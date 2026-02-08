Tin mới nhất bóng đá sáng 8/2: Yamal ghi siêu phẩm, phá kỷ lục của Mbappe

Yamal ghi siêu phẩm, phá kỷ lục của Mbappe

Trong trận thắng 3-0 của Barcelona trước Mallorca ở vòng 23 La Liga vừa qua, Yamal đóng góp 1 bàn thắng khi anh ghi siêu phẩm sút xa.

Yamal đạt phong độ ấn tượng

Theo thống kê, Yamal đã có 24 bàn thắng sau 92 trận tại La Liga, vượt qua con số 23 bàn của Mbappe để trở thành cầu thủ ở lứa tuổi U19 ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ở thế kỷ 21. Ở tuổi 18, ngôi sao này được trang thống kê Transfermarkt định giá 200 triệu euro.

Palmer thiết lập kỳ tích mới

Palmer ghi hat-trick ngay trong hiệp một ở trận thắng 3-1 của Chelsea trước Wolves tại vòng 25 Ngoại hạng Anh. Trang Opta thống kê được ngôi sao người Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được 3 hat-trick trong các hiệp một. Trước đây, Palmer có hat-trick ở 45 phút đầu trận ở các cuộc đối đầu Everton và Brighton.

Arteta ca ngợi Gyokeres

Viktor Gyokeres ghi cú đúp bàn thắng trong ngày Arsenal đánh bại Sunderland 3-0. Đáng chú ý, Gyokeres chỉ vào sân từ ghế dự bị. Sau trận, HLV Arteta đã đặc biệt ngợi khen tiền đạo người Thụy Điển: "Khi được tung vào sân, cậu ấy sẵn sàng ngay lập tức. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của những cầu thủ dự bị, tác động mà họ mang lại cho đội bóng, cho kết quả và vị trí hiện tại của chúng tôi.

Sẽ có những lúc mọi thứ diễn ra tuyệt vời và cũng có những giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi yêu tính cách của Gyokeres, cách cậu ấy tiếp cận từng ngày, sự tập trung tuyệt đối vào hiện tại, vào những gì cần làm, cùng khát khao thực sự giúp đỡ đội bóng ở bất kỳ vai trò nào. Cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều vào thời điểm đội chơi tốt hay dở, đó chính là sự ổn định mà chúng tôi cần. Cậu ấy rất khắt khe với bản thân, luôn nỗ lực cải thiện".

Yildiz ký hợp đồng mới với Juventus

Kenan Yildiz đã chính thức gia hạn hợp đồng với Juventus đến tháng 6/2030. Phát biểu trước truyền thông, cầu thủ 20 tuổi bày tỏ:

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn ông John Elkann và Damien Comolli, toàn thể ban lãnh đạo Juventus, HLV, đồng đội và các CĐV. Tôi rất vui khi được gia hạn hợp đồng và tiếp tục ở lại với gia đình này. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm nên những điều tuyệt vời trong tương lai. Tôi yêu Juventus. Từ khi đến đây, tôi luôn chắc chắn rằng với sự ủng hộ của CĐV và gia đình, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn".