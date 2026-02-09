"Chủ tịch" Mbappe trả lương hàng triệu euro cho mẹ ruột, cao hơn 8 sao Real

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

"Chủ tịch" Mbappe trả lương hàng triệu euro cho mẹ ruột, cao hơn 8 sao Real

Sự kiện: La liga 2025-26 Kylian Mbappe Real Madrid

Không chỉ hưởng lương cao bậc nhất Real Madrid, Mbappe còn trả thù lao hàng triệu euro mỗi năm cho mẹ ruột.

  

Kylian Mbappe hiện là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất bóng đá châu Âu với mức đãi ngộ 31,25 triệu euro mỗi mùa, đứng đầu Real Madrid cùng với Vinicius. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, chân sút người Pháp được định giá 180 triệu euro và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

Bà Fayza Lamari, mẹ Mbappe quản lí mọi khía cạnh ngoài sân cỏ của siêu sao người Pháp

Bà Fayza Lamari, mẹ Mbappe quản lí mọi khía cạnh ngoài sân cỏ của siêu sao người Pháp

Thu nhập và tài sản của Mbappe

Trong suốt sự nghiệp, Mbappe liên tục nâng tầm các bản hợp đồng của mình. Thời còn khoác áo Monaco, anh đã có mức lương đáng kể, nhưng đến PSG, tiền đạo này thực sự “lên hương" với bản hợp đồng có giá trị rất lớn, được hậu thuẫn bởi nguồn tài chính từ giới chủ Qatar. Khi chuyển sang Real Madrid, thu nhập của anh tiếp tục tăng mạnh.

Tính tổng cộng, Mbappe hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD, bao gồm tiền lương và các hợp đồng quảng cáo mang lại thêm gần 10 triệu USD mỗi năm. Anh vẫn đang xây dựng sự nghiệp và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cầu thủ giàu có nhất trong tương lai.

Hợp đồng đặc biệt của mẹ Mbappe

Theo nhật báo Bồ Đào Nha A Bola, bà Fayza Lamari – mẹ của Mbappe – hiện nhận lương trực tiếp từ con trai. Bà ký hợp đồng đảm bảo thu nhập 4,5 triệu euro mỗi năm để quản lý toàn diện đời sống cá nhân, sự nghiệp và tài chính của Mbappe. Bà cũng từng là nhân vật trung tâm trong vụ kiện với PSG liên quan đến việc câu lạc bộ chậm thanh toán, và vụ việc này đã kết thúc với phần thắng thuộc về Mbappe.

Trong một cuộc phỏng vấn, Fayza Lamari tiết lộ từng có tranh cãi với con trai về tỷ lệ phân chia thu nhập. Bà mong muốn nhận 50% tiền lương, nhưng Mbappe từ chối: “Con sẽ không đưa cho mẹ đến một nửa đâu! Mẹ làm sao vậy? Chính con là người ghi bàn, sao mẹ lại có thể mong đợi 50% được?”.

Tuy nhiên, Fayza tiếp tục lập luận rằng bà là một phần trong ê-kíp và trực tiếp làm việc cho con trai: “Mẹ sẽ mang lại giá trị cho con, nhưng chúng ta sẽ chia đôi 50-50".

Mbappe từng nảy sinh mâu thuẫn với mẹ về vấn đề ăn chia&nbsp;thu nhập

Mbappe từng nảy sinh mâu thuẫn với mẹ về vấn đề ăn chia thu nhập

Sau đó, bà cho biết đã hạ tỷ lệ yêu cầu xuống còn 30%: “Tôi đã giảm xuống 30% và nói rằng nếu thấp hơn mức đó, tôi sẽ từ bỏ và để nó tự xoay xở, nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy. Tôi sẽ đi nghỉ ở Maldives và không còn làm việc cho nó nữa. Vì thế, con trai tôi đã chấp nhận mức 30%. Về lâu dài, nó sẽ phải đưa cho tôi 30%”.

Với tỷ lệ này, Fayza Lamari nhận khoảng 4,5 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn số tiền sẽ được đưa vào quỹ từ thiện của Mbappe – tổ chức do anh thành lập năm 2020 nhằm hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trong lĩnh vực giáo dục, thể thao và văn hóa.

Theo thống kê, mức thu nhập của bà Fayza Lamari còn cao hơn lương 8 cầu thủ đội 1 Real Madrid gồm Asencio, Mastantuono, Gonzalo Garica, Lunin, Fran Garcia, Arda Guler, Brahim Diaz, Fran Gonzalez.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Liverpool
Man City

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

241

Danh sách trúng thưởng
Vinicius & Bellingham bị chỉ trích nặng nề: Vì sao Mbappe vẫn "yên thân" ở Real?
Vinicius & Bellingham bị chỉ trích nặng nề: Vì sao Mbappe vẫn "yên thân" ở Real?

Mbappe vẫn chưa nhận sự chỉ trích từ fan Real Madrid, nhưng Vinicius và Bellingham thì đã bị.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN