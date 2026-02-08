Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 8/2: Yamal ghi siêu phẩm, phá kỷ lục của Mbappe

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Yamal trở thành cầu thủ ở lứa tuổi U19 ghi bàn nhiều nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong thế kỷ 21.

 Yamal ghi siêu phẩm, phá kỷ lục của Mbappe

Trong trận thắng 3-0 của Barcelona trước Mallorca ở vòng 23 La Liga vừa qua, Yamal đóng góp 1 bàn thắng khi anh ghi siêu phẩm sút xa. 

Yamal đạt phong độ ấn tượng

Yamal đạt phong độ ấn tượng

Theo thống kê, Yamal đã có 24 bàn thắng sau 92 trận tại La Liga, vượt qua con số 23 bàn của Mbappe để trở thành cầu thủ ở lứa tuổi U19 ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ở thế kỷ 21. Ở tuổi 18, ngôi sao này được trang thống kê Transfermarkt định giá 200 triệu euro. 

Palmer thiết lập kỳ tích mới

Palmer ghi hat-trick ngay trong hiệp một ở trận thắng 3-1 của Chelsea trước Wolves tại vòng 25 Ngoại hạng Anh. Trang Opta thống kê được ngôi sao người Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được 3 hat-trick trong các hiệp một. Trước đây, Palmer có hat-trick ở 45 phút đầu trận ở các cuộc đối đầu Everton và Brighton.

Arteta ca ngợi Gyokeres

Viktor Gyokeres ghi cú đúp bàn thắng trong ngày Arsenal đánh bại Sunderland 3-0. Đáng chú ý, Gyokeres chỉ vào sân từ ghế dự bị. Sau trận, HLV Arteta đã đặc biệt ngợi khen tiền đạo người Thụy Điển: "Khi được tung vào sân, cậu ấy sẵn sàng ngay lập tức. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của những cầu thủ dự bị, tác động mà họ mang lại cho đội bóng, cho kết quả và vị trí hiện tại của chúng tôi.

Sẽ có những lúc mọi thứ diễn ra tuyệt vời và cũng có những giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi yêu tính cách của Gyokeres, cách cậu ấy tiếp cận từng ngày, sự tập trung tuyệt đối vào hiện tại, vào những gì cần làm, cùng khát khao thực sự giúp đỡ đội bóng ở bất kỳ vai trò nào. Cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều vào thời điểm đội chơi tốt hay dở, đó chính là sự ổn định mà chúng tôi cần. Cậu ấy rất khắt khe với bản thân, luôn nỗ lực cải thiện".

Yildiz ký hợp đồng mới với Juventus

Kenan Yildiz đã chính thức gia hạn hợp đồng với Juventus đến tháng 6/2030. Phát biểu trước truyền thông, cầu thủ 20 tuổi bày tỏ:

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn ông John Elkann và Damien Comolli, toàn thể ban lãnh đạo Juventus, HLV, đồng đội và các CĐV. Tôi rất vui khi được gia hạn hợp đồng và tiếp tục ở lại với gia đình này. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm nên những điều tuyệt vời trong tương lai. Tôi yêu Juventus. Từ khi đến đây, tôi luôn chắc chắn rằng với sự ủng hộ của CĐV và gia đình, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn".

MU được cho là sẵn sàng bán Leny Yoro, trong bối cảnh Real Madrid đang tái khởi động sự quan tâm dành cho trung vệ người Pháp.

08/02/2026 01:25 AM (GMT+7)
