al Nassr đã thắng liền 2 trận để duy trì cuộc đua cho ngôi vô địch với Al Hilal, khi cách biệt giữa 2 đội chỉ là 1 điểm.

Ronaldo vẫn chưa chịu trở lại thi đấu cho Al Nassr

Trong lúc này, ban lãnh đạo Al Nassr cũng đã tiến hành việc chuẩn bị cho tình thế Ronaldo rời khỏi CLB. CR7 dự kiến sẽ phải bỏ ra 50 triệu euro phí thanh lý để phá hợp đồng với CLB này, do Al Nassr có bán Ronaldo thì cũng không ai mua, trong khi hè 2026 chưa phải thời hạn hợp đồng chấm dứt. Nhưng nếu Ronaldo không bỏ tiền, Al Nassr vẫn cần một tiền đạo thay thế.

Một số nguồn tin mới đây cho hay Mohamed Salah rất có thể sẽ là người đó. Salah kể từ đầu tháng 11/2025 đến nay vẫn không ghi nổi bàn nào ở Premier League và sự kiên nhẫn của người hâm mộ dành cho cầu thủ này đã cạn, thậm chí HLV Arne Slot cũng bị chỉ trích kịch liệt do tiếp tục tin dùng Salah. Trớ trêu làm sao chính Salah đã chỉ trích Slot trước khi về tuyển dự CAN do Slot “dám” đẩy anh lên ghế dự bị.

Mức lương "đổi đời"

Phong độ thảm hại của Salah khiến việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ này hồi cuối mùa trước đã bị xem là một sai lầm tồi tệ cho Liverpool. Salah ở tuổi 33 không có giá trị bán lại cao, phong độ ngày một kém đi, trong khi Liverpool phải è cổ trả lương khoảng 400.000 bảng/tuần cho cầu thủ người Ai Cập. Al Nassr do đó được xem là cơ hội để Liverpool dứt nợ.

Với phong độ quá tệ hại, Liverpool giờ muốn dứt khỏi Salah càng sớm càng tốt

Mới đây, tờ tin tức Al Weeam ở Saudi Arabia còn tiết lộ rằng nếu Salah đồng ý gia nhập, Al Nassr sẽ tăng lương tận gấp 3 lần so với lương hiện tại của anh ở Liverpool. Tức Salah sẽ đút túi tới tận hơn 60 triệu bảng/năm, mức lương vẫn chưa bằng một nửa Ronaldo nhưng cao hơn Karim Benzema được trả ở Al Hilal, và chắc chắn sẽ là bản hợp đồng hậu hĩnh nhất trong sự nghiệp của Salah.

Al Weeam cho biết giữa Salah và người đại diện với Al Nassr vẫn đang có những cuộc nói chuyện trước khi đưa ra đề nghị chính thức. Nhưng với sự tụt phong độ thảm hại gần đây, Liverpool sẽ rất vui lòng nếu Al Nassr sớm đưa ra đề nghị với một mức phí chuyển nhượng chấp nhận được. Việc tìm kiếm người thay thế Salah bên cánh phải cũng đã được bắt đầu với bộ phận tuyển trạch của “The Reds”.