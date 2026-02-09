Al Nassr mời Salah về thay Ronaldo với mức lương tăng gấp 3, cao hơn cả Benzema

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Al Nassr mời Salah về thay Ronaldo với mức lương tăng gấp 3, cao hơn cả Benzema

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Cristiano Ronaldo Liverpool

Al Nassr đã mời Salah với mức lương tăng gấp 3 để anh thay thế Ronaldo ở đội bóng đang đá tại giải Saudi Pro League.

   

Kế hoạch thay thế CR7

Cristiano Ronaldo đã đình công 2 trận liên tiếp ở Al Nassr do cho rằng giải Saudi Pro League đang kìm hãm đội bóng của anh trong khâu chuyển nhượng. Tuy nhiên mùa giải vẫn phải tiếp tục và Al Nassr đã thắng liền 2 trận để duy trì cuộc đua cho ngôi vô địch với Al Hilal, khi cách biệt giữa 2 đội chỉ là 1 điểm.

Ronaldo vẫn chưa chịu trở lại thi đấu cho Al Nassr

Ronaldo vẫn chưa chịu trở lại thi đấu cho Al Nassr

Trong lúc này, ban lãnh đạo Al Nassr cũng đã tiến hành việc chuẩn bị cho tình thế Ronaldo rời khỏi CLB. CR7 dự kiến sẽ phải bỏ ra 50 triệu euro phí thanh lý để phá hợp đồng với CLB này, do Al Nassr có bán Ronaldo thì cũng không ai mua, trong khi hè 2026 chưa phải thời hạn hợp đồng chấm dứt. Nhưng nếu Ronaldo không bỏ tiền, Al Nassr vẫn cần một tiền đạo thay thế.

Một số nguồn tin mới đây cho hay Mohamed Salah rất có thể sẽ là người đó. Salah kể từ đầu tháng 11/2025 đến nay vẫn không ghi nổi bàn nào ở Premier League và sự kiên nhẫn của người hâm mộ dành cho cầu thủ này đã cạn, thậm chí HLV Arne Slot cũng bị chỉ trích kịch liệt do tiếp tục tin dùng Salah. Trớ trêu làm sao chính Salah đã chỉ trích Slot trước khi về tuyển dự CAN do Slot “dám” đẩy anh lên ghế dự bị.

Mức lương "đổi đời"

Phong độ thảm hại của Salah khiến việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ này hồi cuối mùa trước đã bị xem là một sai lầm tồi tệ cho Liverpool. Salah ở tuổi 33 không có giá trị bán lại cao, phong độ ngày một kém đi, trong khi Liverpool phải è cổ trả lương khoảng 400.000 bảng/tuần cho cầu thủ người Ai Cập. Al Nassr do đó được xem là cơ hội để Liverpool dứt nợ.

Với phong độ quá tệ hại, Liverpool giờ muốn dứt khỏi Salah càng sớm càng tốt

Với phong độ quá tệ hại, Liverpool giờ muốn dứt khỏi Salah càng sớm càng tốt

Mới đây, tờ tin tức Al Weeam ở Saudi Arabia còn tiết lộ rằng nếu Salah đồng ý gia nhập, Al Nassr sẽ tăng lương tận gấp 3 lần so với lương hiện tại của anh ở Liverpool. Tức Salah sẽ đút túi tới tận hơn 60 triệu bảng/năm, mức lương vẫn chưa bằng một nửa Ronaldo nhưng cao hơn Karim Benzema được trả ở Al Hilal, và chắc chắn sẽ là bản hợp đồng hậu hĩnh nhất trong sự nghiệp của Salah.

Al Weeam cho biết giữa Salah và người đại diện với Al Nassr vẫn đang có những cuộc nói chuyện trước khi đưa ra đề nghị chính thức. Nhưng với sự tụt phong độ thảm hại gần đây, Liverpool sẽ rất vui lòng nếu Al Nassr sớm đưa ra đề nghị với một mức phí chuyển nhượng chấp nhận được. Việc tìm kiếm người thay thế Salah bên cánh phải cũng đã được bắt đầu với bộ phận tuyển trạch của “The Reds”.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
Saudi League không giữ Ronaldo: Chọn Fernandes thế chỗ, CR7 có thể tới Qatar
Saudi League không giữ Ronaldo: Chọn Fernandes thế chỗ, CR7 có thể tới Qatar

Trước những động thái nổi loạn từ Ronaldo, những người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia cũng tỏ thái độ cứng rắn, thậm chí sẵn sàng cho viễn cảnh chia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 17:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN