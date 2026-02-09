Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá trưa 9/2: Chelsea vượt Arsenal trong cuộc đua giành Julian Alvarez

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Nguồn tin từ ESPN Argentina cho biết Chelsea đang chiếm ưu thế trong quá trình đàm phán với Atletico Madrid về trường hợp của Julian Alvarez.

Chelsea vượt Arsenal trong cuộc đua Julian Alvarez

Nguồn tin từ ESPN Argentina cho biết Chelsea đang chiếm ưu thế trong quá trình đàm phán với Atletico Madrid về trường hợp của Julian Alvarez. Đội bóng thành London được cho là đã có bước tiến quan trọng và tạm vượt Arsenal trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký tiền đạo người Argentina.

Julian Alvarez đang được Chelsea theo đuổi

Julian Alvarez đang được Chelsea theo đuổi

Trước đó, Atletico từng chi tới 82 triệu bảng để đưa Alvarez rời Man City vào năm 2024. Nếu đạt thỏa thuận, đây sẽ là thương vụ lớn tiếp theo của Chelsea trên hàng công.

Liverpool và Tottenham sẵn sàng chi đậm vì Greenwood

Theo Fichajes (Tây Ban Nha), Mason Greenwood đang lọt vào tầm ngắm của cả Liverpool lẫn Tottenham sau mùa giải ấn tượng trong màu áo Marseille. Hai đại diện Ngoại hạng Anh được cho là sẵn sàng chi 78 triệu bảng để thuyết phục đội bóng Pháp nhả người.

Nếu thương vụ hoàn tất, Manchester United sẽ thu về 50% lợi nhuận từ điều khoản bán lại đã cài vào hợp đồng trước đó, giúp “Quỷ đỏ” hưởng lợi tài chính dù Greenwood không còn thuộc biên chế CLB.

Man United gia nhập cuộc đua giành Christian Pulisic

Tờ GiveMeSport cho biết Manchester United là một trong nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đang cân nhắc chiêu mộ Christian Pulisic. Ngôi sao người Mỹ hiện khoác áo AC Milan và được định giá khoảng 48 triệu bảng.

Cựu cầu thủ Chelsea đang được liên hệ trở lại Premier League trong bối cảnh Milan sẵn sàng lắng nghe đề nghị phù hợp. Sự quan tâm từ Man United hứa hẹn khiến cuộc đua chiêu mộ Pulisic trở nên nóng hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Rộ tin đồn MU tiếp cận Tonali

Báo chí Italia cho biết tiền vệ Sandro Tonali đang được MU tiếp cận để thay thế Casemiro sẽ rời CLB sau mùa 2025/26. Sau khi Beppe Riso, người đại diện của Tonali, xác nhận anh có thể rời Newcastle sau mùa giải này, đã có tin Riso mời mọc Arsenal mua Tonali trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Arsenal từ chối.

Sandro Tonali

Sandro Tonali

Haaland chấm dứt dớp ghi bàn tại Anfield

Với quả penalty ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City trước Liverpool, Erling Haaland đã có bàn thắng đầu tiên trước Liverpool tại sân Anfield ở Premier League. Cho tới trước trận đấu vừa qua, Liverpool là đội duy nhất Haaland đối đầu nhiều hơn 1 lần nhưng không ghi được bàn tại sân khách.

Lautaro Martinez vươn lên thứ 3 trong danh sách ghi bàn của Inter Milan

Với pha lập công trong trận thắng Sassuolo 5-0, Lautaro Martinez đã ngang bằng chân sút huyền thoại Roberto Boninsegna trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Inter Milan. Lautaro đã cùng có 171 bàn như Boninsegna, người khoác áo Inter từ 1969 đến 1976. Hai chân sút xếp trên họ là Alessandro Altobelli (209 bàn) và huyền thoại Giuseppe Meazza (287 bàn).

Roberto Carlos mong Ronaldo đá càng lâu càng tốt

Roberto Carlos hy vọng rằng Cristiano Ronaldo sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu lâu nhất có thể. Huyền thoại người Brazil nói: “Nếu Cristiano định dừng lại thì tôi sẽ gọi điện bảo cậu ấy đừng nghỉ đá. Kể cả nếu còn một chân hay phải bò, Cristiano vẫn nên tiếp tục”.

Chiellini nói Juventus chưa vội gia hạn với HLV Spalletti

Giám đốc Giorgio Chiellini cho biết Juventus chưa vội vàng trong việc gia hạn hợp đồng của HLV Luciano Spalletti, người sẽ không còn ràng buộc với Juventus sau ngày 30/6 tới. Cựu trung vệ người Ý cho biết: ““Chúng tôi rất hài lòng với Spalletti và những gì ông ấy đang đạt được, tôi nghĩ ông ấy cũng đang tận hưởng thời gian của mình tại Juventus. Không cần vội vàng, nhưng cũng không có gì phải nghi ngờ cả”.

Dù đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Jeremy Jacquet từ Rennes và sẽ đón cầu thủ này vào mùa hè, Liverpool vẫn duy trì sự quan tâm tới trung vệ Micky van de...

