"Chủ tịch" Mbappe trả lương hàng triệu euro cho mẹ ruột, cao hơn 8 sao Real

Kylian Mbappe hiện là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất bóng đá châu Âu với mức đãi ngộ 31,25 triệu euro mỗi mùa, đứng đầu Real Madrid cùng với Vinicius. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, chân sút người Pháp được định giá 180 triệu euro và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Bà Fayza Lamari, mẹ Mbappe quản lí mọi khía cạnh ngoài sân cỏ của siêu sao người Pháp

Thu nhập và tài sản của Mbappe

Trong suốt sự nghiệp, Mbappe liên tục nâng tầm các bản hợp đồng của mình. Thời còn khoác áo Monaco, anh đã có mức lương đáng kể, nhưng đến PSG, tiền đạo này thực sự “lên hương" với bản hợp đồng có giá trị rất lớn, được hậu thuẫn bởi nguồn tài chính từ giới chủ Qatar. Khi chuyển sang Real Madrid, thu nhập của anh tiếp tục tăng mạnh.

Tính tổng cộng, Mbappe hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD, bao gồm tiền lương và các hợp đồng quảng cáo mang lại thêm gần 10 triệu USD mỗi năm. Anh vẫn đang xây dựng sự nghiệp và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cầu thủ giàu có nhất trong tương lai.

Hợp đồng đặc biệt của mẹ Mbappe

Theo nhật báo Bồ Đào Nha A Bola, bà Fayza Lamari – mẹ của Mbappe – hiện nhận lương trực tiếp từ con trai. Bà ký hợp đồng đảm bảo thu nhập 4,5 triệu euro mỗi năm để quản lý toàn diện đời sống cá nhân, sự nghiệp và tài chính của Mbappe. Bà cũng từng là nhân vật trung tâm trong vụ kiện với PSG liên quan đến việc câu lạc bộ chậm thanh toán, và vụ việc này đã kết thúc với phần thắng thuộc về Mbappe.

Trong một cuộc phỏng vấn, Fayza Lamari tiết lộ từng có tranh cãi với con trai về tỷ lệ phân chia thu nhập. Bà mong muốn nhận 50% tiền lương, nhưng Mbappe từ chối: “Con sẽ không đưa cho mẹ đến một nửa đâu! Mẹ làm sao vậy? Chính con là người ghi bàn, sao mẹ lại có thể mong đợi 50% được?”.

Tuy nhiên, Fayza tiếp tục lập luận rằng bà là một phần trong ê-kíp và trực tiếp làm việc cho con trai: “Mẹ sẽ mang lại giá trị cho con, nhưng chúng ta sẽ chia đôi 50-50".

Mbappe từng nảy sinh mâu thuẫn với mẹ về vấn đề ăn chia thu nhập

Sau đó, bà cho biết đã hạ tỷ lệ yêu cầu xuống còn 30%: “Tôi đã giảm xuống 30% và nói rằng nếu thấp hơn mức đó, tôi sẽ từ bỏ và để nó tự xoay xở, nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy. Tôi sẽ đi nghỉ ở Maldives và không còn làm việc cho nó nữa. Vì thế, con trai tôi đã chấp nhận mức 30%. Về lâu dài, nó sẽ phải đưa cho tôi 30%”.

Với tỷ lệ này, Fayza Lamari nhận khoảng 4,5 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn số tiền sẽ được đưa vào quỹ từ thiện của Mbappe – tổ chức do anh thành lập năm 2020 nhằm hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trong lĩnh vực giáo dục, thể thao và văn hóa.

Theo thống kê, mức thu nhập của bà Fayza Lamari còn cao hơn lương 8 cầu thủ đội 1 Real Madrid gồm Asencio, Mastantuono, Gonzalo Garica, Lunin, Fran Garcia, Arda Guler, Brahim Diaz, Fran Gonzalez.